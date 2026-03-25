В 1664 году Бакстер стал безработным. Его проповедническое и пастырское служение в Киддерминстере (Мидлендс, Англия), где он трудился с 1641 года, было необычайно плодотворным. Церковная община успешно развивалась. Однако анти-пуританский Акт о единообразии 1662 года положил конец его трудам.

После этого Бакстер поселился в Эктоне, в нескольких милях от Лондона. Вероятно, он жил на деньги, вырученные от продажи своих книг, и на доходы от небольшого имения. Он был женат на женщине младше его на двадцать лет, у которой были кое-какие деньги. Тогда Бакстер вспомнил, что покойный архиепископ Ашер убеждал его «написать руководство для тех, кто исповедует себя христианами, занимает разное положение и принадлежит к разным сословиям», а также о собственном желании написать «семейное руководство», который появилось у него несколько лет назад. И он и принялся за работу. Он трудился примерно год - него не было ни секретаря, ни переписчика, ни товарищей-пасторов, которые могли бы помочь ему. Он остался, по собственному признанию, «без своей библиотеки, без всех своих книг, за исключением небольшого свертка, который был со мной, куда бы я ни шел».

Ричард Бакстер - Благочестивый дом

