Книга Івана Барчука «Єресі, що ввійшли до церкви» є масштабним історико-догматичним дослідженням, у якому автор простежує поступовий відхід християнської спільноти від первісної апостольської чистоти. Барчук розглядає історію церкви не як лінійний прогрес, а як тривалу боротьбу між біблійною істиною та людськими вигадками, що проникали в церковну практику протягом століть. Автор детально аналізує, як під впливом язичницької філософії, політичних інтересів Римської імперії та релігійного формалізму просте євангельське вчення обростало складними обрядами, ієрархічними структурами та догматами, які не мають підтвердження у Святому Письмі.

У своїй розвідці автор виокремлює ключові етапи «відступництва», починаючи від запровадження молитви за померлих та вшанування мощей до встановлення папства і догмату про непомильність. Барчук прискіпливо розбирає кожне нововведення, вказуючи конкретні дати церковних соборів, де ці «єресі» отримували офіційний статус. Особлива увага приділяється трансформації вечері Господньої у таїнство євхаристії з акцентом на переісточенні, а також заміні особистої віри на магізм церковних маніпуляцій. Автор стверджує, що багато традицій, які сьогодні сприймаються як невід’ємна частина християнства, насправді є пізнішими нашаруваннями, що затьмарюють єдине посередництво Христа.

Праця написана у безкомпромісному полемічному стилі, де кожен історичний факт зіставляється з текстом Нового Заповіту. Барчук не просто критикує окремі конфесії, а закликає до глобальної реформації серця та повернення до принципу Sola Scriptura (тільки Писання). Книга слугує потужним апологетичним інструментом для євангельських християн, допомагаючи їм зрозуміти коріння міжконфесійних розбіжностей та обґрунтувати свою відмову від позабіблійних традицій. Вона спонукає читача до критичного мислення та особистої відповідальності за чистоту власної віри перед Богом.

Іван Барчук – Єресі, що ввійшли до церкви

Торонто – Клівленд: Християнське видавництво «Дорога правди», 1973. – 82 с.

Іван Барчук – Єресі, що ввійшли до церкви - Зміст

Вступ

1. Чернецтво — монашество - 2. Молитви за померлих - 3. Удержавлення церкви - 4. Впровадження свічок - 5. Вшановування анголів і святих - 6. Паломництво - Т. Хрищення немовлят - 8. Літургія — меса - 9. Обоження Марії - 10. Священича одежа - 11. Миропомазання - 12. Освячування води - 13. Символ віри й херувимська пісня - 14. Чистилище - 15. Чужа мова в богослуженнях - 16, Всесвітній патриярх - 17. Акафіст - 18. Храм усіх святих - 19. Поклоніння хрестові - 20. Мощі - 21. Цілування ніг папам - 22. Папська держава - 23. Поклоніння іконам - 24. Причислювання до святих - 25. Хресне знамення - 26. Хрищення дзвонів - 27. Встановлення постів - 28. Індульгенції - 29. Розділення церкви на православну й католицьку - ЗО. Целібат - 31. Вервиця - 32. Хрестові походи - 33. Сім таїнств - 34. Свята інквізиція - 35. Ушна сповідь - 36. Оплатки - 37. Заборона читати Святе Писання - 38. Шкаплір - 39. Булли - 40. Анатема на чистилище - 41. Передання - 42. Апокрифи - 43. Анатема на противників індульгенції - 44. Осудження наук і винаходів - 45. Непомильність папів - 46. Викляття модерних наук - 47. Викляття не католицьких шкіл - 48. Вознесения Марії на небо - 49. Маскування - 50. Викидання католицьких святих

Закінчення