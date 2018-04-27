К сожалению, вчерашние великие служения сегодня превратились в развалины. А те, которые все еще существуют спустя десятилетия или столетия, стали всего лишь пустой оболочкой изначального замысла. Эмиль Бруннер в своем двухтомном труде, посвященном богословию греха, благодати и спасения, привел пример, который помог мне задуматься над этим явлением. Если мы окажемся в центре Афин и посмотрим на Акрополь, чтобы увидеть Парфенон на заходе солнца, освещающего его сзади, мы можем подумать или даже сказать вслух: «Какие величественные развалины!»

Бруннер применил эту фразу к израненному грехом человечеству. Разумеется, это развалины, потому что разрушительная сила времени не обошла их стороной; но они великолепны, потому что на их месте были величественные и важные служения. Ваше воображение может заполнить пустое пространство, чтобы представить, чем это служение было или могло стать, если бы его можно было обновить. Поэтому, вместо того чтобы просто с сожалением смотреть на них, я стараюсь осмыслить эти служения в контексте своего времени.

Я не очень хорошо знал Бернарда Рамма, хотя спустя два десятилетия после него я служил в той же Данлэпской баптистской церкви в Сиэтле, что и он. Когда мы уходили из нее в 1965 году, церковь подарила нам старый стул, стоявший за кафедрой. Этот стул был напоминанием для меня о Рамме и о том, как в 1963 году его книга «Свидетельство Духа» заставила меня увидеть в себе исторического харизматика.

Бакке Рей - Богословие размером с город

пер. с англ. С. Калюжного

Черкассы: Коллоквиум, 2018, 256 с.

ISBN 978-966-8957-65-9

Бакке Рей - Богословие размером с город - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

1. На пути в большой город

Посвящение Богу

В современном большом городе

Город и горожане

Беспорядки1960-х

Жизнь евангельских христиан в городе

Благовестники мира в Чикаго

Моисей - пример образцового пастора

Урбанизированный мир

Богословские размышления

2. Боr не побоялся запачкать руки

Новые проблемы

Бог живет и действует совместно с другими

Мотивы для городского служения

3. Можно ли спасти Содом?

Первые города в Библии

Сила общины

Причина суда на Содомом

Молитва за город

4. Лидеры из ниоткуда

Образование для городского служителя

Межкультурное образование для лидера

Вид с вершины горы

5. Город надежды

История Руфи

Изменение перспективы и приобретение смысла

6. Человек и общество

Город как ветхозаветный символ единства общества

Город, община и служение

Вся церковь, все евангелие, весь город

7. Песни Сиона и городские поэты

Мудрость для городской жизни

Кто виноват в городской миграции?

Песнь Песней, Екклесиаст и Притчи

Плач о городе

8. Видение Исаии о городе

Утешение для городов

Глобальное видение

Пастор и капеллан

Социальное видение

9. Послание Иеремии и ответ Даниила

Широкая картина для изгнанников

Богословие Иеремии в Книге Даниила

10. Иезекииль о семье

11. Большие темы у малых пророков

Авдий

Иона

12. Церковное пение и книги Паралипоменон

Новый взгляд на историю

Молитва и труд

13. Помощь персов Иерусалиму

Персидский городской комитет

Роль Есфири в городском развитии

Неемия - организатор сообщества

Десятина из благочестивых людей в безбожных местах

14. Потоки мигрантов

Вера на пограничье

Повсеместное воздействие

15. Язычницы в родословии Иисуса

Воссоздание историй о рождении Иисуса

Фамаръ

Раав

Руфъ моавитянка

Вирсавия, жена Урии

Пояснения

16. В поисках городского Иисуса

Поиск истины

Иисус и его окружение

Иисус в Декаполисе

Городская весть

Священные места

Иисус как пример для городского служения

Сила благой вести

17. Церковь в центре города

От церкви многоязычной до церкви мулътикулътурной

Евангелие против этноцентризма

Африканец по дороге в Газу

Второе обращение Петра

Новое меньшинство

Антиохийская мулътикулътурная церковь

Городская церковь-миссионер

18. Истина против любви

Наставник Варнава

Церкви любви против церквей истины

19. В город с апостолом Павлом

Вопросы любви и вопросы веры

Путешествие

Женщины в структурах управления

Служение ученым

Служение в портовом городе

Город как звукоусилитель

20. Два города и два вида духовности

Общественный подход колоссян

Личный подход филиппийцев

Разделение «филиппийцев» и «колоссян»

21. История Филимона

Уроки для городского служения из истории Филимона

Новые соседи

22. Церковь и этнический вопрос

Этнический вопрос в Послании к Евреям

Как действует Дух в разных культурах

Историческая идея с новым значением

23. Империя наносит ответный удар

Укрепление материнских церквей

Ограничения государственных структур

Два дерева, разные символы

24. Прощай, Вавилон!

25. Фотоальбом городской семьи

Душа города (II век)

Городские ясли-сад (II век)

Городские сборщики мусора (I век)

Тертуллиан (III век)

Улъфила (IV век)

Бенедикт Нурсийский (VI век)

Тысяча лет неопределенности

Индия (VII век)

Франциск, Доминик и Иннокентий III (XIII век)

Георг Блаурок в Цюрихе (XVI век)

Реформирование церквей и общества (XVI век)

Бартоломе де лас Касас (XVI век)

Роджер Уильямс (XVII век)

Джордж Лайл и Дэвид Джордж (XVIII век)

Чарльз Симеон (XIX век)

Мотт и Муди (XIX век)

Лорд Шефтсбери (XIX век)

Джейн Аддамс (XIX век)

Уолтер Раушенбуш (XIX и XX века)

Дороти Дэй (XX век)

История как величественные развалины

26. Размышления и выводы

Предметно-именной указатель

Библейский указатель

Бакке Рей - Богословие размером с город - Введение

Вот уже сорок лет минуло с тех пор, как я студентом впервые приехал в Чикаго. Но даже теперь я не перестаю удивляться тому, что Бог призвал меня, потомка лесорубов и фермеров, нести служение в крупнейших городах мира. Путь, которым повел меня Бог от Вашингтона через трущобы Чикаго до густозаселенных районов по всему миру, я считаю одним из величайших Божьих чудес в моей жизни.

В этой книге речь идет не столько о городах или каком-то отвлеченном урбанистическом богословии, сколько о Божьем водительстве, благодаря которому я стал трудиться в большом городе. В последние годы я все чаще замечаю, что людей больше интересует мой путь к тому или иному представлению, чем мои знания. Так что в этой книге я их обрадую. Окружение неизбежно оказывает на нас влияние. Мое богословие и представление о служении формировались в городских условиях. Поэтому в этой книге я время от времени буду обращаться к городским реалиям. Но моя главная цель - описать собственное постижение «богословия размером с город».

Я хочу показать, как меняется жизнь по мере формирования мировоззрения, в котором на первом месте - верность Писанию и Богу. Я хочу рассказать истории о людях, книгах и событиях - большинство из которых относятся к самому началу моего служения - оказавших огромное влияние на мое понимание урбанистического богословия. В этой книге не будут рассматриваться последние дискуссии в академи­ческом мире по этому вопросу, однако я не перестал читать литературу по этой теме, углубляя собственное понимание многих вопросов.

Я надеюсь, что мои истории увлекут новое поколение пасторов, миссионеров и руководителей миссионерских организаций постичь то, что Бог желает сказать о характере и миссии церкви в развивающемся урбанистическом обществе. Я также очень надеюсь, что нашей общей ценностью на этом пути будет верность Писанию и Святому Духу, направляющему церковь на протяжении почти двух тысяч лет со дня Пятидесятницы.