Бакке - Богословие размером с город
К сожалению, вчерашние великие служения сегодня превратились в развалины. А те, которые все еще существуют спустя десятилетия или столетия, стали всего лишь пустой оболочкой изначального замысла. Эмиль Бруннер в своем двухтомном труде, посвященном богословию греха, благодати и спасения, привел пример, который помог мне задуматься над этим явлением. Если мы окажемся в центре Афин и посмотрим на Акрополь, чтобы увидеть Парфенон на заходе солнца, освещающего его сзади, мы можем подумать или даже сказать вслух: «Какие величественные развалины!»
Бруннер применил эту фразу к израненному грехом человечеству. Разумеется, это развалины, потому что разрушительная сила времени не обошла их стороной; но они великолепны, потому что на их месте были величественные и важные служения. Ваше воображение может заполнить пустое пространство, чтобы представить, чем это служение было или могло стать, если бы его можно было обновить. Поэтому, вместо того чтобы просто с сожалением смотреть на них, я стараюсь осмыслить эти служения в контексте своего времени.
Я не очень хорошо знал Бернарда Рамма, хотя спустя два десятилетия после него я служил в той же Данлэпской баптистской церкви в Сиэтле, что и он. Когда мы уходили из нее в 1965 году, церковь подарила нам старый стул, стоявший за кафедрой. Этот стул был напоминанием для меня о Рамме и о том, как в 1963 году его книга «Свидетельство Духа» заставила меня увидеть в себе исторического харизматика.
Бакке Рей - Богословие размером с город
пер. с англ. С. Калюжного
Черкассы: Коллоквиум, 2018, 256 с.
ISBN 978-966-8957-65-9
Бакке Рей - Богословие размером с город - Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
1. На пути в большой город
- Посвящение Богу
- В современном большом городе
- Город и горожане
- Беспорядки1960-х
- Жизнь евангельских христиан в городе
- Благовестники мира в Чикаго
- Моисей - пример образцового пастора
- Урбанизированный мир
- Богословские размышления
2. Боr не побоялся запачкать руки
- Новые проблемы
- Бог живет и действует совместно с другими
- Мотивы для городского служения
3. Можно ли спасти Содом?
- Первые города в Библии
- Сила общины
- Причина суда на Содомом
- Молитва за город
4. Лидеры из ниоткуда
- Образование для городского служителя
- Межкультурное образование для лидера
- Вид с вершины горы
5. Город надежды
- История Руфи
- Изменение перспективы и приобретение смысла
6. Человек и общество
- Город как ветхозаветный символ единства общества
- Город, община и служение
- Вся церковь, все евангелие, весь город
7. Песни Сиона и городские поэты
- Мудрость для городской жизни
- Кто виноват в городской миграции?
- Песнь Песней, Екклесиаст и Притчи
- Плач о городе
8. Видение Исаии о городе
- Утешение для городов
- Глобальное видение
- Пастор и капеллан
- Социальное видение
9. Послание Иеремии и ответ Даниила
- Широкая картина для изгнанников
- Богословие Иеремии в Книге Даниила
10. Иезекииль о семье
11. Большие темы у малых пророков
- Авдий
- Иона
12. Церковное пение и книги Паралипоменон
- Новый взгляд на историю
- Молитва и труд
13. Помощь персов Иерусалиму
- Персидский городской комитет
- Роль Есфири в городском развитии
- Неемия - организатор сообщества
- Десятина из благочестивых людей в безбожных местах
14. Потоки мигрантов
- Вера на пограничье
- Повсеместное воздействие
15. Язычницы в родословии Иисуса
- Воссоздание историй о рождении Иисуса
- Фамаръ
- Раав
- Руфъ моавитянка
- Вирсавия, жена Урии
- Пояснения
16. В поисках городского Иисуса
- Поиск истины
- Иисус и его окружение
- Иисус в Декаполисе
- Городская весть
- Священные места
- Иисус как пример для городского служения
- Сила благой вести
17. Церковь в центре города
- От церкви многоязычной до церкви мулътикулътурной
- Евангелие против этноцентризма
- Африканец по дороге в Газу
- Второе обращение Петра
- Новое меньшинство
- Антиохийская мулътикулътурная церковь
- Городская церковь-миссионер
18. Истина против любви
- Наставник Варнава
- Церкви любви против церквей истины
19. В город с апостолом Павлом
- Вопросы любви и вопросы веры
- Путешествие
- Женщины в структурах управления
- Служение ученым
- Служение в портовом городе
- Город как звукоусилитель
20. Два города и два вида духовности
- Общественный подход колоссян
- Личный подход филиппийцев
- Разделение «филиппийцев» и «колоссян»
21. История Филимона
- Уроки для городского служения из истории Филимона
- Новые соседи
22. Церковь и этнический вопрос
- Этнический вопрос в Послании к Евреям
- Как действует Дух в разных культурах
- Историческая идея с новым значением
23. Империя наносит ответный удар
- Укрепление материнских церквей
- Ограничения государственных структур
- Два дерева, разные символы
24. Прощай, Вавилон!
25. Фотоальбом городской семьи
- Душа города (II век)
- Городские ясли-сад (II век)
- Городские сборщики мусора (I век)
- Тертуллиан (III век)
- Улъфила (IV век)
- Бенедикт Нурсийский (VI век)
- Тысяча лет неопределенности
- Индия (VII век)
- Франциск, Доминик и Иннокентий III (XIII век)
- Георг Блаурок в Цюрихе (XVI век)
- Реформирование церквей и общества (XVI век)
- Бартоломе де лас Касас (XVI век)
- Роджер Уильямс (XVII век)
- Джордж Лайл и Дэвид Джордж (XVIII век)
- Чарльз Симеон (XIX век)
- Мотт и Муди (XIX век)
- Лорд Шефтсбери (XIX век)
- Джейн Аддамс (XIX век)
- Уолтер Раушенбуш (XIX и XX века)
- Дороти Дэй (XX век)
- История как величественные развалины
26. Размышления и выводы
Предметно-именной указатель
Библейский указатель
Бакке Рей - Богословие размером с город - Введение
Вот уже сорок лет минуло с тех пор, как я студентом впервые приехал в Чикаго. Но даже теперь я не перестаю удивляться тому, что Бог призвал меня, потомка лесорубов и фермеров, нести служение в крупнейших городах мира. Путь, которым повел меня Бог от Вашингтона через трущобы Чикаго до густозаселенных районов по всему миру, я считаю одним из величайших Божьих чудес в моей жизни.
В этой книге речь идет не столько о городах или каком-то отвлеченном урбанистическом богословии, сколько о Божьем водительстве, благодаря которому я стал трудиться в большом городе. В последние годы я все чаще замечаю, что людей больше интересует мой путь к тому или иному представлению, чем мои знания. Так что в этой книге я их обрадую. Окружение неизбежно оказывает на нас влияние. Мое богословие и представление о служении формировались в городских условиях. Поэтому в этой книге я время от времени буду обращаться к городским реалиям. Но моя главная цель - описать собственное постижение «богословия размером с город».
Я хочу показать, как меняется жизнь по мере формирования мировоззрения, в котором на первом месте - верность Писанию и Богу. Я хочу рассказать истории о людях, книгах и событиях - большинство из которых относятся к самому началу моего служения - оказавших огромное влияние на мое понимание урбанистического богословия. В этой книге не будут рассматриваться последние дискуссии в академическом мире по этому вопросу, однако я не перестал читать литературу по этой теме, углубляя собственное понимание многих вопросов.
Я надеюсь, что мои истории увлекут новое поколение пасторов, миссионеров и руководителей миссионерских организаций постичь то, что Бог желает сказать о характере и миссии церкви в развивающемся урбанистическом обществе. Я также очень надеюсь, что нашей общей ценностью на этом пути будет верность Писанию и Святому Духу, направляющему церковь на протяжении почти двух тысяч лет со дня Пятидесятницы.
2018-04-23
Книга читается очень легко. Возможно потому, что у нее интересная структура — она как бы сложена из лоскутков историй, толкований, выводов, которые связаны одной идеей — богословие города, но все эти размышления не связаны между собой — каждая глава новая тема. И не нужно в уме держать сложную структуру выводов.
Автор — очень начитан. Он ссылается на такое количество разной литературы, что я просто в шоке — как можно столько прочитать и еще и ссылаться на это. Но главное — автор практик: он все знания направляет в практическое русло — миссия, поместная церковь, город.
В книге раскрывается тема — значение церкви в городе. Город описан как многообразная территория, в которой смешаны культура, рассы, социальные группы. И у города есть свои интересы и потребности. Вопрос в следующем: должна ли церковь понимать эти потребности и быть ответом на них?
В этой книге нет практических рекомендаций. Она скорее формирует понимание. Можно сказать, что это оптимальная книга для того, чтобы начать погружаться в эту тему. Она формирует определенную рамку понимания, и помогает создать для самого себя первые тезисы в этой теме, перед тем как идти в практику.
Дякую! Перечитав зміст - заінтригований!
спасибо