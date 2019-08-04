Баккиоки - Вино в Библии
Книга известного адвентистского богослова Самуэля Баккиоки «Вино в Библии» посвящена вопросу, волнующему многих современных христиан, — разрешено ли в Библии употребление спиртных напитков. Рассмотривая этот вопрос с точки зрения серьезного исследователя, автор приходит к заключению о том, что, несмотря на кажущиеся противоречия, учение Священного Писания вполне определенно и последовательно.
Оглядываясь на прошедшие месяцы, проведенные за изучением соответствующих библейских мест и трудов, написанных современными учеными и учеными прошлого, я могу сказать, что эта работа действительно открыла мне глаза. Кратко упомяну некоторые из личных открытий, прежде закрытых для моего понимания.
Я был удивлен, поняв, что четыре родственных слова: wine — в английском, vinum — в латинском, oinos — в греческом nyayin — в еврейском языках исторически употреблялись для обозначения виноградного сока, броженого или неперебродившего.
Когда я применил это открытие к библейским текстам, говорящим о вине, я был приятно удивлен, обнаружив, что в ссылках на «вино» в положительном смысле говорится о неперебродившем, неалкогольном виноградном соке, в то время как в ссылках с отрицательным оттенком сказано о броженом, алкогольном вине.
Еще одним удивительным открытием была находка библейских мест, которые не только осуждают неправильное употребление вина, но и вообще любое его употребление. В третьей главе мы рассмотрим несколько мест Ветхого и Нового Завета, которые осуждают само по себе алкогольное вино, независимо от количества его употребления.
Самуэль Баккиоки - Вино в Библии
Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2003. — 480 с.
ISBN 5-86847-419-8
Самуэль Баккиоки - Вино в Библии - Неопределенность среди адвентистов
Христиане адвентисты седьмого дня оказались восприимчивыми к изменению позиции относительно полного воздержания, произошедшей в других евангелических церквах. В течение 1988 года у меня была возможность обсуждать этот вопрос на многих адвентистских собраниях в Северной Америке и за океаном, где я также делился своими исследованиями. К своему удивлению, я обнаружил, что некоторые члены церкви и даже пасторы полагают, что некоторые библейские тексты разрешают умеренное
употребление алкогольных напитков. Следовательно, они считают, что лучше содействовать воздержанию, исходя из социальных и медицинских соображений.
Неопределенность по этому вопросу иногда проскальзывает также и в адвентистской литературе. К примеру, в 1982 году в специальном выпуске «Адвентист Ревью», посвященном воздержанию, утверждалось: «Полное воздержание является одной из сфер,
относительно которой Библия не дает ясного указания». Это чувство неуверенности в библейском основании для полного воздержания могло легко побудить и адвентистов занять более либеральную позицию, разрешающую употребление алкогольных напитков. Некоторые члены церкви и пасторы все же озабочены сложившейся ситуацией и часто ищут помощи в этом вопросе.
Спасибо, брат!
Больше всего поражает использование автором анг. словарей! Не за это ли ему присвоили доктора с отличием? Жаль, в книге нет индекса, ибо интересно узнать его коммент на Пр. 31:4-5 (подобное есть и в платоновских "Законах") и 6-7 (место, избегаемое сектантами), Такие книги надо изучать в госуниверситетах на курсе по сектоведению. Видно, что автор просто не знает глубокого пласта древних литератур, частью к-х стала Библия. На их фоне становится понятным повеление в 1 Тим. 5:23 лечиься вином.
Э. подобен библиотеке, на полках к-й соседствуют умные и разные книги.
То есть, Вы согласны быть в роли "погибающего и огорчённого душой", которому нечего терять? Почему же не претендуете на роль царей и князей, которым не пить вина и сикера? Неужели всё так безнадёжно у Вас?
Спасибо!