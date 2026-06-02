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Балашова - Мифы Суздаля

Балашова - Мифы Суздаля
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (33 books)

Эта книга открывает Суздаль с необычной стороны: не как музейный город Золотого кольца, а как пространство живых мифологических представлений, легенд, поверий и обрядов. Автор показывает, во что верили древние жители Суздальского ополья, какие традиции сохранялись в XIX–XX веках и как память о прошлом продолжает звучать в рассказах местных жителей.

Основу книги составляют археологические и письменные источники, а также материалы фольклорных экспедиций автора. Через рассказы о духах, колдунах, заклятых кладах, святых, храмах, реках и преданиях читатель погружается в скрытую мифологическую реальность Суздальской земли.

Балашова Оксана – Мифы Суздаля – От реки Нерли и змеевика до коня князя Пожарского и колокольного звона

Балашова, Оксана. Мифы Суздаля. От реки Нерли и змеевика до коня князя Пожарского и колокольного звона / Оксана Балашова. — Москва : МИФ, 2026. — 224 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).
ISBN 978-5-00250-273-8

Балашова Оксана – Мифы Суздаля – Содержание

  • От автора

  • Часть I. О духах и страхах

    • Глава 1. Амулеты и «строительная жертва» в древнем Суздале

    • Глава 2. Похоронно-погребальная обрядность суздальцев: от Сунгиря до наших дней

    • Глава 3. Пережитки культа животных

    • Глава 4. Пережитки культа земли и воды

    • Глава 5. Мифические существа и люди-колдуны в XX веке

  • Часть II. Исторические и топонимические предания

    • Глава 6. Исторические личности и события в суздальских преданиях

    • Глава 7. Почему так называется

  • Часть III. Народная агиография Суздальского ополья

    • Глава 8. Житийные легенды

    • Глава 9. Легенды о местночтимых святых

    • Глава 10. Наказание за святотатство

  • Заключение

  • Список сокращений

  • Библиография

  • Список публикаций автора по суздальской мифологии

  • Список рекомендованной литературы

  • Словарь диалектных и малоупотребительных слов

  • Источники иллюстраций

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Added 02.06.2026
Author brat Vadim
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