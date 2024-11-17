“Кто в наше время читает книги? Разве что только самые отсталые люди, не понимающие, что эпоха Гуттенберга давно уже ушла в историю” - такое выражение недоумения нередко приходится слышать от наших “передовых интеллектуалов”, взявших на себя роль вождей духовной жизни современного общества. Стало быть, дорогой читатель, если ты уж взял в руки эту книгу, ты, тем самым, подал повод заподозрить тебя в “отсталости”. Что ж ты так? С чего бы это тебя на книги потянуло? Или ты не доверяешь нашим “вождям” и сомневаешься в правильности того пути, по которому они тебя ведут? Разве мало тебе телесериалов, футбольных матчей и сайтов из интернета, которые вполне удовлетворяют духовные потребности твоих современников? Может быть, заняться чтением тебя побудила “дурная привычка”, которая выработалась у некоторых странных интеллигентов отсталого Советского Союза, имевших обыкновение читать даже в метро? Может быть, ты один из тех завсегдатаев книжных лавок, что, не находя ни в чем удовлетворения, выискивают себе нечто новое, что могло бы исцелить их от ностальгии по прошлому? Может быть, и ты, как те неприкаянные, все ищешь вчерашний день, и, не найдя себе надлежащего применения в этом Советском Союзе и разочаровавшись в советских идеалах, отправился искать свою Землю Обетованную, где ты надеялся встретить своих единомышленников и реализовать свои творческие способности, но вместо этого ты нашел некий гибрид американского капитализма с советским бюрократизмом, имеющий облик царства Хама? А может быть, ты наконец решил куда-нибудь “причалить”, и, отчаявшись в осуществлении своих надежд, осознав невозможность что-либо изменить в этом хамовом мире, пришел к выводу: “Нет, это не то, что я искал, “эйн тарбут ба-Арец а-зот” (нет культуры в этой стране), и, поскольку желаемой тобою культуры ты не обнаружил нигде больше в мире, ты решил смириться с тем, что есть, и покорно абсорбироваться в новое общество?

Однако, если ты думаешь, что этим выводом ты пришел к абсолютной истине и окончательно познал мир, то хочу тебе напомнить, что действительный мир всегда богаче и мудрее всех наших выводов о нем, и если мы что-то в нем познаем, мы открываем лишь только часть истины. Поэтому позволь мне дать тебе совет: не спеши полностью полагаться на свои выводы, какими бы истинными они тебе ни казались, и не отрекайся сгоряча от своих “старых интеллигентских предрассудков”, оставь хотя бы один шанс для своих сомнений; может быть, ты найдешь в моей книге аргументы в пользу своих “предрассудков” и сомнений, может быть, она поможет тебе увидеть “тарбут ба-Арец”, ты откроешь, что существует мир вечных истин и абсолютных ценностей; и, что бы там ни говорили наши “реалисты-прагматики”, этот мир не ими создан и не в их силах его поколебать; ты сможешь увидеть лживость многих модных химер, которые якобы “выбрало” новое поколение и в конце-концов поймешь ошибочность своих первоначальных выводов. Есть культура в этой Святой и древней стране, и сия книга есть одно из ее проявлений. Она ждет и твоей самореализации, ибо только твои “интеллигентские предрассудки” смогут спасти ее от профанации, а тебя от хамовой абсорбции.

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Правила хорошего тона, которого придерживаются все благовоспитанные авторы, подразумевают предпосылать своему сочинению краткое предисловие, в котором принято отдавать дань благодарности и признательности своим учителям, предшественникам, помощникам, консультантам, спонсорам и всем тем, кто вдохновил автора на сей труд.

Несмотря на мое искреннее желание отдать дань этой святой традиции, мой труд, пожалуй, будет исключением из этих правил, но не по моей вине. Увы, в областях литературы, истории, религии, философии, куда вытолкнула меня судьба от моего родного призвания - музыки и педагогики, я не имел мудрых и опытных наставников, ибо не имел чести учиться ни в ешивах, ни в семинариях, поэтому мне пришлось осваивать эти науки самостоятельно. Я бы, конечно, не отказался иметь своих спонсоров и с большей радостью желал бы сам помогать другим, если бы имел в числе людей, меня окружающих, единомышленников, не сидящих сложа руки. Но именно потому, что я их не имею, у меня и возникла необходимость взяться за дело одному, а благодарить кого-либо за то, что “умыл руки”, у меня нет желания.

Зато я хочу выразить самую искреннюю благодарность как раз наиболее враждебно настроенным ко мне и моим мыслям недругам. Именно они открыли мне на многие вещи глаза, стимулировали мой тугой и ленивый ум учиться полемике, расширять свою эрудицию, чтобы иметь аргументы в споре. Мои учителя, в основном, - это среднестатистическая обывательская среда бывшего Советского Союза, его так называемое агрессивно-послушное большинство и, теперь уже, новые израильские филистеры, издевающиеся над любыми идеалами, над всем возвышенным и благородным, презирающие и ненавидящие тех наивных “фраеров-простачков”, которые еще во что-то верят.

Надо также выразить благодарность авторам многочисленных книг, брошюр и статей, написанных в духе воинствующего атеизма и “научного” низвержения учения Христа. Мало того, что, как и в коммунистическом СССР, так и полутеократическом - “полу-статусквошном” Израиле, они оказывали и оказывают эффект бумеранга, отбив охоту у среднего читателя заниматься вопросами атеизма, стимулировав этим проявлять интерес к христианской апологетике, возможно даже в том числе и к настоящей книге, кроме этого, они дали мне, грешному, богатый материал для аргументов в пользу опровергаемого ими учения.

Сергей Баландин – Пятое Евангелие – Описание святых мест в Израиле с комментариями и размышлениями

Б.в.д. – 642 с.

Сергей Баландин – Пятое Евангелие – Содержание

К ЧИТАТЕЛЮ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ВВЕДЕНИЕ. Что я хочу сказать

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Экзегетика природы

Глава первая. Что такое Святая Земля

Глава вторая. Святая Земля и земледельческий культ.

Глава третья. Библейские растения

Глава четвертая. Животные в Библии

Г лава пятая. Природные ресурсы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Экзегетика человека

Главапервая. Нет Святьши больше, чем человек

Глава вторая. Религия и вероисповедания

Глава третья. Иудаизм

Глава четвертая. Христианство

Г лава пятая. Ислам

Глава шестая. Атеизм

Г лава седьмая. Бахайская вера

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Экзегетика мифа

Глава первая. Что такое мистика

Глава вторая. Монашество и евреи

Глава третья. Монашество византийского периода . ...

Глава четвертая. Православное монашество в средние века.

Глава пятая. Западное монашество

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Экзегетика факта

Глава первая. Страна чудес

Глава вторая. Предтеча

Глава третья. Рождество

Глава четвертая. Ирод . . .

Глава пятая. Его отечество

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Экзегетика Духа

Глава первая. Божественный Учитель

Глава вторая. Первые чудесные деяния Иисуса

Г лава третья. Царство Небесное

Глава четвертая. Искушение

Глава пятая. “Я Воскрессение и Жизнь”.

Г лава шестая. Последние заветы

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Экзегетика сердца

Главапервая. Чаша ....

Глававторая. Суд

Глава третья. “Кровь Его на нас и на детях наших” ....

Глава четвертая. Искупление

Глава пятая. Благая весть

Глава шестая. Церковь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ