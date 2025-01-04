Барбиери - Пособие по изучению I и II посланий Петра
Д-р Льюис А. Барбиери является преподавателем Далласской Богословской семинарии и Библейского института Муди. До прихода в институт он служил помощником пастора в церкви Скоуфилд-Мемориал в г. Даллас, шт. Техас. Д-р Барбиери имеет степень бакалавра искусств Вестмонтского колледжа, степень магистра и доктора богословия Далласской Богословской семинарии.
Льюис А. Барбиери - Пособие по изучению I и II посланий Петра - Возрастая в благодати
Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 118 с.
Льюис А. Барбиери - Пособие по изучению I и II посланий Петра - Содержание
Урок 1. Петр — человек
Урок 2. Петр — автор посланий
Урок 3. Гимн хвалы
Урок 4. Поведение перед Богом
Урок 5. Поведение среди людей — отношение к властям, работе, семье
Урок 6. Поведение среди людей — христианин и общество
Урок 7. Поведение среди людей — личный пример христианина
Урок 8. Поведение в церкви
Урок 9. Характерные черты христианской жизни — защита и рост
Урок 10. Характерные черты христианской жизни — благовествование
Урок 11. Осторожность в христианской жизни
Урок 12. Уверенность в христианской жизни
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