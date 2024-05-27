Нет сомнений в том, что каждый, кто искренне жаждет истинного совершенства, до сих пор тщетно искал верный способ, в соответствии с которым мог бы в духовном направлении сам над собой надежно работать и без опасений двигаться по пути к Богу. Жгучее стремление к этой возвышенной цели его неустанно побуждало накапливать духовную литературу, часто доставляемую с разных концов света, которая изобиловала красивыми словами, но для истинной духовной работы не имела большого значения. И когда то или иное рекомендованное руководство принуждало отдельных личностей снова и снова ему следовать, это не приводило к ожидаемому результату, который бы увенчал добросовестные попытки и вознаградил приложенное усердие. Однако рано или поздно у каждого возникал острый, не находивший ответа вопрос: отвечает ли выбранный им путь его индивидуальности.

Божественное Провидение, увидев добрую волю и терпеливые поиски этих личностей, сжалилось над ними. Именно это время Провидение сочло подходящим для того, чтобы поручить одному из своих Посвященных создание и публикацию непревзойденного труда, в котором широкой общественности предоставлены отдельные теоретические и практические сведения из всех областей Наивысшей Духовной Науки.

Безотлагательно повиноваться этому воззванию Провидения автор счел своей святой обязанностью и охотно представляет теперь общественности законченный результат своих многолетних исследований и практических опытов. Не стремится при этом ни к признанию, ни к именитости, а лишь благодарит Провидение за то, что именно он был избран для этой миссии, ведь его посвящали во все таинства духовной науки наивысшие Посвященные Дальнего Востока.

Простой слог автор выбрал умышленно, чтобы читатель любого пола, возраста и профессии мог с радостью приняться за работу над своим совершенствованием и прийти к намеченной цели, то есть к слиянию с БОГОМ.

Провидение, по воле которого эта книга возникла, наверняка позаботится и о том, чтобы она попала в руки всем тем, кто больше всех жаждет работать над своим духовным восхождением, руководствуясь самыми надежными методиками. Можно смело записать в летопись истории, что испокон веков такой совершенный труд впервые становится легко доступным каждому заинтересованному читателю.

Франц Бардон - Врата к истинному Посвящению

Пер. с чешского Алла Сорокина. — Μ.: Издательский бутик «Книжные Сети», 2024. — 480 с.

ISBN 978-5-6047101-5-9

Франц Бардон - Врата к истинному Посвящению – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ЧЕШСКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ ·

ЧАСТЬ I Посвящение первое ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ

Стихии

Принцип Огня

Принцип Воды

Принцип Воздуха

Принцип Земли

Свет

Акаша, или принцип Эфира

Карма, закон причины и следствия

Человек ·

О теле

Диета ·

Оккультная анатомия

Материальный мир (материальный уровень)

Душа (астральное тело)

Астральный уровень

Дух

Ментальный уровень

Истина

Религия

Бог

Аскеза

ЧАСТЬ II Посвящение второе ПРАКТИЧЕСКОЕ

СТУПЕНЬ I Магическая подготовка духа 79 Контроль мыслей, дисциплина мыслей, управление мыслями Магическая подготовка души Интроспекция, или самопознание Магическая подготовка тела Материальное тело Таинство дыхания Осознанное потребление пищи (таинство евхаристии) Магия воды ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ ו ступени

СТУПЕНЬ II Самовнушение, или таинство подсознания · Магическая подготовка духа Магическая подготовка души · Магическая подготовка тела ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ и ступени ·

СТУПЕНЬ III Знание, отвага, желание и молчание Магическая подготовка духа Магическая подготовка души Магическая подготовка тела ДОПОЛНЕНИЕ К III СТУПЕНИ Пропитка помещения Биомагнетизм ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ ווו ступени ·

СТУПЕНЬ IV Магическая подготовка духа Магическая подготовка души Магическая подготовка тела ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ IV ступени

СТУПЕНЬ V Магическая подготовка духа Магическая подготовка души Магическая подготовка тела ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ V СТУПЕНИ

СТУПЕНЬ VI Магическая подготовка духа Магическая подготовка души Магическая подготовка тела Сознательное создание элементальных сущностей (элементалов) ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ VI ступени

СТУПЕНЬ VII стр. Магическая подготовка духа Магическая подготовка души Магическое ясновидение Магическое развитие астрального яснослышания Развитие астрального восприятия Магическая подготовка тела Акт создания элементаля · Магическое оживление картин ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ VII ступени

СТУПЕНЬ VIII Магическая подготовка духа Великое «сейчас» Магическая подготовка души Электрический и магнетический флюид Магическая подготовка тела Магическое воздействие с помощью стихий Флюидные конденсаторы Стихийные эликсиры ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ VIII СТУПЕНИ

СТУПЕНЬ IX Магическая подготовка духа Практика ясновидения с помощью магических зеркал Зарядка магического зеркала Магическая подготовка души Импрегнация астрального тела четырьмя основными Божественными свойствами Магическая подготовка тела · Лечение больных с помощью электромагнетического флюида Магическая зарядка талисманов, амулетов и драгоценных камней Реализация желаний электромагнетическими вольтами в Акаше, так называемое вольтирование ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ IX ступени

СТУПЕНЬ X Магическая подготовка духа Магическая подготовка души Контакт с богами Магическая подготовка тела Брахма и шакти Внушение · Телепатия · Гипноз Массовый гипноз факиров Чтение мыслей Психометрия · Влияние на память Деятельность в Акаше Пропитка помещения на расстоянии Послание по воздуху Экстериоризация · Способность магическим способом сделать себя невидимым Практики со стихиями Левитация · Природные феномены Власть над жизнью и смертью ОБОБЩЕНИЕ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ X ступени



Послесловие