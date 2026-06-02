Балашова - Мифы Суздаля

Эта книга открывает Суздаль с необычной стороны: не как музейный город Золотого кольца, а как пространство живых мифологических представлений, легенд, поверий и обрядов. Автор показывает, во что верили древние жители Суздальского ополья, какие традиции сохранялись в XIX–XX веках и как память о прошлом продолжает звучать в рассказах местных жителей.

Основу книги составляют археологические и письменные источники, а также материалы фольклорных экспедиций автора. Через рассказы о духах, колдунах, заклятых кладах, святых, храмах, реках и преданиях читатель погружается в скрытую мифологическую реальность Суздальской земли.

Балашова Оксана – Мифы Суздаля – От реки Нерли и змеевика до коня князя Пожарского и колокольного звона

Балашова, Оксана. Мифы Суздаля. От реки Нерли и змеевика до коня князя Пожарского и колокольного звона / Оксана Балашова. — Москва : МИФ, 2026. — 224 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).

ISBN 978-5-00250-273-8

Балашова Оксана – Мифы Суздаля – Содержание