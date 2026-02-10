Балыбердин Александр - В поисках настоящего

«В поисках настоящего» — это своего рода духовный детокс. Книга помогает остановиться и задать себе вопрос: «Что в моей жизни действительно важно, а что — лишь декорация?». Александр Балыбердин показывает христианство как мощный инструмент для обретения этой самой «настоящести». Это издание будет полезно и тем, кто только присматривается к Церкви, и тем, кто хочет освежить свой духовный взгляд на повседневность.
Александр Балыбердин - В поисках настоящего - Беседы о христианстве
«Издательские решения», 2017. – 105 с.
ISBN 978-5-44-839578-9
Александр Балыбердин - В поисках настоящего – Содержание
Беседа 1. Где Бог?
«Выше и дальше!»
Блондинка за рулем
«Камень, который отвергли строители»
Зачем любящему Бог?
К Кому «приход»?
Где находится Христос?
«Чтобы моя воля не перебила Твою!»
«Ищите и обрящите»
Беседа 2. Детство как опыт пакибытия
«Пора взрослеть!»
Мир без детства
«Педагогика опций»
Взгляд свысока
Будьте как дети
Христос как Учитель и Педагог
Урок в Капернауме
Детство как опыт пакибытия
Разделение любви
Когда уходит детство?
Беседа 3. Юность как встреча с мiром
Почему дети не бояться взрослеть?
Мое прощание с детством
«Чем дальше в лес…»
Правда жизни
Верхом на айсберге, с веслом в руке
Всего одно слово, а какой результат!
Наше «Иваново детство»
«Яко с нами Бог»
Школа жизни
Беседа 4. Радости молодости
Молодо, зелено!
Молодость как время радости и приобретений
Радость обретения свободы
Свобода не «от», а «для»
Радость со-Бытия
Мы жили в эру «Ласкового мая»
От искания исключительно своего к жажде настоящего
Радость встречи с настоящим
Беседа 5. Кто такие взрослые?
Насколько мы взрослые?
Каков наш возраст?
Кризис среднего возраста
Почему я всё время куда-то спешу?
В поисках настоящего
Соль любви
Почему «герои всегда идут в обход»?
Кто такие взрослые?
Беседа 6. Когда приходит зрелость?
Может ли бабушка быть мудрее Эйнштейна?
Почему четыре больше, чем дважды два?
Маркеры зрелости
Пример «очестливой» жизни
Почему не устояло советское «царство»?
«Живи сам и дай жить другим»
Завещание русского гения
Жизнь как жертвоприношение
Зрелый взгляд на жизнь
