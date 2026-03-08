Книга Івана Барчука «Апостол Петро і Рим» є критичним історико-богословським дослідженням, у якому автор аналізує одне з найфундаментальніших питань, що розділяють західне та східне християнство. Основна увага приділяється питанню перебування апостола Петра в Римі та легітимності тверджень про заснування ним римської кафедри. Барчук підходить до цієї теми як прискіпливий аналітик, спираючись на тексти Нового Заповіту, праці ранніх отців Церкви та археологічні дані, щоб з’ясувати, чи існують беззаперечні докази першості Петра в контексті римської церковної ієрархії.

Автор детально розглядає біблійні свідчення, аналізуючи послання самого Петра та Павла, а також книгу Дій Апостолів, вказуючи на відсутність прямих вказівок на тривале перебування Петра в Римі як єпископа. Барчук ставить під сумнів догмат про папську сукцесію, розбираючи еволюцію цього вчення протягом століть та його політичне підґрунтя. Він пропонує читачеві альтернативний погляд, згідно з яким духовний авторитет апостола не був прив’язаний до конкретної географічної локації чи адміністративного центру, а поширювався на всю вселенську церкву через його проповідь та свідчення віри.

У розвідці також приділяється увага філологічному аналізу ключових термінів, таких як «скеля» (petra), та їхнього інтерпретування в контексті Христових слів. Іван Барчук намагається відокремити історичну постать апостола від пізніших церковних традицій, які, на його думку, могли викривити початковий задум євангельського служіння. Книга написана в полемічному, але зваженому стилі, що робить її цінною для студентів теології та істориків, які цікавляться питаннями еклезіології та формуванням церковних інституцій у перші століття нашої ери.

Вінніпег, Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва «Дорога Правди», 1967. – 265 с.

Проп. Іван Барчук – Апостол Петро і Рим – Зміст

Вступ