Церковные реформы

Настоящей книгой Круглый стол по религиозному образованию и диаконии при содействии фонда «Христианская Россия» открывает серию изданий, посвященных публикации и рассмотрению материалов Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов, а также предшествовавшей Собору дискуссии.

Богатое наследие этого периода изучено далеко не в полной мере. Большая часть архивных документов Собора и подготовительных к нему совещаний до сих пор не опубликована. Почти неизвестными остаются рассеянные в различных дореволюционных изданиях многочисленные статьи по обсуждавшимся в начале XX века проблемам церковной жизни. Между тем и ныне, на пороге нового столетия, они способны вызывать живой интерес читателей. Ведь многие из дискуссионных вопросов того времени сохраняют для нашей Церкви свою актуальность. В эпоху гонений, которая началась уже в дни заседаний Всероссийского Поместного Собора, эти проблемы по понятным причинам не могли получить окончательного разрешения.

Протоиерей Николай Балашов - На пути к литургическому возрождению

(Церковные реформы)

Культурно-просветительский центр «Духовная Библиотека», 2001. - 511 с.

ISBN 5-94270-002-8

Протоиерей Николай Балашов - На пути к литургическому возрождению - Содержание

Предисловие митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ

Глава 2. ВОПРОС О БОГОСЛУЖЕБНОМ ЯЗЫКЕ

Постановка вопроса в Отзывах епархиальных архиереев

Обсуждение на съездах и собраниях духовенства

Дискуссия в церковной печати

Накануне Собора

Обсуждение на Поместном Соборе

После Собора

Точка не поставлена

Глава 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Глава 4. ИСПРАВЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ

Обсуждение вопроса в печати

Деятельность Комиссии по исправлению богослужебных книг

Восприятие трудов Комиссии

Дальнейшая судьба книжной справы

Перспективы на будущее

Глава 5. УПОРЯДОЧЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНОГО УСТАВА

Уставные вопросы на Поместном Соборе

Общий обзор дискуссии

Доклад отдела «Об упорядочении богослужения»

Частные вопросы богослужебной практики

Актуальное значение уставных проблем

Глава 6. СОВЕРШЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Литургия оглашенных

Литургия верных

Иконостас и царские врата

О веществах для Таинства Евхаристии

К более «литургичной» литургии

Глава 7. БОГОСЛУЖЕНИЯ ТРЕБНИКА

Общие замечания

Таинство Крещения с сопутствующими чинопоследованиями

Таинство покаяния

Прочие чинопоследования

Вопросы для раздумий

Глава 8. МОЛИТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ, СМУЩАЮЩИЕ СОВЕСТЬ МОЛЯЩИХСЯ

Глава 9. БОГОСЛУЖЕБНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предсоборная дискуссия

Постановка проблемы

Прошлое и настоящее

Конкретные нужды

Формы богослужебного творчества

«Блестки живой жизни»

Вопрос о богослужебном творчестве на Поместном Соборе

Общая дискуссия

Новые службы и чины

Каковы перспективы?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Протоиерей Николай Балашов - На пути к литургическому возрождению - Молитвенные тексты, смущающие совесть молящихся

Критическое внимание некоторых авторов предсоборного периода привлекали и недостатки в самом содержании богослужебных текстов. «Молитвы жене родильнице» (см. выше, с. 383-385) являются лишь одним из подобных примеров.

Проблема была поставлена уже в Отзывах епархиальных архиереев. Епископ Полоцкий Серафим (Мещеряков) выражал мнение, что наше богослужение в отдельных частях "не вполне служит точным выражением православного учения.<...> Так, несмотря на точное учение Православной Церкви об истинном смысле почитания святых икон, креста Господня, тем не менее некоторые части различных богослужебных чинов, например, акафист честному Кресту, носят на себе следы крайнего взгляда на этот вопрос, сводя почитание этих предметов чуть не к олицетворению и обоготворению. При этом заметно несколько материалистическое отношение к этим предметам, с признанием в них почти самосущей им присущей силы, действующей с необходимостью".

Епископ Полтавский Иоанн (Смирнов) отмечал в своем отзыве:

"Желателен при переводе пересмотр молитв и песнопений для возможного смягчения в них тех частей содержания, которые смущают немощную совесть христиан нашего времени. Для примера можно указать в «Последовании ко святому причащению» на ту молитву Метафраста, в которой изложен подробный перечень грехов".

Несомненно, эту же молитву имел в виду преподаватель МДС Н.П. Розанов, поместив в своих «Московских письмах» следующий рассказ «одного светского человека»:

"Я никак не могу переварить некоторых молитв, какие слышатся за богослужением. Вот, например, пред причащением у нас читаются такие молитвы, которые прямо разрушают то чистое и радостное, хотя и благоговейное настроение, с каким приступаешь к святой чаше, очистившись в таинстве покаяния. Ведь мы исповедались, отрясли прах от ног своих, а тут псаломщик докладывает снова, что мы осквернили «всякий уд свой» и перечисляет прямо неудобноизносимые вслух грехи. Около меня стоят мои дочери и племянницы-подростки, и я замечал иногда, что они с некоторого рода недоумением взглядывают на меня, как бы порываясь спросить, что это за грехи".

Действительно, содержащийся в этой молитве подробный перечень грехов, связанных с половой сферой («истицание, рукоблудие, деторастление...»), едва ли является самым подходящим назиданием для юных девиц.