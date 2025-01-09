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Бальтазар - Барт - Кюнг - Богословие и музыка

Бальтазар - Барт - Кюнг - Богословие и музыка
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy

Ганс Урс фон Бальтазар (1905-1988) знаменит, прежде всего, своим опытом «богословской эстетики», в которой Бог описывается в терминах красоты Его троичной любви, благодатно излучаемой Им в творении и воплощении и преображающей человека. По мнению Бальтазара, «эстетический» подход представляет более адекватный путь к постижению Бога, чем «слишком человеческие», чересчур рациональные, понятия нравственности, духовности, могущества и т.д. В контексте богословской эстетики находятся и приведенные здесь эссе Бальтазара о музыке.

Наконец, Ганс Кюнг (род. в 1928) был самым молодым из богословов-экспертов на II Ватиканском соборе (1962-1965), заложившем основы больших перемен в жизни Католической церкви. Богословие Кюнга - подлинно экуменическое и в то же время весьма смелое и критичное по отношению как к некоторым считающимся неприкосновенными пунктам католического вероучения, так и к практике Католической церкви, в том числе и современной. За это Кюнг был лишен Ватиканом права считаться католическим богословом и преподавать в этом качестве, но не покинул свою церковь и продолжил исследования. Кюнг придает большое значение диалогу со светской культурой. Эссе о Моцарте - один из плодотворных примеров такого диалога.

Бальтазар Г. У. фон - Барт К. - Кюнг Г. - Богословие и музыка

Серия «Современное богословие»

Бальтазар Г. У. фон - Барт К. - Кюнг Г. - Богословие и музыка - Содержание

Моцарт и богословие. Александр Горелов

Ганс Урс фон Бальтазар Раскрытие музыкальной идеи. Опыт синтеза музыки Перевод Марии Кузнецовой. Редактор Александр Горелов

  • Введение

  • Развитие

  • Музыкальная идея

  • Выступление в защиту Моцарта

Карл Барт Вольфганг Амадей Моцарт Перевод Майи Паит. Редактор Рувим Островский

  • Признание Моцарту

  • Благодарственное письмо Моцарту

  • Вольфганг Амадей Моцарт

  • Свобода Моцарта

Ганс Кюнг Вольфганг Амадей Моцарт Перевод Марии Кузнецовой. Редактор Александр Горелов

  • Вольфганг Амадей Моцарт - следы трансцендентного

  • Опиум народа? «Коронационная месса» Моцарта в современном ей историческом контексте

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Views 299
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 6 months ago
Большое спасибо!

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