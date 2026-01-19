Баньковская - Чужаки и границы

«Другой» в классических определениях - Наблюдение и участие: перспективы и тупики пост-картезианского поворота - Другой и Чужой: от абстракции к неопределенности - Социология Чужака Г. Зиммеля: пространство - Темпоральная феноменология Чужака у А. Шюца - Пространственно-временная неопределенность Чужака как следствие континуальности социального - Основания «формального» подхода к определению Другого - Заключение