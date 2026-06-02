Балашова - Мифы Суздаля
Эта книга открывает Суздаль с необычной стороны: не как музейный город Золотого кольца, а как пространство живых мифологических представлений, легенд, поверий и обрядов. Автор показывает, во что верили древние жители Суздальского ополья, какие традиции сохранялись в XIX–XX веках и как память о прошлом продолжает звучать в рассказах местных жителей.
Основу книги составляют археологические и письменные источники, а также материалы фольклорных экспедиций автора. Через рассказы о духах, колдунах, заклятых кладах, святых, храмах, реках и преданиях читатель погружается в скрытую мифологическую реальность Суздальской земли.
Балашова Оксана – Мифы Суздаля – От реки Нерли и змеевика до коня князя Пожарского и колокольного звона
Балашова, Оксана. Мифы Суздаля. От реки Нерли и змеевика до коня князя Пожарского и колокольного звона / Оксана Балашова. — Москва : МИФ, 2026. — 224 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).
ISBN 978-5-00250-273-8
Балашова Оксана – Мифы Суздаля – Содержание
От автора
Часть I. О духах и страхах
Глава 1. Амулеты и «строительная жертва» в древнем Суздале
Глава 2. Похоронно-погребальная обрядность суздальцев: от Сунгиря до наших дней
Глава 3. Пережитки культа животных
Глава 4. Пережитки культа земли и воды
Глава 5. Мифические существа и люди-колдуны в XX веке
Часть II. Исторические и топонимические предания
Глава 6. Исторические личности и события в суздальских преданиях
Глава 7. Почему так называется
Часть III. Народная агиография Суздальского ополья
Глава 8. Житийные легенды
Глава 9. Легенды о местночтимых святых
Глава 10. Наказание за святотатство
Заключение
Список сокращений
Библиография
Список публикаций автора по суздальской мифологии
Список рекомендованной литературы
Словарь диалектных и малоупотребительных слов
Источники иллюстраций
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