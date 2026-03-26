Бальтазар - Слава Господа - Том 1 - Созерцание формы

В мире, который больше не решается принимать красоту, неубедительными становятся аргументы в пользу добра, то есть силлогизмы отстукивают своим чередом, уподобляясь ротационным машинам или счетным устройствам, которые ежеминутно и бесперебойно выдают определенное количество заданного материала, но сам вывод больше не выводится. Если же такое происходит с трансценденталиями (когда мы выбросили одну из них), то что должно происходить с самим бытием? Если Фома мог определить бытие как «некоторый свет» для существующего, то разве этот свет не должен будет угаснуть там, где разучились говорить на языке света и где человек не может даже самому себе пересказать тайну бытия? То, что остается в сухом остатке, – это порция существования, которая, мысля себя духом и свободой, остается по сути темной и непостижимой. Свидетельство бытия кажется невероятным тому, кто больше не воспринимает красоту.

Бальтазар Ганс Урс фон - Слава Господа. Богословская эстетика. Том 1: Созерцание формы

Пер. с нем.

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2019. xiv + 659 с.

ISBN 978-5-89647-380-0

Содержание

Предисловие

I. Введение

1. Подход и задачи

2. Эстетический масштаб

3. Деэстетизация богословия. Протестантизм

4. Протестантская богословская эстетика

5. Деэстетизация богословия. Католичество

6. От эстетического богословия к богословской эстетике

7. Композиция

II. Субъективная очевидность

А. Свет веры 1. Вера и познание 2. Определение образа веры 3. Элементы образа веры

B. Опыт веры 1. Опыт и посредничество 2. Архетипический опыт 3. Христианские чувства



III. Объективная очевидность

А. Постулат объективного образа откровения

В. Образ откровения 1. Как факт 2. Как раскрывающее сокрытие

С. Христос как центр формы откровения 1. Убедительность 2. Мера и форма 3. Качество

D. Сообщение формы 1. Сообщение Писания 2. Посредничество Церкви

E. Засвидетельствование формы 1. Свидетельство Отца 2. Свидетельство истории 3. Свидетельство мироздания

F. Эсхатологическая редукция

Именной указатель