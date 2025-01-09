Мир похож на огромный оркестр, настраивающий свои инструменты: из оркестровой ямы доносятся разрозненные звуки, между тем как публика заполняет театр, а дирижерское место еще пустует. И все же пианист извлекает из фортепиано звук ля, чтобы установить вокруг согласованное звучание, само же ля настраивается по некоему таинственному источнику.

Также и выбор самих инструментов отнюдь не случаен: их качественные характеристики различаются между собой ровно настолько, чтобы образовать подобие координатной системы. Гобой, возможно, при поддержке фагота, составит хорошее дополнение к группе смычковых, но этого может оказаться недостаточным, если духовые не обеспечат связующий фон для этих противоположных партий.

Выбор осуществляется исходя из единства, которое до поры до времени заключено в безгласной партитуре, но скоро, когда дирижер постучит по пюпитру, оно начнет все стягивать к себе, все увлекать за собой, и тогда станет ясно, зачем была нужна каждая отдельная часть.

Ганс Урс фон Бальтазар - Истина симфонична

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. - 152 с.

Hans Urs von Balthasar

Die Wahrheit ist symphonisch —Johannes Verlag Einsiedeln, 1972

Перевод с немецкого Александра Ярина

ISBN: 978-5-94242-032-1

Ганс Урс фон Бальтазар - Истина симфонична - Содержание

Пролог. Истина симфонична

ОБЗОР ВИДОВ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА

a) Израиль

b) Бог и его Слово

c) Слово Бога Иисус Христос

d) Человеческое «Ты» как притча и как подступ

e) Тело истины

f) Потенцированный парадокс

g) Органы истины в потенцированном парадоксе

h) Парадокс и плюрализм

i) Плюрализм мировоззрений

к) Слово Бога в человеческих языках

l) Критерий. Догмат

m) Частичная и полная идентификация

n) Этика

o) Insumma

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕРЫ