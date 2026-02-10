Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Балыбердин Александр - В поисках настоящего

Балыбердин Александр - В поисках настоящего
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

«В поисках настоящего» — это своего рода духовный детокс. Книга помогает остановиться и задать себе вопрос: «Что в моей жизни действительно важно, а что — лишь декорация?». Александр Балыбердин показывает христианство как мощный инструмент для обретения этой самой «настоящести». Это издание будет полезно и тем, кто только присматривается к Церкви, и тем, кто хочет освежить свой духовный взгляд на повседневность.

Александр Балыбердин - В поисках настоящего - Беседы о христианстве

«Издательские решения», 2017. – 105 с.

ISBN 978-5-44-839578-9

Александр Балыбердин - В поисках настоящего – Содержание

Беседа 1. Где Бог?

  • «Выше и дальше!»

  • Блондинка за рулем

  • «Камень, который отвергли строители»

  • Зачем любящему Бог?

  • К Кому «приход»?

  • Где находится Христос?

  • «Чтобы моя воля не перебила Твою!»

  • «Ищите и обрящите»

Беседа 2. Детство как опыт пакибытия

  • «Пора взрослеть!»

  • Мир без детства

  • «Педагогика опций»

  • Взгляд свысока

  • Будьте как дети

  • Христос как Учитель и Педагог

  • Урок в Капернауме

  • Детство как опыт пакибытия

  • Разделение любви

  • Когда уходит детство?

Беседа 3. Юность как встреча с мiром

  • Почему дети не бояться взрослеть?

  • Мое прощание с детством

  • «Чем дальше в лес…»

  • Правда жизни

  • Верхом на айсберге, с веслом в руке

  • Всего одно слово, а какой результат!

  • Наше «Иваново детство»

  • «Яко с нами Бог»

  • Школа жизни

Беседа 4. Радости молодости

  • Молодо, зелено!

  • Молодость как время радости и приобретений

  • Радость обретения свободы

  • Свобода не «от», а «для»

  • Радость со-Бытия

  • Мы жили в эру «Ласкового мая»

  • От искания исключительно своего к жажде настоящего

  • Радость встречи с настоящим

Беседа 5. Кто такие взрослые?

  • Насколько мы взрослые?

  • Каков наш возраст?

  • Кризис среднего возраста

  • Почему я всё время куда-то спешу?

  • В поисках настоящего

  • Соль любви

  • Почему «герои всегда идут в обход»?

  • Кто такие взрослые?

Беседа 6. Когда приходит зрелость?

  • Может ли бабушка быть мудрее Эйнштейна?

  • Почему четыре больше, чем дважды два?

  • Маркеры зрелости

  • Пример «очестливой» жизни

  • Почему не устояло советское «царство»?

  • «Живи сам и дай жить другим»

  • Завещание русского гения

  • Жизнь как жертвоприношение

  • Зрелый взгляд на жизнь

Views 88
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

