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Бакке - Богословие размером с город

Бакке Рей - Богословие размером с город
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
К сожалению, вчерашние великие служения сегодня превратились в развалины. А те, которые все еще существуют спустя десятилетия или столетия, стали всего лишь пустой оболочкой изначального замысла. Эмиль Бруннер в своем двухтомном труде, посвященном богословию греха, благодати и спасения, привел пример, который помог мне задуматься над этим явлением. Если мы окажемся в центре Афин и посмотрим на Акрополь, чтобы увидеть Парфенон на заходе солнца, освещающего его сзади, мы можем подумать или даже сказать вслух: «Какие величественные развалины!»
Бруннер применил эту фразу к израненному грехом человечеству. Разумеется, это развалины, потому что разрушительная сила времени не обошла их стороной; но они великолепны, потому что на их месте были величественные и важные служения. Ваше воображение может заполнить пустое пространство, чтобы представить, чем это служение было или могло стать, если бы его можно было обновить. Поэтому, вместо того чтобы просто с сожалением смотреть на них, я стараюсь осмыслить эти служения в контексте своего времени.
Я не очень хорошо знал Бернарда Рамма, хотя спустя два десятилетия после него я служил в той же Данлэпской баптистской церкви в Сиэтле, что и он. Когда мы уходили из нее в 1965 году, церковь подарила нам старый стул, стоявший за кафедрой. Этот стул был напоминанием для меня о Рамме и о том, как в 1963 году его книга «Свидетельство Духа» заставила меня увидеть в себе исторического харизматика.

Бакке Рей - Богословие размером с город

пер. с англ. С. Калюжного
Черкассы: Коллоквиум, 2018, 256 с.
ISBN 978-966-8957-65-9

Бакке Рей - Богословие размером с город - Содержание

Предисловие
Благодарности
Введение
1. На пути в большой город
  • Посвящение Богу
  • В современном большом городе
  • Город и горожане
  • Беспорядки1960-х
  • Жизнь евангельских христиан в городе
  • Благовестники мира в Чикаго
  • Моисей - пример образцового пастора
  • Урбанизированный мир
  • Богословские размышления
2. Боr не побоялся запачкать руки
  • Новые проблемы
  • Бог живет и действует совместно с другими
  • Мотивы для городского служения
3. Можно ли спасти Содом?
  • Первые города в Библии
  • Сила общины
  • Причина суда на Содомом
  • Молитва за город
4. Лидеры из ниоткуда
  • Образование для городского служителя
  • Межкультурное образование для лидера
  • Вид с вершины горы
5. Город надежды
  • История Руфи
  • Изменение перспективы и приобретение смысла
6. Человек и общество
  • Город как ветхозаветный символ единства общества
  • Город, община и служение
  • Вся церковь, все евангелие, весь город
7. Песни Сиона и городские поэты
  • Мудрость для городской жизни
  • Кто виноват в городской миграции?
  • Песнь Песней, Екклесиаст и Притчи
  • Плач о городе
8. Видение Исаии о городе
  • Утешение для городов
  • Глобальное видение
  • Пастор и капеллан
  • Социальное видение
9. Послание Иеремии и ответ Даниила
  • Широкая картина для изгнанников
  • Богословие Иеремии в Книге Даниила
10. Иезекииль о семье
11. Большие темы у малых пророков
  • Авдий
  • Иона
12. Церковное пение и книги Паралипоменон
  • Новый взгляд на историю
  • Молитва и труд
13. Помощь персов Иерусалиму
  • Персидский городской комитет
  • Роль Есфири в городском развитии
  • Неемия - организатор сообщества
  • Десятина из благочестивых людей в безбожных местах
14. Потоки мигрантов
  • Вера на пограничье
  • Повсеместное воздействие
15. Язычницы в родословии Иисуса
  • Воссоздание историй о рождении Иисуса
  • Фамаръ
  • Раав
  • Руфъ моавитянка
  • Вирсавия, жена Урии
  • Пояснения
16. В поисках городского Иисуса
  • Поиск истины
  • Иисус и его окружение
  • Иисус в Декаполисе
  • Городская весть
  • Священные места
  • Иисус как пример для городского служения
  • Сила благой вести
17. Церковь в центре города
  • От церкви многоязычной до церкви мулътикулътурной
  • Евангелие против этноцентризма
  • Африканец по дороге в Газу
  • Второе обращение Петра
  • Новое меньшинство
  • Антиохийская мулътикулътурная церковь
  • Городская церковь-миссионер
18. Истина против любви
  • Наставник Варнава
  • Церкви любви против церквей истины
19. В город с апостолом Павлом
  • Вопросы любви и вопросы веры
  • Путешествие
  • Женщины в структурах управления
  • Служение ученым
  • Служение в портовом городе
  • Город как звукоусилитель
20. Два города и два вида духовности
  • Общественный подход колоссян
  • Личный подход филиппийцев
  • Разделение «филиппийцев» и «колоссян»
21. История Филимона
  • Уроки для городского служения из истории Филимона
  • Новые соседи
22. Церковь и этнический вопрос
  • Этнический вопрос в Послании к Евреям
  • Как действует Дух в разных культурах
  • Историческая идея с новым значением
23. Империя наносит ответный удар
  • Укрепление материнских церквей
  • Ограничения государственных структур
  • Два дерева, разные символы
24. Прощай, Вавилон!
25. Фотоальбом городской семьи
  • Душа города (II век)
  • Городские ясли-сад (II век)
  • Городские сборщики мусора (I век)
  • Тертуллиан (III век)
  • Улъфила (IV век)
  • Бенедикт Нурсийский (VI век)
  • Тысяча лет неопределенности
  • Индия (VII век)
  • Франциск, Доминик и Иннокентий III (XIII век)
  • Георг Блаурок в Цюрихе (XVI век)
  • Реформирование церквей и общества (XVI век)
  • Бартоломе де лас Касас (XVI век)
  • Роджер Уильямс (XVII век)
  • Джордж Лайл и Дэвид Джордж (XVIII век)
  • Чарльз Симеон (XIX век)
  • Мотт и Муди (XIX век)
  • Лорд Шефтсбери (XIX век)
  • Джейн Аддамс (XIX век)
  • Уолтер Раушенбуш (XIX и XX века)
  • Дороти Дэй (XX век)
  • История как величественные развалины
26. Размышления и выводы
Предметно-именной указатель
Библейский указатель

Бакке Рей - Богословие размером с город - Введение

Вот уже сорок лет минуло с тех пор, как я студентом впервые приехал в Чикаго. Но даже теперь я не перестаю удивляться тому, что Бог призвал меня, потомка лесорубов и фермеров, нести служение в крупнейших городах мира. Путь, которым повел меня Бог от Вашингтона через трущобы Чикаго до густозаселенных районов по всему миру, я считаю одним из величайших Божьих чудес в моей жизни.
В этой книге речь идет не столько о городах или каком-то отвлеченном урбанистическом богословии, сколько о Божьем водительстве, благодаря которому я стал трудиться в большом городе. В последние годы я все чаще замечаю, что людей больше интересует мой путь к тому или иному представлению, чем мои знания. Так что в этой книге я их обрадую. Окружение неизбежно оказывает на нас влияние. Мое богословие и представление о служении формировались в городских условиях. Поэтому в этой книге я время от времени буду обращаться к городским реалиям. Но моя главная цель - описать собственное постижение «богословия размером с город».
Я хочу показать, как меняется жизнь по мере формирования мировоззрения, в котором на первом месте - верность Писанию и Богу. Я хочу рассказать истории о людях, книгах и событиях - большинство из которых относятся к самому началу моего служения - оказавших огромное влияние на мое понимание урбанистического богословия. В этой книге не будут рассматриваться последние дискуссии в академи­ческом мире по этому вопросу, однако я не перестал читать литературу по этой теме, углубляя собственное понимание многих вопросов.
Я надеюсь, что мои истории увлекут новое поколение пасторов, миссионеров и руководителей миссионерских организаций постичь то, что Бог желает сказать о характере и миссии церкви в развивающемся урбанистическом обществе. Я также очень надеюсь, что нашей общей ценностью на этом пути будет верность Писанию и Святому Духу, направляющему церковь на протяжении почти двух тысяч лет со дня Пятидесятницы.
2018-04-23
Views 811
Rating 4.8 / 5
Added 27.04.2018
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (6)

Comments (3 comments)

P
puntusyar 11 months ago

Книга читается очень легко. Возможно потому, что у нее интересная структура — она как бы сложена из лоскутков историй, толкований, выводов, которые связаны одной идеей — богословие города, но все эти размышления не связаны между собой — каждая глава новая тема. И не нужно в уме держать сложную структуру выводов. 
 
Автор — очень начитан. Он ссылается на такое количество разной литературы, что я просто в шоке — как можно столько прочитать и еще и ссылаться на это. Но главное — автор практик: он все знания направляет в практическое русло — миссия, поместная церковь, город. 
 
В книге раскрывается тема — значение церкви в городе. Город описан как многообразная территория, в которой смешаны культура, рассы, социальные группы. И у города есть свои интересы и потребности. Вопрос в следующем: должна ли церковь понимать эти потребности и быть ответом на них? 
 
В этой книге нет практических рекомендаций.  Она скорее формирует понимание. Можно сказать, что это оптимальная книга для того, чтобы начать погружаться в эту тему. Она формирует определенную рамку понимания, и помогает создать для самого себя первые тезисы в этой теме, перед тем как идти в практику.  
ЮрийБ 6 years ago

Дякую! Перечитав зміст - заінтригований!
O
OlegN 8 years ago

спасибо

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