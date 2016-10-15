В последние годы интерес к мудрости Каббалы постоянно растет. Выпущены десятки книг по этой тематике. Зачем же нужно еще одно издание? Дело в том, что Каббала - это не «наука» и не «эзотерическое учение». Это сокровенная часть Устной Торы, которая передается по традиции, восходящей к самому Моше Рабейну (Моисею). Само слово «Каббала» означает «принятие, получение». Поэтому необычайно важным в данной связи становится аутентичность того, что передают и принимают. Именно этим и отличается данное издание от всех других книг по Каббале на русском языке. Ее автор, рав Иехиэль Бар Лев, учился в известнейшей израильской еши-ве «Поневеж», и изучал Каббалу вместе с духовным наставником этой ешивы, равом Хаимом Фридландером, знатоком учения великого каббалиста Рамхаля и комментатором его книг. Настоящая книга получила рекомендации авторитетных раввинов - р. Овадии Иосефа и р. Серайи Давлецкого. Перед тем, как приступить к переводу книги, мы советовались с известным раввином и каббали-стом равом Моше Шапиро. Поэтому тот, кто изучает начала Каббалы по данной книге, может быть уверен в том, что перед ним - не очередная профанация и не «поп-каббала» для «чайников», которых развелось в последнее время несметное количество, а аутентичное тайное знание, дошедшее до нас из глубины веков, - пусть и изложенное современным и доступным языком. Еще одно чрезвычайно важное достоинство книги - ее академичность и ясность. Рав Йехиэль Бар Лев, наш современник, написал книгу в форме учебника с четким разделением на главы и параграфы, с примерами из современной жизни, которые помогают вникнуть в суть изучаемого. И пусть не все концепции сразу становятся понятными начинающему читателю - а иначе и быть не может - ему удастся, по крайней мере, уловить общий смысл сказанного. Книга будет особенно полезна и тому, кто уже пытался постигать какие-то понятия каббалы и хасидизма. Она поможет ему упорядочить и систематизировать свои отрывочные знания. Мы надеемся, что эта книга поможет тем, кто намеревается изучать Каббалу в ее настоящем виде. Необходимо помнить, что это -лишь краткое введение, и что непременным условием для настоящего изучения Каббалы является соблюдение заповедей и обширные знания других разделов Торы. И даже в качестве введения - эта книга для изучения, а не для чтения. К ней необходимо возвращаться не раз, и не два, чтобы изложенные в ней идеи засверкали всеми своими гранями.

рав Иехиэль Бар Лев - Начала теоретической каббалы

Перевод с иврита: Пинхас Зидман

Издание на русском языке - Толдот Йешурун

Иерусалим 5770 2010

рав Иехиэль Бар Лев - Начала теоретической каббалы - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1 О ВОЛЕ

Глава 1 Виды воли

Глава 2 Свет и отсвет

Глава 3 Порядок постепенной эманации

Глава 4 Воля Творца - корень всего сущего

Глава 5 Материал и форма

Глава 6 Составляющие формы

Глава 7 Миры Ацилут, Брия, Йецира и Асия

ЧАСТЬ 2 О СФИРОТ

Глава 1 Определение понятия сфирот

Глава 2 Сфирот мысли - Кетер, Хохма и Бина

Глава 3 Разделение сфирот

Глава 4 Порядок построения сфирот

Глава 5 Об управлении и провидении

Глава 6 Названия сфирот и их обозначения

Глава 7 Сфирот и строение материального человека

Глава 8 Очерк Патах Элияу

Глава 9 Имена и названия сфирот

ЧАСТЬ 3 ПРОБЛЕМАТИКА КАББАЛЫ

Глава 1 Понятие «цимцума» в Каббале

Глава 2 Кав и решимо

ЧАСТЬ 4 АДАМКАДМОН

ЧАСТЬ 5 МИР НЕКУДИМ, МИР ТОУ, РАЗБИЕНИЕ СОСУДОВ

Глава 1 Причина и результат - только в духовных понятиях

Глава 2 Разбиение сосудов

ЧАСТЬ 6 МИР ИСПРАВЛЕНИЯ

ЧАСТЬ 7 О ПАРЦУФИМ

Глава 1 Парцуф на языке Каббалы

Глава 2 Парцуф Атик йомин

Глава 3 Парцуф Арих анпин

Глава 4 Парцуфим Аба и Има

Глава 5 Парцуф Зеир анпин

Глава 6 Парцуф Нуква

Глава 7 Парцуфим Лея и Рахель - два аспекта в Нукве

Глава 8 Возвышение миров

ЧАСТЬ 8 ЧТО ЕСТЬ Б-ЖЕСТВЕННОЕ?

Вера в единство Творца

Образ человека

Причина и следствие - творение из ничего

О пророчестве

О переселении душ

рав Иехиэль Бар Лев - Начала теоретической каббалы - Предисловие

Хазон Иш в книге О вере и уповании пишет: «Вера -это качество, присущее людям тонкого душевного склада. Если человек наслаждается покоем, не испытывает жажды, вызываемой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, - он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств, и истощается в нем дух жизни. Все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке, и душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо, что ему в жизни, если сама эта приятная жизнь как таковая сокрыта от него непроницаемо, и душа его в неопределенности и в скорби, и жаждет она постичь тайну свою и первооснову, но врата (постижения) заперты...»

Эти замечательные слова действительно выражают чувства человека, которому удалось хотя бы немного отвлечься от головокружительного темпа нашей повседневной жизни. После того как Хазон Иш описывает красоту творения, в котором и человек, и все, что его окружает, созданы по заранее продуманному плану, он завершает первую главу книги такими словами: «И истинность существования Творца принимается сердцем (такого) человека без колебания и сомнения, поскольку его сердце постоянно созерцает проблески сияния, чей источник находится за рамками этого мира. И под водительством своего Творца он обязательно найдет разрешение загадки мира: Я верю совершенной верой, что есть Творец мира... и только Он управляет миром...»

Но одной веры недостаточно. Заложенное в человеке любопытство подстегивает его, и он стремится получить удовлетворительный ответ на вопрос, что он должен делать в своей жизни, чтобы наполнить ее содержанием, смыслом, чтобы жить такой жизнью, в которой его деяния в прошлом, настоящем и будущем были объединены одним настоящим планом, ведущим к достижению определенной цели, которую он счел бы разумной. После того как вера утвердилась в сердце человека, в его голове возникает этот вопрос. Как пишет Рамхаль в книге Месилат йешарим: «Основа благочестия и корень чистосердечного служения - знание человеком своих обязанностей в его мире». И если человек не удостоился внутреннего стремления к познанию Творца, то - приходит Тора и налагает на каждого еврея обязанность узнать, в чем состоит его предназначение.

Иудаизм провозглашает цель жизни человека, и достичь ее можно только в нашем материальном мире. Заключается она в том, чтобы исправить мир посредством воцарения над ним Всемогущего. Каждый еврей должен служить Творцу на протяжении своей жизни, подчинив свои действия, слова и мысли достижению этой цели. Каждый еврей строит и исправляет свой личный мир, а община Израиля, которой дана Тора, исправляет и строит весь мир. Но, как мы сказали выше, одной веры недостаточно, поскольку одна вера не в силах изменить путь человека и повлиять на качества его характера. Чтобы измениться, чтобы достичь такого положения, когда он будет способен подчинить свои действия, слова и мысли служению Творцу, человек должен узнать и познать Творца. Только знание и разум могут повлиять на его качества и действия. Вера стоит выше разума, она проявляется во всем, что выше постижения, интеллектуальных возможностей, разумного обсуждения. Как пишет рав Деслер: «Вера - это значит верить в то, что уже невозможно постичь разумом». Вера окружает человека, окутывает его извне, но внутрь него не входит. Знание Творца же - это познание Б-га и чувствование Его внутри человека. И хотя мы не можем постичь сущность Творца, мы можем познать и почувствовать Его бытие. Когда Всевышний заповедует нам в святой Торе: «И познай сегодня, и положи на свое сердце, что Г-сподь - Б-г», имеется в виду не только расширение знания и постижение величия Творца, но и знание, слитое с чувством, с внутренним осознанием. Все то время, пока у человека есть только разумное знание без чувства и осознания, в нем нет знания Творца, а есть только вера.