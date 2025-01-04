Д-р Льюис А. Барбиери является преподавателем Далласской Богословской семинарии и Библейского института Муди. До прихода в институт он служил помощником пастора в церкви Скоуфилд-Мемориал в г. Даллас, шт. Техас. Д-р Барбиери имеет степень бакалавра искусств Вестмонтского колледжа, степень магистра и доктора богословия Далласской Богословской семинарии.

Льюис А. Барбиери - Пособие по изучению I и II посланий Петра - Возрастая в благодати

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 118 с.

Льюис А. Барбиери - Пособие по изучению I и II посланий Петра - Содержание