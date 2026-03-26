Бальтазар - Слава Господа - Том 1 - Созерцание формы

Бальтазар - Слава Господа - Том 1 - Созерцание формы
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, CATHOLICISM, Theology, Philosophy
Series Современное богословие ББИ (31 books)

В мире, который больше не решается принимать красоту, неубедительными становятся аргументы в пользу добра, то есть силлогизмы отстукивают своим чередом, уподобляясь ротационным машинам или счетным устройствам, которые ежеминутно и бесперебойно выдают определенное количество заданного материала, но сам вывод больше не выводится. Если же такое происходит с трансценденталиями (когда мы выбросили одну из них), то что должно происходить с самим бытием? Если Фома мог определить бытие как «некоторый свет» для существующего, то разве этот свет не должен будет угаснуть там, где разучились говорить на языке света и где человек не может даже самому себе пересказать тайну бытия? То, что остается в сухом остатке, – это порция существования, которая, мысля себя духом и свободой, остается по сути темной и непостижимой. Свидетельство бытия кажется невероятным тому, кто больше не воспринимает красоту.

Бальтазар Ганс Урс фон - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 1: Созерцание формы

Пер. с нем.

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2019. xiv + 659 с.

ISBN 978-5-89647-380-0

Бальтазар Ганс Урс фон - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 1: Созерцание формы

Содержание

Предисловие

I. Введение

  • 1. Подход и задачи

  • 2. Эстетический масштаб

  • 3. Деэстетизация богословия. Протестантизм

  • 4. Протестантская богословская эстетика

  • 5. Деэстетизация богословия. Католичество

  • 6. От эстетического богословия к богословской эстетике

  • 7. Композиция

II. Субъективная очевидность

  • А. Свет веры

    • 1. Вера и познание

    • 2. Определение образа веры

    • 3. Элементы образа веры

  • B. Опыт веры

    • 1. Опыт и посредничество

    • 2. Архетипический опыт

    • 3. Христианские чувства

III. Объективная очевидность

  • А. Постулат объективного образа откровения

  • В. Образ откровения

    • 1. Как факт

    • 2. Как раскрывающее сокрытие

  • С. Христос как центр формы откровения

    • 1. Убедительность

    • 2. Мера и форма

    • 3. Качество

  • D. Сообщение формы

    • 1. Сообщение Писания

    • 2. Посредничество Церкви

  • E. Засвидетельствование формы

    • 1. Свидетельство Отца

    • 2. Свидетельство истории

    • 3. Свидетельство мироздания

  • F. Эсхатологическая редукция

Именной указатель

Added 26.03.2026
Rate this publication:
