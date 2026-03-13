У одного человека было 2 сына… Один был беспокойным, а второй – прилежным; Один был безрассудным, а второй – осторожным; Один был расточительным, а второй – бережливым. Блудным мы называем младшего сына, который растратил свое наследство на сомнительные удовольствия в чужой стране. Но старший сын тоже использовал свое время и силы неразумно. Отец был слишком щедрым . Он отдал своим сыновьям всю свою любовь... и все имущество… Но они разбили его сердце. Эта притча – величайшая из всех, рассказанных Иисусом.

Фарисеи осуждали Его за то, что Он проводил время с такими мало значущими людьми, как мытари и грешники, Мария Магдалина, Закхей, женщина у колодца Сихарь... Набожные люди считали Иисуса лицемером! Что же побуждало безгрешного человека общаться с ворами и блудницами? Рыбак рыбака видит издалека! «Наверное, Иисус занимается тем же, чем и эти грешники», – так считали надменные фарисеи, носившие свои роскошные молитвенные одежды. Итак, Иисус рассказал историю об отце и двух сыновьях – историю, которую мир никогда не сможет забыть. Фарисеи с гордостью называли себя Божьим народом. Они считали Бога суровым, жестоким Судьей, который только и думает как всех осудить и не дать благословений. И поэтому они сами были жестокие сердцем и холодны , как сталь. Фарисеи усердно соблюдали заповеди, стараясь заслужить Божью любовь.

Барбер - Два сына - 22 притчи Иисуса Христа

