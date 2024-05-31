Балавариани – Мудрость Балавара - Житие Иодасафа, сына индийского царя Абенеса, обращенного блаженным отцом и учителем Балаваром

Житие Иодасафа, сына индийского царя Абенеса, обращенного блаженным отцом и учителем Балаваром.

1. Был некий царь в стране Индийской, в местности, называемой Шолайт, и звали его Абенес. Он был великим язычником, владел большим царством и неисчислимым множеством войск, наводил страх и ужас на всех и легко одолевал врагов. Был он горд, надменен и красив: прославлен глубокой мудростью своей и правосудием, он ненавидел и преследовал служителей Христа, имя его — Абенес. Всеми помыслами он был связан с благами мирскими и, будучи рабом собственной страсти, был не в силах противостоять наслаждениям, растлевающим душу. Не было на свете ничего, чтобы он не получил, если бы того пожелал. Одного только ему не хватало — не имел он сына.

2. Между тем в стране его умножились верующие во Христа и подвижники — люди святые, из которых иные совершенно отрешились от мирских забот. И весьма дивились они тому, что царь столь зависим от собственных страстей, и сделался рабом славословия. И они возненавидели жизнь и все деяния царя. Говорили о причиненных страданиях и соблазнах мира, о конце мирского зла и о том, что образ мира сего не постоянен.

И дошли их слова до царя Абенеса, который весьма ожесточился по этому поводу и подумал, что такое их сопротивление может послужить причиной разрушения его царства и растления порядка. Посему он вознегодовал на христиан и навлек беду на людей благочестивых и на всех, кто прислушивался к их словам. И тогда стал он замышлять при помощи дьявола зло против них и наложил на них тяжелую руку, истязая и мучая их, столкнув с ними людей безумных. И начал он созывать к себе и принимать идолопоклонников с большими почестями, восславлять их идолов и в их присутствии поклоняться им; приносил им жертву и принимал участие в их праздниках. И принялись все безумцы и невежды вместе с царем служить идолу.

Тогда в стране усилились соблазны идолопоклонства, и большие беды и притеснения постигли все церкви и верующих людей, и никто не был в силах терпеть эти беды, кроме совершенных и истинных исповедников Христа.

Балавариани – Мудрость Балавара - Житие Иодасафа, сына индийского царя Абенеса, обращенного блаженным отцом и учителем Балаваром

Auburn, WA: Издательство «Руфь», 2008. – 192 с.

ISBN 1-935051-08-3

Балавариани – Мудрость Балавара – Содержание

Предисловие и редакция проф. И. В. Абуладзе