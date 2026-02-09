Перед Вами — впервые выходящий в свет, с помощью Б-га благословенного, перевод на русский язык книги, пользующейся широчайшей известностью, повсеместно принятой и изучаемой в мире Торы. Книги, на которой в течение тысячелетия воспитаны многие поколения мудрецов и праведников, и притом столь же важной и актуальной сегодня, как в день ее написания.

Об авторе книги, к сожалению, нам неизвестно почти ничего. Её переводчик на иврит, р. Й. Тибон, называет его так: «один из мудрецов [Торы] из Испании, рабейну [наш учитель] Бахье, судья, сын р. Йосефа».

Книга написана в начале 9-го века пятого тысячелетия по еврейскому летоисчислению, т. е. около 950 лет назад (примерно тогда же родился Раши), на арабском языке. Этот язык был наиболее доступным и понятным, как свидетельствует автор в своём предисловии, большинству евреев в его поколении (среди евреев, живших под властью мавров — в Испании и северной Африке). Спустя примерно 70 лет она была переведена на иврит двумя разными переводчиками. Один из этих переводов, более близкий к оригиналу, выполненный р. Йеудой Тибоном, стал классическим. Он многократно переиздавался и изучался в последующих поколениях, и с него выполнен данный перевод книги на русский язык. Как указывает переводчик в предисловии, он постарался сделать его предельно лаконичным и точным, ничего не добавляя и не убавляя. Однако, именно в силу краткости этого перевода, в сочетании с огромной глубиной мысли и особой изысканностью стиля, изучение книги по нему было весьма нелёгким. Со временем были написаны многочисленные комментарии, но даже с ними столь серьёзная книга требует немало труда и времени. Вследствие всего этого и возник замысел перевести книгу на русский язык.

Рабейну Бахья - Ховот Алевавот - Заповеди сердца - том 1

Перевод: Рав П. Перлов

Издательство «Тора Лишма»

Ответственный редактор: Рав И. Полищук

Иерусалим 5767 – 560 с.

Рабейну Бахья - Ховот Алевавот - Заповеди сердца - том 1 - Содержание

Предисловие автора

Врата первые ЕДИНСТВО

Врата вторые ПОЗНАНИЕ

Врата третьи СЛУЖЕНИЕ

Врата четвёртые УПОВАНИЕ

После того, как темой предыдущей части нашей книги была обязанность полагаться на Б-га благословенного, пришло время поговорить об обязанности посвящать Ему, и лишь Ему одному, все дела, совершаемые нами при служении Ему.

Ведь исполнение этой обязанности позволит очистить душу и сердце от примеси дурных мыслей и намерений, портящих и губящих наши дела, избежать привычки приукрашивать себя и свои деяния перед другими людьми, ведущей к угодничеству перед ними и к льстивым хвалебным речам, как сказал Элиу «Да не стану я лицеприятствовать никому; и ни пред кем не сдержу своего языка [произнося поучение], — ибо не умею сдерживать язык» (Иов, 32:21).

В связи с нашей темой — посвящением наших дел одному только Б-гу — следует разъяснить шесть вещей. Первая — что означает это посвящение. Вторая — как оно достигается. Третья — на какие из наших дел распространяется обязанность посвящать их Б-гу.

Четвёртая касается помех и препятствий на этом пути. Пятая — как устранить упомянутые препятствия, так, чтобы люди смогли посвящать Б-гу все свои дела. Шестая - о том, что человек должен быть осторожным в своих мыслях, остерегаться [дурного] в них и властвовать над ними.

Есть десять предварительных условий. Когда они осуществятся в сердце человека и ему станет ясно, что они являются основой его служения и корнями его дел, — только тогда посвящение его дел Б-гу обретёт полноту и завершённость, и не будут они делаться во имя чего-то иного, и не будет человек уповать ни на кого другого, кроме Б-га, и не будет устремлён в своих делах на исполнение ничьей иной воли, кроме Его.

Первое из этих условий — принятие всем сердцем единства Б-га, о котором шла речь в первой части этой книги («врата единства»). Второе условие — умение видеть блага, ниспосылаемые Б-гом человеку, и постоянство Его в этом, согласно тому, о чём говорилось во второй части этой книги («Врата познания»). Третье условие — принятие на себя служения Б-гу, о чём шла речь в третьей части («Врата служения»). Четвёртое условие — осознание того, что можно полагаться только на Б-га, но не на сотворенных. Пятое условие — вера человека в то, что ни одно творение не в состоянии принести ему пользу или ущерб без позволения Б-га.

Попытаемся понять, как сказанное согласуется с известными нам из жизни фактами, на следующем примере. Известно, что раби Элияу, гаон из Вильно, в течение нескольких лет голодал со своей семьёй из-за того, что кассир общины присваивал назначенное ему пособие. Означает ли это, что кассир, пользуясь своей свободой воли, уменьшал предопределённое раби пропитание? Здесь следует, однако, спросить: предопределённое кем? Назначенное людьми он, безусловно, уменьшал, но назначенное Всевышним - нет. Ведь Б-гу благословенному, в отличие от людей, известно будущее, и Он знает заранее всё, что люди сделают, пользуясь своей свободой воли. И потому в предопределение о пропитании, вынесенное для раби Элияу, убыток от кражи уже был включён заранее, поскольку Б-г по причинам, ведомым лишь Ему, согласился с этой кражей - конечно, не в том смысле, что она стала для вора чем-то разрешённым, а только в том, что Б-г дал возможность ей совершиться, - и тогда она стала неотъемлемой частью Его решения; а если бы Б-г не согласился, то у Него нашлось бы множество путей не дать ей совершиться. Другими словами, для раби Элияу, который был «пассивной стороной» в этом событии, оно было предопределённым.

Но у вора, напротив, была свобода выбора, и если бы он передумал, то у Всевышнего нашлось бы множество путей причинить раби Элияу предопределённый ему убыток другим путём. И потому вор не может оправдываться тем, что раби Элияу в любом случае суждено было понести этот убыток. Его будут судить за сам факт кражи, то есть за нарушение Б-жественного запрета, а также за то, что он позволил, чтобы нечто плохое, пусть даже и «запланированное» с Небес, произошло с его участием.

Но почему же нам должно быть легче и спокойнее от того, что всё плохое случается с нами только с позволения Б-га, если, в конечном счёте, мы видим вокруг себя так много зла, на которое Он почему-то соглашается? Это - вопрос веры в доброту Его, в то, что Он, тем не менее, не позволяет злу свершаться так просто, без самой серьёзной причины (особенно если пострадавший является «пассивной стороной» в происходящем), а главное - без того, чтобы в том зле не был сокрыт не всегда видимый нам корень добра, как сказал великий мудрец и каббалист p. М. X. Луцатто: «Он, благословенный, создал зло с тем, чтобы уничтожить... создал его только для того, чтобы принести добрый плод праведникам, - отплатить им добром» (Даат твун0т, %). И потому сказали наши мудрецы: «Должен человек благословлять [постигшее его] зло так же, как он благословляет добро» (Брахот 336). И на протяжении всей нашей истории, в древности (из писания) и из событий сегодняшнего дня, мы видим, что Он далеко не всегда позволяет злу свершиться: ждёт, предваряет зло многими предупреждениями - через пророков и другими путями, устраивает чудесные спасения, пробует самые разные подходы к нам и т. п. А если и приходит зло - в нём есть своя мера, расчёт и цель - конечное наше благо (хотя мы далеко не всегда можем увидеть, понять и объяснить всё это).

Рабейну Бахья - Ховот Алевавот - Заповеди сердца - том II

Перевод: Рав П. Перлов

Издательство «Тора Лишма»

Ответственный редактор: Рав И. Полищук

Главный редактор: М. Хенин

ИЕРУСАЛИМ 5769 - 564 c.

Рабейну Бахья - Ховот Алевавот - Заповеди сердца - том II - Содержание

Врата пятые ПОСВЯЩЕНИЕ НАШИХ ДЕЛ

Врата шестые СМИРЕНИЕ

Врата седьмые ВОЗВРАЩЕНИЕ

Врата восьмые ОТЧЁТ ПЕРЕД СОБОЙ

Врата девятые ОТРЕШЁННОСТЬ

Врата десятые ЛЮБОВЬ К Г-СПОДУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ