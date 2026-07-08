Баллод - Очерки по истории древнеегипетского искусства

Представленный академический труд Франца Владимировича Баллода является одним из первых фундаментальных обобщающих исследований древнеегипетской эстетики и религиозной культуры на русском языке. Книга, выросшая из курса лекций в Саратовском университете, предлагает читателю уникальный синтез строгой археологической науки, хронологического анализа и глубокого философско-богословского осмысления искусства долины Нила. Автор последовательно проводит детальный анализ эволюции художественных форм от доисторического и Тинисского периодов через триумф Мемфисского зодчества к эпохам Фиванских династий и последующего эллинистического упадка.

Особое внимание в работе уделено глубоким духовным и концептуальным связям египетского сакрального наследия с античным миром и раннехристианской традицией, включая иконографические и архитектурные рецепции. Переизданный текст, снабженный практическими заданиями и заново иллюстрированный, сохраняет свою непреходящую ценность для библеистов, церковных историков, богословов и всех, кто ищет интеллектуально ответственные ответы на вечные вопросы человеческого духа. Труд служит прекрасным мостом между светским искусствоведением и академической теологией.

Баллод Франц Владимирович – Очерки по истории древнеегипетского искусства

М.: Издательство Юрайт, 2024. – 243 с. – (Серия «Антология мысли».)

ISBN 978-5-534-09904-1

Баллод Франц Владимирович – Очерки по истории древнеегипетского искусства – Содержание