Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся
Сокращенный вариант книги Ричарда Бакстера «Реформированный пастор», ранее, в 1829 г., переработанной шотландским служителем Уильямом Брауном.
Бакстер считал, что наставление прихожан — это главная задача служителей. Он был уверен, что христиане должны постоянно подходить к пастору со своими проблемами, а служители — регулярно наставлять членов своих общин. Этот опыт стал основой его книги «Реформированный пастор». В 1829 г. была выпущена версия этой книги, переработанная шотландским служителем Уильямом Брауном. Настоящее издание — это сокращенный и отредактированный вариант его версии. В это издание включен также биографический очерк «Жизнь Ричарда Бакстера (1615-1691)».
Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся
Пер. с англ. / Ричард Бакстер
СПб.: Мирт, 2005. - 127 с.
ISBN 5-88869-194-1
Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся - Содержание
Предисловие доктора Джеймса Пакера
Предисловие Уильяма Брауна
От автора
Служение, в котором мы нуждаемся
Введение
Глава 1. Наблюдайте за состоянием своего сердца
Глава 2. Надзор за паствой
Глава 3. Практические рекомендации
Приложение. Жизнь Ричарда Бакстера
Предисловие
Годы формирования
Служение
Гражданская война
Возвращение в Киддерминстер
Реставрация
Женитьба
Мрак сгущается
Тайные агенты и осведомители
Избавление близко
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