Баландин - Загадка Туринской Плащаницы

Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature

Предполагается, что в эту ткань было завернуто тело Иисуса, снятого с распятья. В отличие от всех остальных свидетельств его жизни, смерти и воскрешения в Плащанице запечатлен реальный нерукотворный образ... Кого?

С этого вопроса начинаются серьезные проблемы и сомнения. Многие верующие полагают, что на Плащанице явлен образ Спасителя. С этим соглашаются и некоторые атеисты. Однако среди тех есть и не только сомневающиеся в такой версии, но и категорически ее отвергающие. Сразу же надо уточнить. Верующими мы будем называть тех, кто убежден в бытии Бога; атеистами – тех, кто не верит в Бога. Ведь и теисты, и атеисты опираются на веру.

О чем свидетельствует Туринская Плащаница? Размышляя об этом, приходится затрагивать проблемы религиозные, философские, научные и даже технические. И, конечно же, выходишь на вечные темы жизни, смерти, бессмертия, смысла нашего и всеобщего существования. Интерес к Туринской Плащанице со временем возрастает.

В США (штат Колорадо) основан Центр Туринской Плащаницы. В России подобный центр находится в Сретенском монастыре в Москве. Тысячи людей стараются понять тайну священной реликвии. Нам предстоят поиски истины. Это вовсе не означает, что мы непременно ее найдем. Возможно, тайна Туринской Плащаницы не будет полностью раскрыта никогда... А если она – пятое Евангелие?

Баландин Рудольф Константинович - Загадка Туринской Плащаницы

Вече; Москва; 2006
Серия «Библейские тайны»
ISBN 5-9533-1591-0

ISBN 978-5-4444-8094-6

Баландин Рудольф Константинович - Загадка Туринской Плащаницы - Содержание

Введение
Глава 1

  • Свидетельство чуда?

  • Что это такое?

  • Путешествие в прошлое

  • Свидетельства искусства

  • Чудеса техники

  • Явное и тайное


Глава 2

  • Следы ведут в Палестину

  • Научный штурм

  • Анализ крови

  • Отпечаток тела

  • Эксперименты

  • Полотно

  • О гуманитарном методе

  • Три даты, три даты, три даты...

  • Новые версии

Глава 3

  • Жажда идеала

  • О библейских текстах

  • От мифов – к науке

  • Истоки
    От Матфея (27, 28)
    От Марка (15, 16)
    От Луки (24)
    От Иоанна (19, 20)

  • Апокрифы

  • Апокриф от Петра

  • Два взгляда

  • Два Священных Писания

  • Религиозные искания

  • Великий синтез

Глава 4

  • Проклятье свыше или избавление от мук

  • «Вчера, о смерти размышляя...»

  • От начала начал

  • «Два синтеза Космоса»

  • Плата за совершенство?

  • Человек древней кристалла

Глава 5

  • Свидетельствуют умершие

  • Наиболее типичные случаи

  • Человек выходит из себя

  • Воплощения

  • Право веры и сомнений


Глава 6

  • Мятежный разум

  • Вечное мгновение

  • Бессмертная душа

  • Смертная душа

  • Преодоление безысходности

  • Закон сохранения духовной энергии?

  • От целого – к части

  • Живое – от живого, разумное – от разумного

  • Достоин вечного покоя...


Глава 7

  • Идея Бога

  • Реанимация в древности

  • Свидетели воскрешения?

  • Человек – звезда

  • Индийский маг?

  • Небесный пришелец

  • Новая религиозная идея?

  • Мистическая мистерия

  • Идеал

  • Не плоть, но Дух!


Глава 8

  • О тайноведении

  • Путь в Неведомое

  • Вещественные доказательства

  • Средневековый вариант

  • Как это могло быть?

  • Так ли важен результат?

  • Наука и магия

  • Непознаваемое

  • Вечная тайна

  • Заключение

Added 22.03.2026
Author brat christifid
