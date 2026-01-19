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Баньковская - Чужаки и границы

Баньковская - Чужаки и границы
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Архив политической мысли (5 books)

Светлана Петровна Баньковская – Чужаки и границы - Исследования по социологии маргинальности

  • Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2023. – 306 с. –

  • (Архив политической мысли.)

  • ISBN 978-5-93615-329-7

С. П. Баньковская – Чужаки и границы – Содержание

Предисловие редактора

Выражение признательности

Глава 1. «Другой» как понятие элементарной социальной онтологии

  • «Другой» в классических определениях - Наблюдение и участие: перспективы и тупики пост-картезианского поворота - Другой и Чужой: от абстракции к неопределенности - Социология Чужака Г. Зиммеля: пространство - Темпоральная феноменология Чужака у А. Шюца - Пространственно-временная неопределенность Чужака как следствие континуальности социального - Основания «формального» подхода к определению Другого - Заключение

Глава 2. Темпоральная феноменология инакости у Альфреда Шюца, или Рождение феноменологического социологизма

  • Рождение нового Чужака у Шюца: от эгологизма к интерсубъективности - Чужак против «культурного образца группы»— функционалистский итог - «Вернувшийся домой» как «свой чужак» и как «сам себе чужак»

Глава 3. «Между»: вводные замечания к социологии маргинальности

  • «Маргинальный человек»: к истории понятия - Маргинал в психологическом и социологическом измерениях - К новому социологическому определению маргинала: очерк формального подхода

Глава 4 Миграция, свобода и гражданство: институциональная маргинальность

  • Миграция и свобода - Гражданство и мобильность - Экскурс в постсоветское гражданство - Маргинализированное гражданство

Глава 5. Понятие гетеротопичной среды и экспериментирование с ней как с условием устойчивого нецеленаправленного действия

  • От социальной экологии к новой урбанистике - Креативность среды - Взаимодействие с креативной средой - Взаимодействующий со средой: метаморфозы фланера - Методы обнаружения активного воздействия среды-пространства

Заключение. Перспективы маргинальности: неопределенность, контрфинальность и доверие

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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