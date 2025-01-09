Бальтазар - Истина симфонична
Мир похож на огромный оркестр, настраивающий свои инструменты: из оркестровой ямы доносятся разрозненные звуки, между тем как публика заполняет театр, а дирижерское место еще пустует. И все же пианист извлекает из фортепиано звук ля, чтобы установить вокруг согласованное звучание, само же ля настраивается по некоему таинственному источнику.
Также и выбор самих инструментов отнюдь не случаен: их качественные характеристики различаются между собой ровно настолько, чтобы образовать подобие координатной системы. Гобой, возможно, при поддержке фагота, составит хорошее дополнение к группе смычковых, но этого может оказаться недостаточным, если духовые не обеспечат связующий фон для этих противоположных партий.
Выбор осуществляется исходя из единства, которое до поры до времени заключено в безгласной партитуре, но скоро, когда дирижер постучит по пюпитру, оно начнет все стягивать к себе, все увлекать за собой, и тогда станет ясно, зачем была нужна каждая отдельная часть.
Ганс Урс фон Бальтазар - Истина симфонична
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. - 152 с.
Hans Urs von Balthasar
Die Wahrheit ist symphonisch —Johannes Verlag Einsiedeln, 1972
Перевод с немецкого Александра Ярина
ISBN: 978-5-94242-032-1
Ганс Урс фон Бальтазар - Истина симфонична - Содержание
Пролог. Истина симфонична
ОБЗОР ВИДОВ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА
a) Израиль
b) Бог и его Слово
c) Слово Бога Иисус Христос
d) Человеческое «Ты» как притча и как подступ
e) Тело истины
f) Потенцированный парадокс
g) Органы истины в потенцированном парадоксе
h) Парадокс и плюрализм
i) Плюрализм мировоззрений
к) Слово Бога в человеческих языках
l) Критерий. Догмат
m) Частичная и полная идентификация
n) Этика
o) Insumma
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕРЫ
1. Церковь и мир
2. Вера и дела
3. «Бог вблизи и Бог вдали»
4. Должность и экзистенция
5. Радость и крест
6. Три образа надежды
No comments yet. Be the first!