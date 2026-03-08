Книга Івана Барчука «Для кого існує світ?» є глибоким філософсько-богословським роздумом над телеологією — вченням про мету та ціль усього сущого. Автор піднімає фундаментальні питання, які хвилюють людство протягом тисячоліть: чи є всесвіт результатом сліпого випадку, чи він має конкретного Адресата та Творця? Барчук послідовно спростовує антропоцентричний погляд, згідно з яким людина є мірилом усіх речей, і натомість пропонує теоцентричну модель світу. Він стверджує, що всесвіт не є самоціллю, а величним храмом, створеним для прослави Божої премудрості та любові.

У змістовній частині автор аналізує гармонію природи, складність зоряного неба та унікальність земного життя, доводячи, що кожна деталь творіння вказує на вищу мету. Барчук розглядає людину як вінця творіння, але з важливою обмолкою: людина існує не для самовдоволення, а для того, щоб бути свідомим свідком Божої слави та співпрацівником Творця. Він детально зупиняється на наслідках гріхопадіння, яке спотворило сприйняття світу, перетворивши його в очах багатьох на ресурс для егоїстичного споживання, і закликає до відновлення правильної ієрархії цінностей, де Бог посідає центральне місце.

Праця написана у властивому Барчуку поетичному, але водночас логічно вивіреному стилі. Автор використовує численні біблійні образи та псалми, щоб передати захват перед величчю Божого задуму. Книга слугує не лише інтелектуальною відповіддю на виклики матеріалізму, а й духовним закликом до кожного читача знайти своє особисте місце в цьому грандіозному плані. Вона допомагає зрозуміти, що сенс життя полягає не в володінні світом, а в пізнанні Того, для Кого і Ким цей світ був покликаний до буття.

Іван Барчук – Для кого існує світ?

Торонто – Клівленд: Накладом Християнського Видавництва ״Дорога Правди“, 1975. – 34 с.

Іван Барчук – Для кого існує світ? – Зміст

Вступ

Стримування потопу

Содом і Гомора

Кукіль на Божому полі

Для кого існує світ?

Запрошення