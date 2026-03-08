Барчук - Найкраща віра

Книга Івана Барчука «Найкраща віра» є апологетико-публіцистичною працею, у якій автор ставить за мету допомогти читачеві зорієнтуватися в розмаїтті релігійних течій та конфесій. Барчук підходить до питання «найкращої віри» не з позиції міжцерковної конкуренції чи вихваляння певної деномінації, а через призму відповідності віровчення Святому Письму. Він стверджує, що істинність віри визначається не давністю традицій, величчю храмів чи кількістю послідовників, а її здатністю привести людину до живої зустрічі з Творцем та реальної зміни життя згідно з євангельськими ідеалами.

У змістовній частині автор проводить порівняльний аналіз різних релігійних систем, вказуючи на суттєву різницю між релігією як сумою обрядів і вірою як стосунками з Богом. Барчук детально зупиняється на ознаках правдивої віри: вона має ґрунтуватися на Слові Божому (Sola Scriptura), зосереджуватися на особистості Ісуса Христа як єдиного Спасителя та проявлятися у плодах Духа — любові, мирі та святості. Автор підкреслює, що «найкраща віра» — це та, яка не просто заспокоює сумління ритуалами, а звільняє людину від рабства гріха та дарує впевненість у спасінні через благодать.

Праця написана у властивому Барчуку доступному, але водночас глибоко аргументованому стилі. Автор звертається до сумління кожного читача, закликаючи не приймати віру «у спадок», а зробити свідомий вибір, заснований на особистому дослідженні Біблії. Книга слугує потужним орієнтиром для шукачів істини, допомагаючи відокремити людські перекази від божественного об’явлення. Вона залишається актуальною як маніфест духовної свободи та заклик до повернення до першоджерел християнства, де віра є не формою, а силою, що перемагає світ.

Торонто – Чікаго: Видавництво «Дорога правди», 1959. – 12 с.

Найкраща віра

Всі люди на світі мають якусь віру і всі переконані, що їхня віра найкраща. Бажаючи дати на цю тему своє вияснення, ми не думаємо всі віри зганити, а виставити, як найкращу, свою. Ми переконались, що суперечки та дискусії про віру постають в наслідок непорозуміння, коли опоненти змішують два цілком незалежні від себе явища: віру і релігію. Правда, є й релігії гірші і кращі і про них можна сперечатися. Але ми хочемо написати дещо не про найкращу релігію, а про найкращу віру.

Мусимо ясно довести, що вірою не є релігія чи, як кажуть, віровизнання. Це нам стане ясним, коли усвідомимо собі, що є мільйони людей, які мають релігію, але віри не мають. Більше скажемо, є багатенно людей, глибоко релігійних, навіть так званих правдивих християн, які не мають, однак, віри. Недовірс гво втискається навіть у серця послідовників Христа і слуг Божих. Ось, в євангельському опису Сурі на морі, учні Христа сильно перелякались, за що Христос докорив їм такими словами: «Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?» (Мар. 4:40.)

Отже, подумаймо тільки, учні Христа віри не мали! Але ми не можемо сказати, що вони також релігії не мали. Ні, вони мали, безперечно, найкращу релігію, бо основану на Святому Писанні і вияснювану Самим Господом Ісусом Христом. З цього ясно бачимо, що найкраща релігія не дає людині також найкращої віри. Цей висновок підтверджується ще й таким фактом, який описаний в Єв. Мат. 15:21-28, де описана історія одної поганської жінки, яка прийшла благати Христа, щоб Він уздоровив її хвору доньку. Коли ж Христос їй сказав, що не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам, даючи їй тим зрозуміти, що Він має помагати в першу чергу синам ізраїлевим, а не поганам, вона цим не тільки не образилася, а навпаки, вповні погодилася з думкою Христа, але сказала: «Так, Господи! Але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу панів їх». І вона, в свою чергу, дала Господу зрозуміти, що вона прагне скористати, власне, з тієї кришки.