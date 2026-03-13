Барбер - Два сына

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Homiletics

У одного человека было 2 сына… Один был беспокойным, а второй – прилежным; Один был безрассудным, а второй – осторожным; Один был расточительным, а второй – бережливым. Блудным мы называем младшего сына, который растратил свое наследство на сомнительные удовольствия в чужой стране. Но старший сын тоже использовал свое время и силы неразумно. Отец был слишком щедрым . Он отдал своим сыновьям всю свою любовь... и все имущество… Но они разбили его сердце. Эта притча – величайшая из всех, рассказанных Иисусом.

Фарисеи осуждали Его за то, что Он проводил время с такими мало значущими людьми, как мытари и грешники, Мария Магдалина, Закхей, женщина у колодца Сихарь... Набожные люди считали Иисуса лицемером! Что же побуждало безгрешного человека общаться с ворами и блудницами? Рыбак рыбака видит издалека! «Наверное, Иисус занимается тем же, чем и эти грешники», – так считали надменные фарисеи, носившие свои роскошные молитвенные одежды. Итак, Иисус рассказал историю об отце и двух сыновьях – историю, которую мир никогда не сможет забыть. Фарисеи с гордостью называли себя Божьим народом. Они считали Бога суровым, жестоким Судьей, который только и думает как всех осудить и не дать благословений. И поэтому они сами были жестокие сердцем и холодны , как сталь. Фарисеи усердно соблюдали заповеди, стараясь заслужить Божью любовь.

Барбер - Два сына - 22 притчи Иисуса Христа

2013 г. - 146 с.

Барбер - Два сына - 22 притчи Иисуса Христа - Содержание

  • Глава 1. Блудный сын (15 глава Ев. Луки)

  • Глава 2. Приглашение на пир

  • Глава 3. Притча о потерянном

  • Глава 4. Притча о… СЕМЕНАХ, ПОЧВЕ И СЕЯТЕЛЕ

  • Глава 5. Пшеница и плевелы

  • Глава 6. Пустой, выметенный и убранный дом

  • Глава 7. Растущее семя

  • Глава 8. Горчичное зерно

  • Глава 9. Притча о закваске

  • Глава 10.Неотвеченная молитва

  • Глава 11. Жемчужина и Сокровище

  • Глава 12. Званый пир

  • Глава 13. Прощение

  • Глава 14.Притча о талантах

  • Глава 15. соработники в винограднике

  • Глава 16.Научитсяу нечестивца

  • Глава 17. Притча о богаче и Лазаре

  • Глава 18. Притча о Десяти Девах

  • Глава 19. Признаки безумца

  • Глава 20.Что делает Церковь особенной?

  • Глава 21. Неоконченное строительство… Неисчислимое войско

  • Глава 22. Добрый самарянин

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
