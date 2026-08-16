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Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся

Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Сокращенный вариант книги Ричарда Бакстера «Реформированный пастор», ранее, в 1829 г., переработанной шотландским служителем Уильямом Брауном.

Бакстер считал, что наставление прихожан — это главная задача служителей. Он был уверен, что христиане должны постоянно под­ходить к пастору со своими проблемами, а служители — регулярно наставлять членов своих общин. Этот опыт стал основой его книги «Реформированный пастор». В 1829 г. была выпущена версия этой книги, переработанная шотландским служителем Уильямом Брау­ном. Настоящее издание — это сокращенный и отредактированный вариант его версии. В это издание включен также биографический очерк «Жизнь Ричарда Бакстера (1615-1691)».

Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся

Пер. с англ. / Ри­чард Бакстер

СПб.: Мирт, 2005. - 127 с.

ISBN 5-88869-194-1

Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся - Содержание

  • Предисловие доктора Джеймса Пакера

  • Предисловие Уильяма Брауна

  • От автора

  • Служение, в котором мы нуждаемся

  • Введение

  • Глава 1. Наблюдайте за состоянием своего сердца

  • Глава 2. Надзор за паствой

  • Глава 3. Практические рекомендации

  • Приложение. Жизнь Ричарда Бакстера

  • Предисловие

  • Годы формирования

  • Служение

  • Гражданская война

  • Возвращение в Киддерминстер

  • Реставрация

  • Женитьба

  • Мрак сгущается

  • Тайные агенты и осведомители

  • Избавление близко

Views 44
Rating 5.0 / 5
Added 16.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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