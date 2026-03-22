Баландин - Загадка Туринской Плащаницы

Предполагается, что в эту ткань было завернуто тело Иисуса, снятого с распятья. В отличие от всех остальных свидетельств его жизни, смерти и воскрешения в Плащанице запечатлен реальный нерукотворный образ... Кого?

С этого вопроса начинаются серьезные проблемы и сомнения. Многие верующие полагают, что на Плащанице явлен образ Спасителя. С этим соглашаются и некоторые атеисты. Однако среди тех есть и не только сомневающиеся в такой версии, но и категорически ее отвергающие. Сразу же надо уточнить. Верующими мы будем называть тех, кто убежден в бытии Бога; атеистами – тех, кто не верит в Бога. Ведь и теисты, и атеисты опираются на веру.

О чем свидетельствует Туринская Плащаница? Размышляя об этом, приходится затрагивать проблемы религиозные, философские, научные и даже технические. И, конечно же, выходишь на вечные темы жизни, смерти, бессмертия, смысла нашего и всеобщего существования. Интерес к Туринской Плащанице со временем возрастает.

В США (штат Колорадо) основан Центр Туринской Плащаницы. В России подобный центр находится в Сретенском монастыре в Москве. Тысячи людей стараются понять тайну священной реликвии. Нам предстоят поиски истины. Это вовсе не означает, что мы непременно ее найдем. Возможно, тайна Туринской Плащаницы не будет полностью раскрыта никогда... А если она – пятое Евангелие?

Баландин Рудольф Константинович - Загадка Туринской Плащаницы

Вече; Москва; 2006

Серия «Библейские тайны»

ISBN 5-9533-1591-0

ISBN 978-5-4444-8094-6



Баландин Рудольф Константинович - Загадка Туринской Плащаницы - Содержание



Введение

Глава 1

Свидетельство чуда?

Что это такое?

Путешествие в прошлое

Свидетельства искусства

Чудеса техники

Явное и тайное



Глава 2

Следы ведут в Палестину

Научный штурм

Анализ крови

Отпечаток тела

Эксперименты

Полотно

О гуманитарном методе

Три даты, три даты, три даты...

Новые версии

Глава 3

Жажда идеала

О библейских текстах

От мифов – к науке

Истоки

От Матфея (27, 28)

От Марка (15, 16)

От Луки (24)

От Иоанна (19, 20)

Апокрифы

Апокриф от Петра

Два взгляда

Два Священных Писания

Религиозные искания

Великий синтез

Глава 4

Проклятье свыше или избавление от мук

«Вчера, о смерти размышляя...»

От начала начал

«Два синтеза Космоса»

Плата за совершенство?

Человек древней кристалла

Глава 5

Свидетельствуют умершие

Наиболее типичные случаи

Человек выходит из себя

Воплощения

Право веры и сомнений



Глава 6

Мятежный разум

Вечное мгновение

Бессмертная душа

Смертная душа

Преодоление безысходности

Закон сохранения духовной энергии?

От целого – к части

Живое – от живого, разумное – от разумного

Достоин вечного покоя...



Глава 7

Идея Бога

Реанимация в древности

Свидетели воскрешения?

Человек – звезда

Индийский маг?

Небесный пришелец

Новая религиозная идея?

Мистическая мистерия

Идеал

Не плоть, но Дух!



Глава 8