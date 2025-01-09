Бальтазар - Созерцательная молитва

И человеку не остаётся ничего другого, как только склониться перед Словом в благоговении: «Учитель, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Но эта победа Слова есть лишь исходный пункт, и лишь сейчас начинается нечто подлинное и истинное: «Увидишь больше сего<…>Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1. 50–51).

Словами Писания начинается лестница, ведущая нас в небо, и ни одна из её ступеней не минует слышания Слова. Двигаясь по пути созерцания, мы не можем миновать человеческую природу Господа, не можем обойти стороной Слово в его человеческой форме. В человеческом облике мы находим Бога, в чувственно воспринимаемой форме мы обретаем Дух.

Бальтазар Xанс Урс фон - Созерцательная молитва

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004.-236 с.

Оригинал: Hans Urs von Balthasar. Das betrachtende Gebet. Johannes Verlag Einsiedeln.

ISBN 5-94242-007-6

Бальтазар Xанс Урс фон - Созерцательная молитва - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. АКТ СОЗЕРЦАНИЯ

1. О необходимости созерцания

2. О возможности созерцания а. В единении с Отцом б. В единении с Сыном в. В единении со Святым Духом

3. Посредничество Церкви

4. О реальности созерцания а. Всеохватность б. Литургия в. Свобода г. Эсхатологизм



ЧАСТЬ II. ОБЪЕКТ СОЗЕРЦАНИЯ

1. Слово становится плотью

2. Триединая жизнь

3. Слово и Его трансформации

4. Слово как суд и спасение

ЧАСТЬ III. НАПРЯЖЁННОСТЬ СОЗЕРЦАНИЯ