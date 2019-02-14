Реалии постоянно меняющегося мира ставят перед каждым из нас множество вопросов. Догмы, казавшиеся незыблемыми на протяжении веков, размываются под влиянием постмодернистской идеологии. Сейчас, как никогда раньше, сложно разобраться, где истина, что правда и что ложь, как поступать в той или иной ситуации, как относиться к тому или другому общественному явлению.

Остро эти вопросы стоят и для христиан, старающихся придерживаться учения Библии и норм, изложенных в Священном Писании. Автор книги, которую вы держите в руках, журналист Максим Балаклицкий, пытается осмыслить во свете Библии многие вызовы, которые ставит современный мир перед каждым человеком. И это нелегкая задача... Это почти как Химчистка диванов киев - сделать очень непросто, нужны профессионалы! Автор пытается, по совету Козьмы Пруткова, «зреть в корень» каждой проблемы, и, надо признать, это ему удается! Также отметим, что данная книга - это не богословский трактат. Поэтому, если вы ожидаете длинных выкладок с подробными разъяснениями, то будете разочарованы... Однако данная книга содержит нечто большее - мысли думающего человека, и, читая ее, вы с удивлением будете отмечать то, что многие из изложенных мыслей гармонируют с вашими.

А в некоторых случаях вы, может быть, даже воскликните в сердцах: «А как это мне самому не приходило в голову!» И конечно же, возможно, с чем-то вы не согласитесь, захотите поспорить с автором, но данный факт не умаляет ценности книги, а подчеркивает ее злободневность. Я бы даже сказал, что данная книга - провоцирующая. Читая ее, вы рискуете «заразиться» новыми идеями, подвергаете свое мировоззрение «опасности» быть измененным, но вместе с тем непременно обогатитесь чем-то новым. И как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так же нельзя хоть мало-мальски не измениться, прочитав хорошую книгу.

Балаклицкий Максим - Писание и политика: Публицистический сборник

Коростень: МЧП «Триада С», 2016. 216 с.

Серия: «Национальные евангельские авторы»

ISBN 978-617-7374-03-8

Балаклицкий Максим - Писание и политика: Публицистический сборник - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ (Феликс Понятовский)

ПРЕДИСЛОВИЕ (Василий Юнак)

Часть первая. ХРИСТИАНИН И ГОСУДАРСТВО

КАКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ЛУЧШЕ?

ЕСТЬ ЛИ У ЦЕРКВИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ?

ПОЛИТИКА ИЗМЕНЧИВА, ИСТИНА ВЕЧНА

НУЖЕН ЛИ БОГУ МОЙ УМ?

ГРАНИЦЫ ПОВИНОВЕНИЯ

НАРОД БОЖИЙ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ НОВОЗАВЕТНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

КАКАЯ ВРАЖДА УГОДНА БОГУ?

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ МЕНЯ?

ВОЦАРИЛСЯ ЛИ ТЫ?

О ДОСТОИНСТВЕ ВЕРУЮЩЕГО

ИЗ МАСОНСТВА МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЧТО-ТО ДОБРОЕ?

ПАРА СЛОВ О ГОМОСЕКСУАЛИСТАХ

Часть вторая. ХРИСТИАНИН И ОБЩЕСТВО

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА КОШЕЛЬКОМ СВОИМ

КНИЖНИКИ И ХРИСТИАНСТВО

СУДИТ ЛИ БОГ ИСКРЕННИХ ГРЕШНИКОВ

ИУДЕЙСКИЙ СУД НА СЛУЖБЕ ЦЕРКВИ

МОЖНО ЛИ «ХРИСТИАНИЗИРОВАТЬ» СИГАРЕТЫ И КАРТЫ ТАРО?

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛОГИЧЕСКИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ В БИБЛИИ?

КРЕПКОЕ СЛОВО БИБЛЕЙСКИХ ПРАВЕДНИКОВ

КАК БИБЛЕЙСКИЕ АВТОРЫ И БИБЛЕЙСКИЕ ВЕРУЮЩИЕ ПОНИМАЮТ КРАСОТУ?

КОГДА ОКАНЧИВАЕТСЯ РАБСТВО?

СВЯТОЕ ДВОЕЖЕНСТВО

БУДЬ ПРОЧНЫМ ЗВЕНОМ

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ?

СИЛА РЯДОВЫХ ВЕРУЮЩИХ

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ ИУДА: КТО ВОДИТСЯ В ТИХОМ ОМУТЕ?

ЧТО НУЖНО ОМЫТОМУ?

О СМЫСЛЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

ГДЕ ИСЦЕЛЕНИЯ В ЦЕРКВИ?

ОБ АВТОРЕ

Балаклицкий Максим - Писание и политика: Публицистический сборник - Предисловие от автора

Евромайдан, переход Крыма в состав России и военный конфликт на Донбассе. Вряд ли сыщется читатель, которому было бы нечего сказать по поводу этих событий. Надеюсь, актуальность этого сборника религиозной публицистики говорит сама за себя. Среди постсоветских протестантов популярно мнение, что «верующим не стоит обсуждать политические вопросы». Автор сборника убежден, что политика - такая же неотъемлемая часть земного пути христиан, как супружеская жизнь, бизнес или образование. Не имея возможности исповедовать веру согласно только Писанию и своей совести, практикующие христиане были вынуждены как-то объяснять себе постоянное вмешательство властей в жизнь негосударственных конфессий сначала Российской империи, потом Советского Союза. Авторитарное государство создавало для Церкви свою «повестку дня». Лишенные права на религиозное образование населения и благотворительную работу, верующие тратили время и силы на обход бюрократических «рогаток», конспирацию, подпольную печать. В обмен на «милостивое дарование» церквам правовых поблажек власти требовали от их руководства нарушения тайны исповеди и сотрудничества с сыскными структурами против своих собратьев. Ясно, что политическому богословию - учению Писания об отношениях земных властей и Божьего народа - в таких условиях не могло быть места.

С тех пор прошла четверть века. На смену ажиотажу вокруг падения «железного занавеса» пришла ностальгия за стабильностью и социальными гарантиями брежневской эпохи. Религиозные лозунги заняли прочное место в заявлениях постсоветских политиков. Теперь религиозные меньшинства на этой территории чаще сталкиваются с притеснениями во имя не атеистической идеологии, а (про)государственных церквей и религиозных организаций. Воинствующая светскость готовит свои вызовы: например, однополые «браки». Ответы на острые вопросы жизни верующим иудео- христианской традиции надо искать и находить всё там же - в Священном Писании. Вечном Слове Творца, знающего «от начала, что будет в конце» (Ис. 46:10). Каждый виток социальной напряженности призван не ужаснуть (Мф. 24:6) слуг Всевышнего, а побудить активнее исполнять Великое поручение Иисуса. Передать каждому землянину евангелие (греч., хорошие новости) о Божьей любви, Его святом и неизменном Законе жизни и скором возвращении за Своими детьми. Этот сборник - попытка показать разные аспекты библейского учения о политической жизни и месте Божьего народа в ней. Постсоветские конфессии меньшинств^ обнаружили, что отделение Церкви от государства не означает отделения ее от общества. Что кроме стрессогенных отношений с госчиновниками стала возможна - в эпоху религиозной свободы - практическая работа с населением, помощь конкретным людям. Что не всегда политическое или межрелигиозное (межцерковное) противостояние в стране - это наихудшее состояние дел. Тексты об этих сторонах церковной жизни образовали две части сборника.

Особое внимание в первой части автор уделяет Книге пророка Даниила. Это кладезь откровений о роли Господа в политической истории Земли. Еще одна задача сборника - поиск постсоветскими протестантами традиции, преемственности своей веры. Где наши «отцы церкви», корни, истоки? Это библейский иудаизм и библейское христианство. Автор стремится подчеркнуть единство Писания, единство Заветов, призвание Авраама как благословение для всех племен земных, личность Иисуса как Мессии, посланного в первую очередь к «погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15:24). Выступает против эллинизации Церкви и ее богословия. В основе Писания лежит семитское, а не греческое мышление. Непонимание этого факта является причиной многих, если не большинства, ересей христианской эпохи. Автор благодарит Ростислава Волкославского, Юрия Кузьменко, Феликса Понятковского и Василия Юнака за богословскую экспертизу рукописи.