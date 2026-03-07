Бальтазар - Принципы христианской этики

Бальтазар - Принципы христианской этики
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy
Series Современное богословие ББИ (31 books)

Вопрос о содержании и основаниях христианской этики сегодня все более и более выдвигается на первый план богословской дискуссии; более непосредственно, чем другие проблемы, он затрагивает самый нерв христианской жизни. Именно это побудило Международную богословскую комиссию после многолетней предварительной работы на заседании в декабре 1974 года приступить к обсуждению данного круга проблем. Из множества «камешков», сложившихся тогда в единую мозаику (к сожалению, невозможно представить здесь полную картину), мы публикуем два основополагающих текста.

Бальтазар Г.У. фон, Ратцингер Й. (Бенедикт XVI), Шюрман X. - Принципы христианской этики

  • Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).

  • М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 83 с.

  • ISBN 5-89647-166-1

Бальтазар Г.У. фон, Ратцингер Й. (Бенедикт XVI), Шюрман X. - Принципы христианской этики - Содержание

Предисловие

Хайнц Шюрман - Вопрос об обязательности новозаветних оценок и предписаний

  • Тезисы

  • Постановка вопроса

  • I. Образ действий и слова Иисуса как важнейший нравственный критерий оценки

  • II. Обязательный характер апостольских и раннехристианских оценок и указаний

  • Резюме

Иозеф Ратцингер - Церковное учительство - вера - этика

  • Описание проблемы

  • Первые противоречия

  • Три примера связи веры и этоса

  • Вера - этика - церковное учительство

Ганс Урс фон Балътазар - Девять тезисов о христианской этике

  • Предварительные замечания

  • I. Исполнение этики во Христе

  • II. Ветхозаветние элементы будущего синтеза

  • III. Фрагменты небиблейской этики

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

