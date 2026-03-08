Книга Івана Барчука «Про католицьких святих» являє собою критичний аналіз інституту канонізації та культу святих у Католицькій церкві з позиції євангельського богослов’я. Автор розглядає історичні обставини формування списків святих, аналізуючи життєписи найбільш відомих постатей та порівнюючи їхні вчинки і вчення з біблійними канонами. Барчук ставить під сумнів саму ідею посередництва святих між Богом і людиною, наголошуючи на унікальності заступництва Ісуса Христа. Він детально розбирає процеси беатифікації та канонізації, вказуючи на те, як з часом легендарні нашарування витісняли реальні історичні факти.

У своїй розвідці автор приділяє значну увагу догматичним аспектам шанування мощей та ікон, пов’язаних із католицькими святими. Він аналізує походження багатьох традицій, вказуючи на їхні корені в дохристиянських культах, які були адаптовані середньовічною церквою для полегшення християнізації язичницьких народів. Барчук не просто критикує окремі особистості, а намагається показати, як культ святих вплинув на чистоту євангельського вчення про спасіння виключно через віру. Він закликає читача повернутися до першоджерел, де «святими» називаються всі віруючі, які складають Тіло Христове, незалежно від офіційного церковного визнання.

Праця написана у властивому Барчуку полемічному стилі, де кожен аргумент підкріплюється цитатами зі Святого Письма та історичними довідками. Автор прагне допомогти читачеві розрізнити справжню побожність від релігійного формалізму та обрядовості. Книга слугує важливим інструментом для розуміння міжконфесійних розбіжностей у питаннях антропології та еклезіології, пропонуючи погляд на святість як на щоденне слідування за Христом, а не як на надприродний статус, що надається ієрархічною структурою.

Іван Барчук – Про католицьких святих

Репринтне видання. - Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 222 с.

ISBN 978-611-01-2586-4

Іван Барчук – Про католицьких святих - Зміст

Вступне слово

Дитинство католицьких святих

Життя католицьких святих

Виховання католицьких святих

1) Школа - 2) Література - 3) Вчителі - 4) Послух

Чесноти католицьких святих

1) Віра - 2) Молитва - 3) Смирення - 4) Убогість - 5) Доброчинність - 6) Ангельське життя

Недомагання католицьких святих

1) Думки й почуття - 2) Хитрість - 3) Лицемір'я - 4) Дивацтва І блазнювання

Способи освячення католицьких святих

1) Заслуги - 2) Самоочищення - 3) Самоосвячення (аскетизм) - 4) Ношення хреста Христового

Наслідки “освячення” католицьких святих

1) Підірваних здоров’я - 2) Посередництво - 3) Уділ в спасанні інших - 4) Відношення до Христа - 5) Видіння

Ідолопоклонство католицьких святи

1) Реліквії

Католицькі святі й католицьке духовенство

1) Католицьке духовенство - 2) Закривання святими гріхів духовенства - 3) Святокупство (симонія)

Відношення католицьких святих до народу

1) Не толерантність - 2) Мстивість - 3) Інквізиція

Войовничість католицьких святих

1) Хрестові походи - 2) Уділ католицьких святих у війнах взагалі

Гасло католицьких святих

Святі папи

1) Канонічний вибір "святих” пап - 2) Непомильність "святих” пап - 3) Наука "святих” пап

Чуда католицьких святих

Смерть католицьких святих

Посмертні чуда католицьких святих

Завершення

1) Канонізація католицьких святих - 2) Кількість католицьких святих

Післяслово