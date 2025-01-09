Бальтазар - Созерцательная молитва
И человеку не остаётся ничего другого, как только склониться перед Словом в благоговении: «Учитель, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Но эта победа Слова есть лишь исходный пункт, и лишь сейчас начинается нечто подлинное и истинное: «Увидишь больше сего<…>Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1. 50–51).
Словами Писания начинается лестница, ведущая нас в небо, и ни одна из её ступеней не минует слышания Слова. Двигаясь по пути созерцания, мы не можем миновать человеческую природу Господа, не можем обойти стороной Слово в его человеческой форме. В человеческом облике мы находим Бога, в чувственно воспринимаемой форме мы обретаем Дух.
Бальтазар Xанс Урс фон - Созерцательная молитва
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004.-236 с.
Оригинал: Hans Urs von Balthasar. Das betrachtende Gebet. Johannes Verlag Einsiedeln.
ISBN 5-94242-007-6
Бальтазар Xанс Урс фон - Созерцательная молитва - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. АКТ СОЗЕРЦАНИЯ
1. О необходимости созерцания
2. О возможности созерцания
а. В единении с Отцом
б. В единении с Сыном
в. В единении со Святым Духом
3. Посредничество Церкви
4. О реальности созерцания
а. Всеохватность
б. Литургия
в. Свобода
г. Эсхатологизм
ЧАСТЬ II. ОБЪЕКТ СОЗЕРЦАНИЯ
1. Слово становится плотью
2. Триединая жизнь
3. Слово и Его трансформации
4. Слово как суд и спасение
ЧАСТЬ III. НАПРЯЖЁННОСТЬ СОЗЕРЦАНИЯ
1. Существование и сущность
2. Плоть и дух
3. Небо и земля
4. Крест и Воскресение
No comments yet. Be the first!