Балыбердин Александр - В поисках настоящего

«В поисках настоящего» — это своего рода духовный детокс. Книга помогает остановиться и задать себе вопрос: «Что в моей жизни действительно важно, а что — лишь декорация?». Александр Балыбердин показывает христианство как мощный инструмент для обретения этой самой «настоящести». Это издание будет полезно и тем, кто только присматривается к Церкви, и тем, кто хочет освежить свой духовный взгляд на повседневность.

Александр Балыбердин - В поисках настоящего - Беседы о христианстве

«Издательские решения», 2017. – 105 с.

ISBN 978-5-44-839578-9

Александр Балыбердин - В поисках настоящего – Содержание

Беседа 1. Где Бог?

«Выше и дальше!»

Блондинка за рулем

«Камень, который отвергли строители»

Зачем любящему Бог?

К Кому «приход»?

Где находится Христос?

«Чтобы моя воля не перебила Твою!»

«Ищите и обрящите»

Беседа 2. Детство как опыт пакибытия

«Пора взрослеть!»

Мир без детства

«Педагогика опций»

Взгляд свысока

Будьте как дети

Христос как Учитель и Педагог

Урок в Капернауме

Детство как опыт пакибытия

Разделение любви

Когда уходит детство?

Беседа 3. Юность как встреча с мiром

Почему дети не бояться взрослеть?

Мое прощание с детством

«Чем дальше в лес…»

Правда жизни

Верхом на айсберге, с веслом в руке

Всего одно слово, а какой результат!

Наше «Иваново детство»

«Яко с нами Бог»

Школа жизни

Беседа 4. Радости молодости

Молодо, зелено!

Молодость как время радости и приобретений

Радость обретения свободы

Свобода не «от», а «для»

Радость со-Бытия

Мы жили в эру «Ласкового мая»

От искания исключительно своего к жажде настоящего

Радость встречи с настоящим

Беседа 5. Кто такие взрослые?

Насколько мы взрослые?

Каков наш возраст?

Кризис среднего возраста

Почему я всё время куда-то спешу?

В поисках настоящего

Соль любви

Почему «герои всегда идут в обход»?

Кто такие взрослые?

Беседа 6. Когда приходит зрелость?