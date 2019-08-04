Книга известного адвентистского богослова Самуэля Баккиоки «Вино в Библии» посвящена вопросу, волнующему многих современных христиан, — разрешено ли в Библии употребление спиртных напитков. Рассмотривая этот вопрос с точки зрения серьезного исследователя, автор приходит к заключению о том, что, несмотря на кажущиеся противоречия, учение Священного Писания вполне определенно и последовательно.

Оглядываясь на прошедшие месяцы, проведенные за изучением соответствующих библейских мест и трудов, написанных современными учеными и учеными прошлого, я могу сказать, что эта работа действительно открыла мне глаза. Кратко упомяну некоторые из личных открытий, прежде закрытых для моего понимания.



Я был удивлен, поняв, что четыре родственных слова: wine — в английском, vinum — в латинском, oinos — в греческом nyayin — в еврейском языках исторически употреблялись для обозначения виноградного сока, броженого или неперебродившего.



Когда я применил это открытие к библейским текстам, говорящим о вине, я был приятно удивлен, обнаружив, что в ссылках на «вино» в положительном смысле говорится о неперебродившем, неалкогольном виноградном соке, в то время как в ссылках с отрицательным оттенком сказано о броженом, алкогольном вине.



Еще одним удивительным открытием была находка библейских мест, которые не только осуждают неправильное употребление вина, но и вообще любое его употребление. В третьей главе мы рассмотрим несколько мест Ветхого и Нового Завета, которые осуждают само по себе алкогольное вино, независимо от количества его употребления.