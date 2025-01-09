Однако оба они, как нам ещё предстоит показать, являются лишь разновидностями интегризма, первый — разновидностью регрессивной и клерикальной, второй — прогрессистской и светской. И тот и другой творят для Царства Распятого Христа земную власть, т.к. оба сливают воедино царство мирское и Божие, древний - тем, что невидимое царство символически репрезентирует видимым, новый - тем, что усваивает видимому, в качестве динамического источника энергии, невидимое.

Древние повергали время к престолу подвластной им вечности, нынешние шагают в ногу со временем, надеясь таким образом достичь блаженства. Древние вступали в земные битвы in hoc signo и приводили к победе «льва Иуду», новые из человеческой солидарности воют вместе с волками.

Ганс Урс фон Бальтазар - Целое во фрагменте - Некоторые аспекты теологии истории

М.: Истина и Жизнь, 2001. — 368 с.

ISBN 5-88403-034-7

Ганс Урс фон Бальтазар - Целое во фрагменте - Некоторые аспекты теологии истории - Содержание

Предисловие

I. РАССЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

А. ВИДЕНИЕ АВГУСТИНА

Б. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

1. Личностное измерение

2. Космическое измерение

II. ЗАВЕРШИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

A. ЧЕЛОВЕК В ПРОТИВОРЕЧИИ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС

1. Незавершимость сущности

2. Противоречие смерти

3. Религиозный проект выхода из противоречия

Б. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ И ХРИСТИАНСКИЙ ПУТЬ

1. Путь видимости

2. Путь трагической борьбы

3. Предварительный характер обоих путей

4. Третий путь — путь любви

B. ЧЕЛОВЕК В ЦЕРКОВНОМ ОПОСРЕДОВАНИИ

1. Церковь как человеческая целокупность. Мария

2. Авторитет в Церкви

3. Прозрачность образа Церкви

Г. ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

1. Целостность философская или теологическая?

2. Свобода и первородный грех человека

3. Человек между верой и знанием

Д. ВЖИВАНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ

III. ЗАВЕРШИМОСТЬ ИСТОРИИ

А. ВОПРОС О ТЕОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ИСТОРИИ

1. Ядро вопроса: личность и история

2. Расширение вопроса: религиозное время и время откровения

Б. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС О СМЫСЛЕ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

1. Форма и содержание церковного времени

2. Развёртывание в структурном

3. Шаг к Духу

4. Неопознаваемый рост

5. Харизматическое и апокалиптическое пророчества

6. Церковное время и обращение Израиля

В. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС О СМЫСЛЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

1. Способ вопрошания в Библии

2. Разворачивание вопроса в ходе истории теологии

3. Отношение между теологией и философией истории в наше время

Г. ИСТОРИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

1. Тема духа ....

2. Тема власти

IV. СОБИРАНИЕ В СЛОВЕ

A. СЛОВО И ИСТОРИЯ

1. Прорыв вовне

2. Смыкание противоположного

3. Взвешенность и основание

4. Слово сдержанное и нарушенное

Б. ЦЕЛОЕ ВО ФРАГМЕНТЕ

1. Человек как язык Бога

2. Движение сквозь время

3. Слово как Младенец

4. Слово как Юноша

5. Слово как Мужчина

6. Страсти Слова

7. Воскресение Слова

8. Вознесение Слова

9. Слово в церковном годе

10. Слово как мужчина и женщина

11. Слово как господин и раб

12. Слово как иудей и язычник

B. ВЕРА И ВЕЧНОСТЬ

Именной указатель