«Инквизиция, ересь и колдовство» — это трезвый и глубокий взгляд на одну из самых мрачных страниц европейской истории. Григорий Бакус показывает, как благие намерения (защита чистоты веры) в сочетании с юридическим формализмом и массовыми страхами создали систему, уничтожавшую человеческое достоинство. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей права, средневековой психологией и механизмами возникновения массовых репрессий.

Москва : Издательство АСТ, 2023. 368 с.; ил.

Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"

ISBN 978-5-17-154602-1

Бакус Григорий - Инквизиция, ересь и колдовство - Оглавление

Предисловие. «Молот ведьм» в кузнице историка

Введение

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КНИГИ

1.1. Malleus Maleﬁ carum: книга и ее история

1.2. Книга без названия: Der Nьrnberger Hexenhammer

1.3. Автор других книг: Полемические и теологические сочинения Генриха Инститориса

БРАТ ГЕНРИХ ИНСТИТОРИС ИЗ ОРДЕНА ПРОПОВЕДНИКОВ

2.1. Вехи биографии — доминиканец, инквизитор, нунций папы Александра VI

2.2. «Слово Бога истинного народу (…) проповедовать и излагать»

2.3. Неудачливый экзорцист: случай в Риме

2.4. Свидетель женской святости: Генрих Инститорис и итальянские santa viva

ИНСБРУК

3.1. Большая политика в XV столетии

3.2. Идеальная ведьма Хелена Шоберин в материалах дела и на страницах Malleus Maleﬁ carum

3.3. Конкуренция среди демонологов: Ульрих Молитор из Констанца и его сочинение против ведьм

HORRIBILIA, «УЖАСЫ ЗЛОНАМЕРЕННОГО КОЛДОВСТВА»

4.1. Experientia, примеры из инквизиционного опыта

4.2. Парадоксы традиции: магические путешествия и превращения

4.3. Мнимая кастрация: между порчей и чудом избавления от греха

4.4. «Плотские мерзости с демоном-инкубом…»

Заключение. Malleus Maleﬁ carum vs. «Молот ведьм»

Библиография

Приложение. Общая хронология событий

Список карт, список иллюстраций