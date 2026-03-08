Барчук - Радіоблаговістя «Голос Євангелії в Україну» - Том 1

Перший том збірки «Радіоблаговістя «Голос Євангелії в Україну» Івана Барчука є унікальною антологією духовних роздумів, що свого часу звучали в ефірі для тисяч слухачів, спраглих за живим Божим Словом. Видана у 1971 році зусиллями видавництва «Дорога Правди», ця книга акумулює багаторічний досвід автора як радіопроповідника. Барчук ставить за мету подати Євангелію не як суху догматику, а як практичне керівництво для щоденного життя, доступне кожному українцю, незалежно від його місця перебування чи життєвих обставин. Кожен розділ збірки — це окрема радіозвернення, яке поєднує в собі глибокий біблійний аналіз із палкою пастирською турботою.

Структура першого тому охоплює широке коло тем: від святкових новорічних та різдвяних роздумів до фундаментальних питань віри, молитви та святості. Автор приділяє значну увагу церковним постановам, таким як хрищення та вечеря Господня, роз’яснюючи їхню духовну сутність. Особливо цінними є розділи, присвячені внутрішній трансформації людини — самопізнанню, визволенню від духовної неволі та усвідомленню Божої любові. Барчук майстерно переходить від теологічних істин про Другий прихід Христа до практичних порад для молоді та роздумів про радості земного життя, підкреслюючи, що віра має пронизувати всі сфери людського буття.

Книга написана надзвичайно щирою та образною мовою, що було характерно для стилю «Голосу Євангелії». Іван Барчук використовує кожну сторінку, щоб зміцнити читача у вірі, допомогти подолати життєві перешкоди та вказати на Христа як на єдину надійну дорогу до спасіння. Цей том став важливою частиною духовної спадщини української діаспори, слугуючи мостом між богословською думкою та живою проповіддю, яка мала на меті пробудити серця та принести світло надії в українські домівки.

Іван Барчук – Радіоблаговістя «Голос Євангелії в Україну» - Том перший

Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1971. – 314 с.

Іван Барчук – Радіоблаговістя «Голос Євангелії в Україну» - Зміст

Передмова