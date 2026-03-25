Бакстер - Благочестивый дом

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

В 1664 году Бакстер стал безработным. Его проповедническое и пастырское служение в Киддерминстере (Мидлендс, Англия), где он трудился с 1641 года, было необычайно плодотворным. Церковная община успешно развивалась. Однако анти-пуританский Акт о единообразии 1662 года положил конец его трудам.

После этого Бакстер поселился в Эктоне, в нескольких милях от Лондона. Вероятно, он жил на деньги, вырученные от продажи своих книг, и на доходы от небольшого имения. Он был женат на женщине младше его на двадцать лет, у которой были кое-какие деньги. Тогда Бакстер вспомнил, что покойный архиепископ Ашер убеждал его «написать руководство для тех, кто исповедует себя христианами, занимает разное положение и принадлежит к разным сословиям», а также о собственном желании написать «семейное руководство», который появилось у него несколько лет назад. И он и принялся за работу. Он трудился примерно год - него не было ни секретаря, ни переписчика, ни товарищей-пасторов, которые могли бы помочь ему. Он остался, по собственному признанию, «без своей библиотеки, без всех своих книг, за исключением небольшого свертка, который был со мной, куда бы я ни шел».

Ричард Бакстер - Благочестивый дом

Одесса: Тюльпан; 2018 — 256 с.

ISBN-13: 978-1433513442

Ричард Бакстер - Благочестивый дом - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ Наставления о браке

  • ГЛАВА ВТОРАЯ Поклонение Богу в семьях: можно ли это считать Божественным предназначением?

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ Наставления о праведном управлении семьей

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Почему мужьям следует праведно управлять своими семьями

  • ГЛАВА ПЯТАЯ Почему следует праведно и добросовестно учить детей

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ Взаимные обязанности мужей и жен

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ Обязанности мужей перед женами

  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ Обязанности жен перед мужьями

  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Обязанности родителей перед детьми

  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Обязанности детей перед родителями

  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Обязанности детей и подростков перед Богом

  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Наставления о правильном обучении детей

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books