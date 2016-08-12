Мне посчастливилось присутствовать на нескольких замечательных служениях госпожи Кульман. Когда бы ни происходили чудесные исцеления на ее собраниях, она аккуратно отдавала всю славу Богу. Она сознавала, что ее призвание не было основано на ее собственных способностях. Кэтрин любила говорить: «Бог избирает немудрые вещи этого мира, чтобы посрамить мудрые».

Перед каждым богослужением у нее было обыкновение молиться: «Не отними у меня Твоего Святого Духа», и этот подход помогает объяснить феномен Кэтрин Кульман и те сверхъестественные явления, которые сопровождали ее служение.

Слышать, как она говорила, видеть, как она молилась за больных, наблюдать, как она высвобождала любовь Бога для простых людей и служителей, — значило осознавать, что ты находишься в присутствии Самого Бога.

На международном съезде «Общины полноевангельских бизнесменов» в Вашингтоне в 1969 году, например, я наблюдал, как Кэтрин вызвала вперед служителей и священников, присутствовавших там. Сотни человек, представлявших многие религиозные традиции, включая протестантских служителей, римско-католических и греко-православных священников, а также еврейских раввинов откликнулись на призыв.

Госпожа Кульман подходила к каждому, смотрела прямо в глаза и говорила: «Брат, ты жаждешь Бога».

Любовь изменяет все.

Джеми Бакингем - Дочь судьбы - Кэтрин Кульман - ее история

СПб.: Библейский взгляд, 2000.

Издание второе, исправленное

Джеми Бакингем - Дочь судьбы - Содержание

Предисловие

Предисловие издателя

Глава I. Смерть с грифом «Секретно»

Глава II. Я не могу снова вернуться домой

Глава III. Палатки и индюшатники

Глава IV. «Проповедуй и не останавливайся»

Глава V. Поражение египтянина

Глава VI. И куст горит

Глава VII. Питтсбург

Глава VIII. Палатки и храмы

Глава IХ. За закрытыми дверями

Глава Х. Мудрость ожидания

Глава XI. Привет! Вы, Конечно, ждали меня?

Глава XII. Нерассказанные истории

Глава XIII. Поклонение в «Святыне»

Глава XIV. Служение с чудесами

Глава XV. Отдавая всегда и никогда не опустошаясь

Глава XVI. Предательство!

Глава XVII. Последняя работа

Глава XVIII. Последнее помазание

Глава XIX. Послесловие: оглядываясь назад

Джеми Бакингем - Дочь судьбы - Смерть с грифом "Секретно"

В смерти, как и в жизни, она была окутана тайной. Она появилась на экранах наших телевизоров и далеких платформах как некая фантастическая фигура — бойкая в своих проповедях и нежная до слез, когда она провозглашала исцеление толпам больных. Весь мир, от манекенщиц с Пятой авеню и звезд Голливуда до рабочих в защитных касках с дробилок в Питтсбурге, стекался на ее служения с чудесами. На планете, пораженной болезнями и духовной темнотой, она представляла тот ингредиент, без которого человеческий род обречен, — надежду. Многие были исцелены.

Другие, видя в ней славу Бога, посвящали жизнь Христу, которого она провозглашала. В своей речи, в стиле жизни она словно демонстрировала здоровье, любовь и процветание от Бога, которому она так благоговейно служила. Многим она казалась практически бессмертной. Мэгги Хартнер, личный секретарь Кэтрин и ее «альтер эго», однажды сказала мне: «Госпожа Кульман никогда не умрет. Она будет здесь до тех пор, пока Иисус не придет снова».

Но она умерла. 20-го февраля 1976 года — в незнакомом госпитале, в незнакомом городе, окруженная едва знакомыми людьми, и тот человек, которого она раньше презирала, стоял в ожидании, когда можно будет начать служить панихиду. Женщина, которую журнал «Тайм» назвал «подлинной святыней Лурда» [1] , умерла в возрасте 68 лет.

Когда она умерла, на ее рабочем столе лежало более пятидесяти приглашений провести служения с чудесами в общинах по всему миру. Представитель армии США в Таиланде выписал ей приглашение на Дальний Восток. Было приглашение из Новой Зеландии. Два из Австралии. Пять из Европы. И десятки из городов Америки. Самое трогательное было от первой леди Вайоминга, миссис Эд Хершлер, жертвы множественного склероза, она просила приехать в Шайенн.

Хотя смерть Кэтрин аннулировала все приглашения, она усилила тайну и интригу, окружавшие ее жизнь.

Джеми Бакингем - Дочь судьбы - Поклонение в святыне

То, о чем Кэтрин проповедовала, начало приходить — свежее дыхание Святого Духа. Более трех десятилетий она пророчествовала, что Он вернется с огромным всплеском силы. Она полагала, что это — исполнение пророчеств, данных в книге Иоиля: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего... И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется...» (Иоил.2:28,29,32).

Я не думаю, что кто-то в мире верил, что все это сбудется в буквальном смысле, и верил больше, чем Кэтрин Кульман. Она буквально верила, что придет день, и она будет вести «собрание с чудесами», и всякий в зале, кто призовет имя Господне, будет избавлен от своих болезней и оков. Она верила, что именно на нее, свою подручную, Бог излил Свой Дух. И также она верила, что она живет в последние дни истории и что следующим великим событием будет возвращение Господа Иисуса Христа.

И она верила, что причина, по которой Святой Дух был излит на всякую плоть, — это приготовление ко второму пришествию. «Я делаю последние стежки на моем венчальном платье», — говорила она. Как часть невесты Христа она готовилась к Его возвращению.

Но когда стало очевидно, что Святой Дух являет Себя и на других богослужениях так же, как и на ее «собраниях с чудесами», то она пришла в замешательство. И даже была немного испугана. Подобно пророку Ионе в Ниневии, она пророчествовала об этом, а когда это начало происходить, она не знала, как с этим совладать. «Кэтрин, Вы кое-что упускаете, — укорял ее Ральф Вилкерсон, когда она отвергла приглашение проповедовать на собрании «Общины полноевангельских бизнесменов». — Бог действительно пребывает с этими людьми».

«Я видела уже довольно фанатизма в своей жизни, — возразила она. — И я больше не хочу связываться с пятидесятниками».

«Дела теперь обстоят иначе, Кэтрин, — сказал Ральф. — Все не так, как Вы думаете. Святой Дух теперь ходит не только на Ваших собраниях. Он движется в тысяче других мест. Он теперь даже в Римско-католической церкви. Он — среди подростков из «Движения за Иисуса». Он пребывает во многих церквях, которые были раньше высохшими и мертвыми. И Он также движется среди “Полноевангельских бизнесменов”».

«Я из Миссури, — улыбнулась она. — Докажите мне. Если я это увижу, Вы знаете, Вы сможете рассчитывать на меня на сто процентов».

Спустя 3 месяца Кэтрин неохотно приняла приглашение Малачука проповедовать на Вашингтонском региональном слете полноевангельских бизнесменов. Они полюбили ее как сестру и были довольны собраниями и чудесами. Год спустя она проповедовала на международном слете. И после этого она уже регулярно выступала на многих крупных съездах.

Ральф был прав. Святой Дух жил на многих собраниях полноевангельских бизнесменов. И Кэтрин имела уже достаточно мудрости, чтобы понять, что если ее старый друг, Святой Дух, был там, то и ей надо быть там же — «следуя за облаком».

Ральф хотел сделать видеофильм об одном из служений Кэтрин, когда она приехала в «Мелодиленд». Она никогда не разрешала снимать на своих собраниях. Ральф, однако, убедил ее сделать всего одну запись, которая будет сохранена для будущих поколений (на случай, если будут будущие поколения), чтобы они смогли увидеть ее служение. Она согласилась, и эта пленка была снята во время одного из харизматических слетов в «Мелодиленд» (позднее Кэтрин согласилась на еще три подобных пленки: две в Израиле на Всемирных конференциях по Святому Духу 1974 и 1975 года и одну на обычном «служении с чудесами» в Лас-Вегасе).