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Бальтазар - Истина симфонична

Бальтазар - Истина симфонична
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy

Мир похож на огромный оркестр, настраивающий свои инструменты: из оркестровой ямы доносятся разрозненные звуки, между тем как публика заполняет театр, а дирижерское место еще пустует. И все же пианист извлекает из фортепиано звук ля, чтобы установить вокруг согласованное звучание, само же ля настраивается по некоему таинственному источнику.

Также и выбор самих инструментов отнюдь не случаен: их качественные характеристики различаются между собой ровно настолько, чтобы образовать подобие координатной системы. Гобой, возможно, при поддержке фагота, составит хорошее дополнение к группе смычковых, но этого может оказаться недостаточным, если духовые не обеспечат связующий фон для этих противоположных партий.

Выбор осуществляется исходя из единства, которое до поры до времени заключено в безгласной партитуре, но скоро, когда дирижер постучит по пюпитру, оно начнет все стягивать к себе, все увлекать за собой, и тогда станет ясно, зачем была нужна каждая отдельная часть.

Ганс Урс фон Бальтазар - Истина симфонична

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. - 152 с.
Hans Urs von Balthasar
Die Wahrheit ist symphonisch —Johannes Verlag Einsiedeln, 1972
Перевод с немецкого Александра Ярина
ISBN: 978-5-94242-032-1

Ганс Урс фон Бальтазар - Истина симфонична - Содержание

Пролог. Истина симфонична

ОБЗОР ВИДОВ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА

  • a) Израиль

  • b) Бог и его Слово

  • c) Слово Бога Иисус Христос

  • d) Человеческое «Ты» как притча и как подступ

  • e) Тело истины

  • f) Потенцированный парадокс

  • g) Органы истины в потенцированном парадоксе

  • h) Парадокс и плюрализм

  • i) Плюрализм мировоззрений

  • к) Слово Бога в человеческих языках

  • l) Критерий. Догмат

  • m) Частичная и полная идентификация

  • n) Этика

  • o) Insumma

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕРЫ

  • 1. Церковь и мир

  • 2. Вера и дела

  • 3. «Бог вблизи и Бог вдали»

  • 4. Должность и экзистенция

  • 5. Радость и крест

  • 6. Три образа надежды

Views 298
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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