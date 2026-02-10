Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Health
Series История и наука Рунета. Страдающее Средневековье (12 books)

«Инквизиция, ересь и колдовство» — это трезвый и глубокий взгляд на одну из самых мрачных страниц европейской истории. Григорий Бакус показывает, как благие намерения (защита чистоты веры) в сочетании с юридическим формализмом и массовыми страхами создали систему, уничтожавшую человеческое достоинство. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей права, средневековой психологией и механизмами возникновения массовых репрессий.

Бакус Григорий - Инквизиция, ересь и колдовство

Москва : Издательство АСТ, 2023. 368 с.; ил.

Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"

ISBN 978-5-17-154602-1

Бакус Григорий - Инквизиция, ересь и колдовство - Оглавление

Предисловие. «Молот ведьм» в кузнице историка

Введение

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КНИГИ

  • 1.1. Malleus Maleﬁ carum: книга и ее история

  • 1.2. Книга без названия: Der Nьrnberger Hexenhammer

  • 1.3. Автор других книг: Полемические и теологические сочинения Генриха Инститориса

БРАТ ГЕНРИХ ИНСТИТОРИС ИЗ ОРДЕНА ПРОПОВЕДНИКОВ

  • 2.1. Вехи биографии — доминиканец, инквизитор, нунций папы Александра VI

  • 2.2. «Слово Бога истинного народу (…) проповедовать и излагать»

  • 2.3. Неудачливый экзорцист: случай в Риме

  • 2.4. Свидетель женской святости: Генрих Инститорис и итальянские santa viva

ИНСБРУК

  • 3.1. Большая политика в XV столетии

  • 3.2. Идеальная ведьма Хелена Шоберин в материалах дела и на страницах Malleus Maleﬁ carum

  • 3.3. Конкуренция среди демонологов: Ульрих Молитор из Констанца и его сочинение против ведьм

HORRIBILIA, «УЖАСЫ ЗЛОНАМЕРЕННОГО КОЛДОВСТВА»

  • 4.1. Experientia, примеры из инквизиционного опыта

  • 4.2. Парадоксы традиции: магические путешествия и превращения

  • 4.3. Мнимая кастрация: между порчей и чудом избавления от греха

  • 4.4. «Плотские мерзости с демоном-инкубом…»

Заключение. Malleus Maleﬁ carum vs. «Молот ведьм»

Библиография

Приложение. Общая хронология событий

Список карт, список иллюстраций

Views 93
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books