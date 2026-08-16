Сокращенный вариант книги Ричарда Бакстера «Реформированный пастор», ранее, в 1829 г., переработанной шотландским служителем Уильямом Брауном.

Бакстер считал, что наставление прихожан — это главная задача служителей. Он был уверен, что христиане должны постоянно под­ходить к пастору со своими проблемами, а служители — регулярно наставлять членов своих общин. Этот опыт стал основой его книги «Реформированный пастор». В 1829 г. была выпущена версия этой книги, переработанная шотландским служителем Уильямом Брау­ном. Настоящее издание — это сокращенный и отредактированный вариант его версии. В это издание включен также биографический очерк «Жизнь Ричарда Бакстера (1615-1691)».

Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся

Пер. с англ. / Ри­чард Бакстер

СПб.: Мирт, 2005. - 127 с.

ISBN 5-88869-194-1

Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся - Содержание