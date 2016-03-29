Распятого же за ны… - Ганс Ульрих фон Бальтазар

Определение страданий Иисуса Христа как страданий "за ны" проходит через все разделы Нового Завета, и достоверно установлено, что идея "заместительства" сложилась еще до посланий св. Павла.

Бальтазар Г. У. фон. Распятого же за ны… Сборник статей

Журнал "Символ", М., 1982

Самое раннее определение христианской веры, каким мы располагаем (1 Кор 15.3–5), уже включает эту идею: по верованию св. Павла, которое он воспринял в Церкви еще в ее апостольские времена, "Христос, согласно Писанию, умер за грехи наши". Эта формулировка так распространена, что мы не можем считать ее отпечатком "поздней христологии", которая якобы прибегает к искусственным натяжкам для объяснения истинного факта распятия. Отметим также, что в Символ Веры было включено слово etiam — "же" (также), потому что Воплощение Христа уже тогда понималось как начало единого акта Спасения, предпринятого "нас ради" и завершившегося в Кресте и Воскресении.

Образ Христа, "нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес", восходит, по меньшей мере, к христологии св. Иоанна. И если верно, что Воплощением начинается само делание Спасения, то оно, Воплощение, согласно всем отцам Церкви Востокаи Запада, тем самым внутренне уже устремлено ко Кресту. Однако многие современные теологи полагают, что распятие Христа между двумя преступниками было лишь логическим завершением Его жизни, вытекавшим из Его постоянной солидаризации со всеми отверженными — проститутками и вообще грешниками, т. е. с теми, с кем Он постоянно разделял стол, желая выразить тем самым волю Бога к совершенному прощению.

Но в действительности Страсти Христовы отделены от всей Его общественной жизни четкой гранью: Страсти составляют содержание того самого "часа", к которому устремлена вся Его жизнь, того "часа", о котором сначала сказано, что он "еще не пришел", а потом — что он "пришел". Страсти — это то "крещение", которым Иисус должен креститься и которого Он ожидает как решающего момента Своего существования, это тот "час", на который св. Павел делает (более отчетливо, чем другие) главный упор, полагая, что все остальное — лишь преддверие к нему.

По-видимому, великая поэма о "Служителе Господа" (Ис 52–53), на протяжении пяти веков иудаизма остававшаяся почти без внимания, побудила интерпретировать Крест как принятый "нас ради", "нашего ради спасения" и, в конце концов, "вместо нас". Сначала был период поисков, период предварительных и фрагментарных объяснений столь вызывающего провала Иисуса: Раб послушный, вознесенный от земли к Господу Своему, особая воля Бога. Но в целостную картину они складываются лишь в видении Исаии, которое получило теперь (после пасхальных событий) свое историческое завершение, ибо только такое видение проливает свет на характер земной жизни Иисуса и тайну Ню власти. Поэтому с теологической точки зрения евангелисты имели все основания подчеркивать связь между всей деятельностью Иисуса и ориентацией на Его "час", причем подчеркивать с большей силой, чем это позволяют собственные высказывания Иисуса о Своей миссии.

Бальтазар Г. У. фон. Распятого же за ны…

Распятого же за ны…

"Нас ради" в сознании Иисуса

Каким образом "за ны"?



Все дороги ведут к Кресту

Предпосылки целостной теологии Креста

Крест как основа существования

Различные "виды духовности" и Крест

"Теология освобождения"

Харизматические движения

Мода на восточную мистику

Новые течения



Святые — крест Истории



Суды Божии в Откровении Иоанна Богослова

1. Суд Агнца

2. Противодействующие силы

3. Час суда



Суд

1. Ветхий Завет

2. Новый Завет

3. Личный аспект Суда

4. Суд как осуждение самого себя

5. Об окончательном характере человеческого выбора