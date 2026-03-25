Бакстер - Реформированный пастор

Бакстер - по-настоящему выдающийся человек, причем настолько, что ему присущи и свойственные таким людям значительные промахи и ошибки. Блистательный независимый член парламента, пользовавшийся большой популярностью, он обладал удивительными аналитическими способностями, был необыкновенно находчив, красноречив и обаятелен. В спорах и дискуссиях его не мог превзойти ни один оппонент, но при всем этом он не всегда наилучшим образом использовал свои великие дарования.

К примеру, в богословии он изобрел обобщенное учение о благодати, включившее в себя несовместимые друг с другом католические, реформатские и арминианские утверждения. Толкуя учение о Царстве Божьем в свете злободневных политических идей, он представил смерть Христа как акт всеобщего искупления (в качестве наказания за грех, для искупления вины, но не в виде заместительной жертвы), посредством которого Бог открыл людям новый закон, предоставляющий прощение и оправдание всякому кающемуся грешнику.

Покаяние и вера как свидетельство подчинения данному закону спасают человека от гибели и делают его праведным. Бакстер, будучи консервативным пуританином, видел удобство подобной легалистской модели в том, что она объединяет основную идею пуританства с новозаветным евангельским учением; она служила также основой комбинированной теории благодати, которую отстаивали непримиримые тринитаристские теологи тех дней. Однако другие усматривают и то, что подобный «бакстерианизм» (или «неономинализм», получивший свое название от идеи «нового закона», стоящей в центре этого учения) изменил содержание пуританского Евангелия, к тому же при внимательном рассмотрении его «политический метод» вряд ли можно назвать рационалистическим.

История доказала верность последней точки зрения: семя, посеянное Бакстером, переросло впоследствии в неономиналистский модератизм в Шотландии и моралистское унитарианство в Англии.

Бакстер Ричард - Реформированный пастор

Пер. с англ.: Е. Кулюкин. - М.: Центр «Нарния», 2010. - 304с.

ISBN 978-5-901975-37-4

Бакстер Ричард - Реформированный пастор - Содержание

Введение. Джеймс Покер

Предисловие. Уильям Браун

Посвящение

Вступительное слово

ГЛАВА I Наблюдение за собой

Раздел 1. Сущность наблюдения за собой

1. Убедитесь, совершила ли спасительная сила благодати действие в ваших душах

2. Убедитесь, что вы не пребываете в эйфории спасенного человека, но стремитесь к тому, чтобы ваша вера была живой и действенной

3. Убедитесь, что ваши поступки и образ жизни не противоречат тому, чему вы учите

4. Убедитесь, что вы сами свободны от тех грехов, которые обличаете в других

5. Убедитесь, что у вас самих есть необходимые для служения качества

Раздел 2. Мотивы наблюдения за собой

1. Вы, как и другие люди, можете войти в Царство небесное или лишиться его

2. У вас, как и у других, падшая природа

3. Вы подвергаетесь большим искушениях, чем другие

4. На вас смотрит множество людей, и многие могут стать свидетелями ваших падений

5. Ваши грехи будут иметь более страшные последствия, нежели грехи других людей

6. Такие великие труды, как ваши, заслуживают большей награды, нежели труды других людей

7. Слава Христова осеняет вас в большей мере, чем других людей

8. Успех ваших трудов напрямую зависит от внимательного наблюдения за собой

ГЛАВА II Наблюдение за паствой

Раздел 1. Характер и задачи наблюдения ЭТОТ РОД ПОПЕЧЕНИЯ КАСАЕТСЯ ВСЕЙ ПАСТВЫ

1. Мы должны работать ради обращения неверующих

2. Мы должны давать советы вопрошающим, которые сознают свою греховность

3. Мы должны научиться осуществлять должное попечение над теми, кто уже вкушает на Вечере Господней

4. Мы должны заботливо наблюдать за семьями

5. Мы должны постоянно и регулярно посещать больных

6. Мы должны быть точными и непреклонными в порицании и увещевании нарушителей (заповедей и правил)

7. Мы должны строго соблюдать церковную дисциплину

Раздел 2. Правила и порядок наблюдения ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНО

1. Только для Бога и для спасения душ

2. С усердием и трудолюбием

3. Благоразумно и упорядоченно

4. Со вниманием к самым важным и необходимым вещам

5. Прямо и просто

6. Со смирением

7 Сочетая строгость и мягкость

8. Со всей серьезностью, желанием и рвением

9. С нежной любовью к подопечным людям

10. С терпением

11. С почтением

12. В духе

13. С искренними пожеланиями и стремлением куспеху

14. С глубоким осознанием недостатка наших сил и полной зависимости от Христа

15. В единстве с другими служителями

Раздел 3. Мотивы наблюдения за паствой

1 Положение, которое мы занимаем в отношении паствы, ибо мы блюстители

2. Действенная причина этого положения - Святой Дух

3. Ценность и достоинство того, что вручено нашим заботам - Церкви Божьей

4. Цена, которую Иисус заплатил за Церковь, - Он выкупил ее ценою Своей крови

ГЛАВА III Осуществление на практике

Раздел 1. Польза смирения

Раздел 2. Рекомендации относительно того, что индивидуальная катехизации и индивидуальное назидание прихожан обязательны

Часть I. Мотивация этого служения

Подраздел 1. Мотивы, основанные на пользе данного служения

Подраздел 2. Мотивы, основанные на проблематике данного служения

Подраздел 3. Мотивы, продиктованные необходимостью данного служения

Подраздел 4. Практическая польза от этих мотивов

Часть II. Возражения против этого служения

Часть III. Советы по развитию этого служения