Бакус Григорий - Инквизиция, ересь и колдовство
«Инквизиция, ересь и колдовство» — это трезвый и глубокий взгляд на одну из самых мрачных страниц европейской истории. Григорий Бакус показывает, как благие намерения (защита чистоты веры) в сочетании с юридическим формализмом и массовыми страхами создали систему, уничтожавшую человеческое достоинство. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей права, средневековой психологией и механизмами возникновения массовых репрессий.
Бакус Григорий - Инквизиция, ересь и колдовство
Москва : Издательство АСТ, 2023. 368 с.; ил.
Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"
ISBN 978-5-17-154602-1
Бакус Григорий - Инквизиция, ересь и колдовство - Оглавление
Предисловие. «Молот ведьм» в кузнице историка
Введение
ТАКИЕ РАЗНЫЕ КНИГИ
1.1. Malleus Maleﬁ carum: книга и ее история
1.2. Книга без названия: Der Nьrnberger Hexenhammer
1.3. Автор других книг: Полемические и теологические сочинения Генриха Инститориса
БРАТ ГЕНРИХ ИНСТИТОРИС ИЗ ОРДЕНА ПРОПОВЕДНИКОВ
2.1. Вехи биографии — доминиканец, инквизитор, нунций папы Александра VI
2.2. «Слово Бога истинного народу (…) проповедовать и излагать»
2.3. Неудачливый экзорцист: случай в Риме
2.4. Свидетель женской святости: Генрих Инститорис и итальянские santa viva
ИНСБРУК
3.1. Большая политика в XV столетии
3.2. Идеальная ведьма Хелена Шоберин в материалах дела и на страницах Malleus Maleﬁ carum
3.3. Конкуренция среди демонологов: Ульрих Молитор из Констанца и его сочинение против ведьм
HORRIBILIA, «УЖАСЫ ЗЛОНАМЕРЕННОГО КОЛДОВСТВА»
4.1. Experientia, примеры из инквизиционного опыта
4.2. Парадоксы традиции: магические путешествия и превращения
4.3. Мнимая кастрация: между порчей и чудом избавления от греха
4.4. «Плотские мерзости с демоном-инкубом…»
Заключение. Malleus Maleﬁ carum vs. «Молот ведьм»
Библиография
Приложение. Общая хронология событий
Список карт, список иллюстраций
