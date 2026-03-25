Бакстер - Реформированный пастор

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Бакстер - по-настоящему выдающийся человек, причем настолько, что ему присущи и свойственные таким людям значительные промахи и ошибки. Блистательный независимый член парламента, пользовавшийся большой популярностью, он обладал удивительными аналитическими способностями, был необыкновенно находчив, красноречив и обаятелен. В спорах и дискуссиях его не мог превзойти ни один оппонент, но при всем этом он не всегда наилучшим образом использовал свои великие дарования.

К примеру, в богословии он изобрел обобщенное учение о благодати, включившее в себя несовместимые друг с другом католические, реформатские и арминианские утверждения. Толкуя учение о Царстве Божьем в свете злободневных политических идей, он представил смерть Христа как акт всеобщего искупления (в качестве наказания за грех, для искупления вины, но не в виде заместительной жертвы), посредством которого Бог открыл людям новый закон, предоставляющий прощение и оправдание всякому кающемуся грешнику.

Покаяние и вера как свидетельство подчинения данному закону спасают человека от гибели и делают его праведным. Бакстер, будучи консервативным пуританином, видел удобство подобной легалистской модели в том, что она объединяет основную идею пуританства с новозаветным евангельским учением; она служила также основой комбинированной теории благодати, которую отстаивали непримиримые тринитаристские теологи тех дней. Однако другие усматривают и то, что подобный «бакстерианизм» (или «неономинализм», получивший свое название от идеи «нового закона», стоящей в центре этого учения) изменил содержание пуританского Евангелия, к тому же при внимательном рассмотрении его «политический метод» вряд ли можно назвать рационалистическим.

История доказала верность последней точки зрения: семя, посеянное Бакстером, переросло впоследствии в неономиналистский модератизм в Шотландии и моралистское унитарианство в Англии.

Бакстер Ричард - Реформированный пастор

Пер. с англ.: Е. Кулюкин. - М.: Центр «Нарния», 2010. - 304с.

ISBN 978-5-901975-37-4

Бакстер Ричард - Реформированный пастор - Содержание

Введение. Джеймс Покер

Предисловие. Уильям Браун
Посвящение
Вступительное слово

ГЛАВА I Наблюдение за собой

Раздел 1. Сущность наблюдения за собой

  • 1. Убедитесь, совершила ли спасительная сила благодати действие в ваших душах

  • 2. Убедитесь, что вы не пребываете в эйфории спасенного человека, но стремитесь к тому, чтобы ваша вера была живой и действенной

  • 3. Убедитесь, что ваши поступки и образ жизни не противоречат тому, чему вы учите

  • 4. Убедитесь, что вы сами свободны от тех грехов, которые обличаете в других

  • 5. Убедитесь, что у вас самих есть необходимые для служения качества

Раздел 2. Мотивы наблюдения за собой

  • 1. Вы, как и другие люди, можете войти в Царство небесное или лишиться его

  • 2. У вас, как и у других, падшая природа

  • 3. Вы подвергаетесь большим искушениях, чем другие

  • 4. На вас смотрит множество людей, и многие могут стать свидетелями ваших падений

  • 5. Ваши грехи будут иметь более страшные последствия, нежели грехи других людей

  • 6. Такие великие труды, как ваши, заслуживают большей награды, нежели труды других людей

  • 7. Слава Христова осеняет вас в большей мере, чем других людей

  • 8. Успех ваших трудов напрямую зависит от внимательного наблюдения за собой

ГЛАВА II Наблюдение за паствой

Раздел 1. Характер и задачи наблюдения ЭТОТ РОД ПОПЕЧЕНИЯ КАСАЕТСЯ ВСЕЙ ПАСТВЫ

  • 1. Мы должны работать ради обращения неверующих

  • 2. Мы должны давать советы вопрошающим, которые сознают свою греховность

  • 3. Мы должны научиться осуществлять должное попечение над теми, кто уже вкушает на Вечере Господней

  • 4. Мы должны заботливо наблюдать за семьями

  • 5. Мы должны постоянно и регулярно посещать больных

  • 6. Мы должны быть точными и непреклонными в порицании и увещевании нарушителей (заповедей и правил)

  • 7. Мы должны строго соблюдать церковную дисциплину

Раздел 2. Правила и порядок наблюдения ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНО

  • 1. Только для Бога и для спасения душ

  • 2. С усердием и трудолюбием

  • 3. Благоразумно и упорядоченно

  • 4. Со вниманием к самым важным и необходимым вещам

  • 5. Прямо и просто

  • 6. Со смирением

  • 7 Сочетая строгость и мягкость

  • 8. Со всей серьезностью, желанием и рвением

  • 9. С нежной любовью к подопечным людям

  • 10. С терпением

  • 11. С почтением

  • 12. В духе

  • 13. С искренними пожеланиями и стремлением куспеху

  • 14. С глубоким осознанием недостатка наших сил и полной зависимости от Христа

  • 15. В единстве с другими служителями

Раздел 3. Мотивы наблюдения за паствой

  • 1 Положение, которое мы занимаем в отношении паствы, ибо мы блюстители

  • 2. Действенная причина этого положения - Святой Дух

  • 3. Ценность и достоинство того, что вручено нашим заботам - Церкви Божьей

  • 4. Цена, которую Иисус заплатил за Церковь, - Он выкупил ее ценою Своей крови

ГЛАВА III Осуществление на практике

Раздел 1. Польза смирения
Раздел 2. Рекомендации относительно того, что индивидуальная катехизации и индивидуальное назидание прихожан обязательны
Часть I. Мотивация этого служения

  • Подраздел 1. Мотивы, основанные на пользе данного служения

  • Подраздел 2. Мотивы, основанные на проблематике данного служения

  • Подраздел 3. Мотивы, продиктованные необходимостью данного служения

  • Подраздел 4. Практическая польза от этих мотивов

Часть II. Возражения против этого служения
Часть III. Советы по развитию этого служения

  • Подраздел 1. Указания о том, как добиться от прихожан поддержки подобного служения

  • Подраздел 2. Указания о том, как достигнуть успеха в служении

