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Бальтазар - Созерцательная молитва

Бальтазар - Созерцательная молитва
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy

И человеку не остаётся ничего другого, как только склониться перед Словом в благоговении: «Учитель, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Но эта победа Слова есть лишь исходный пункт, и лишь сейчас начинается нечто подлинное и истинное: «Увидишь больше сего<…>Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1. 50–51).

Словами Писания начинается лестница, ведущая нас в небо, и ни одна из её ступеней не минует слышания Слова. Двигаясь по пути созерцания, мы не можем миновать человеческую природу Господа, не можем обойти стороной Слово в его человеческой форме. В человеческом облике мы находим Бога, в чувственно воспринимаемой форме мы обретаем Дух.

Бальтазар Xанс Урс фон - Созерцательная молитва

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004.-236 с.
Оригинал: Hans Urs von Balthasar. Das betrachtende Gebet. Johannes Verlag Einsiedeln.
ISBN 5-94242-007-6

Бальтазар Xанс Урс фон - Созерцательная молитва - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. АКТ СОЗЕРЦАНИЯ

  • 1. О необходимости созерцания

  • 2. О возможности созерцания

    • а. В единении с Отцом

    • б. В единении с Сыном

    • в. В единении со Святым Духом

  • 3. Посредничество Церкви

  • 4. О реальности созерцания

    • а. Всеохватность

    • б. Литургия

    • в. Свобода

    • г. Эсхатологизм

ЧАСТЬ II. ОБЪЕКТ СОЗЕРЦАНИЯ

  • 1. Слово становится плотью

  • 2. Триединая жизнь

  • 3. Слово и Его трансформации

  • 4. Слово как суд и спасение

ЧАСТЬ III. НАПРЯЖЁННОСТЬ СОЗЕРЦАНИЯ

  • 1. Существование и сущность

  • 2. Плоть и дух

  • 3. Небо и земля

  • 4. Крест и Воскресение

Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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