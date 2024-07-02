Александр Бард - Синтез - Создание Бога в эпоху Интернета

Существует ли Бог? Многие считают этот вопрос почти до смешного простым, а потому провокационным и конфронтационным. Но проблема в том, что в отношении ответа на него сохраняются серьезные и полярные разногласия. Одни говорят, что ответ на этот простой вопрос, очевидно, звучит как "нет": Конечно, Бога нет! Все разговоры о Боге - это выражение упорно живущего суеверия, которое сопровождает человечество на протяжении всей известной истории, со времен танцев под дождем первых шаманов. Суеверие, которое, по всей вероятности, увянет и умрет по мере того, как наши знания о природе физики на макро- и микроуровнях будут расти настолько, что мы сможем опровергнуть множество глупых представлений о религии и документально подтвердить, как они связаны с различными социокультурными условиями.

Но, как мы знаем, некоторые другие столь же непоколебимо убеждены, что Бог не только существует, но и кропотливо отслеживает все наши грехи и добрые дела. И как будто этого недостаточно, этот же Бог создал нашу планету и все ее бесчисленные формы жизни на заре времен. Этот Бог, который существует, пронизывает каждый аспект нашего существования, и не верить в Него и не признавать этого - значит рано или поздно понести наказание. Возможно, на веки вечные. Но дело осложняется еще и тем, что многие люди, убежденные в Его существовании, не могут прийти к единому мнению относительно того, какой именно бог действительно существует, и на протяжении всей истории это порождало бесчисленные конфликты - сражения и войны, уносившие бесчисленные человеческие жизни во имя Бога. Так как же Бог может не существовать?

Поэтому, чтобы мы могли предметно обсуждать этот, казалось бы, простой вопрос, его необходимо нюансировать и хотя бы немного конкретизировать. Каким будет ответ - и что на самом деле означает этот вопрос - зависит, конечно, от того, что мы понимаем под словом "Бог", и от того, что мы понимаем под словом "существовать". Давайте начнем с последнего, что, возможно, является наиболее удобным местом для начала.

Александр Бард - Синтез - Создание Бога в эпоху Интернета

Перевод этой книги подготовлен сообществом "Книжный импорт", 2024

Александр Бард - Синтез - Создание Бога в эпоху Интернета - Оглавление