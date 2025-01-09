Бальтазар - Барт - Кюнг - Богословие и музыка

Ганс Урс фон Бальтазар (1905-1988) знаменит, прежде всего, своим опытом «богословской эстетики», в которой Бог описывается в терминах красоты Его троичной любви, благодатно излучаемой Им в творении и воплощении и преображающей человека. По мнению Бальтазара, «эстетический» подход представляет более адекватный путь к постижению Бога, чем «слишком человеческие», чересчур рациональные, понятия нравственности, духовности, могущества и т.д. В контексте богословской эстетики находятся и приведенные здесь эссе Бальтазара о музыке.

Наконец, Ганс Кюнг (род. в 1928) был самым молодым из богословов-экспертов на II Ватиканском соборе (1962-1965), заложившем основы больших перемен в жизни Католической церкви. Богословие Кюнга - подлинно экуменическое и в то же время весьма смелое и критичное по отношению как к некоторым считающимся неприкосновенными пунктам католического вероучения, так и к практике Католической церкви, в том числе и современной. За это Кюнг был лишен Ватиканом права считаться католическим богословом и преподавать в этом качестве, но не покинул свою церковь и продолжил исследования. Кюнг придает большое значение диалогу со светской культурой. Эссе о Моцарте - один из плодотворных примеров такого диалога.

Бальтазар Г. У. фон - Барт К. - Кюнг Г. - Богословие и музыка

Серия «Современное богословие»

Бальтазар Г. У. фон - Барт К. - Кюнг Г. - Богословие и музыка - Содержание

Моцарт и богословие. Александр Горелов

Ганс Урс фон Бальтазар Раскрытие музыкальной идеи. Опыт синтеза музыки Перевод Марии Кузнецовой. Редактор Александр Горелов

Введение

Развитие

Музыкальная идея

Выступление в защиту Моцарта

Карл Барт Вольфганг Амадей Моцарт Перевод Майи Паит. Редактор Рувим Островский

Признание Моцарту

Благодарственное письмо Моцарту

Вольфганг Амадей Моцарт

Свобода Моцарта

Ганс Кюнг Вольфганг Амадей Моцарт Перевод Марии Кузнецовой. Редактор Александр Горелов

Вольфганг Амадей Моцарт - следы трансцендентного

Опиум народа? «Коронационная месса» Моцарта в современном ей историческом контексте

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