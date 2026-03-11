Барг - До сего места помог нам Господь

Книга Андрея Барга «До сего места помог нам Господь» представляет собой масштабное историческое исследование, посвященное возникновению и развитию евангельско-баптистского движения на территории современного Кыргызстана. Автор ставит перед собой задачу реконструировать сложный путь братства, начиная с первых переселенцев-немцев и меннонитов в конце XIX века до формирования многонационального объединения церквей в постсоветский период. Основная идея произведения, вынесенная в заглавие (библейская цитата «Эвен-Эзер»), подчеркивает признание Божьего провидения в судьбе общин, выживших вопреки политическим катаклизмам, депортациям и идеологическому давлению.

Содержательная часть книги охватывает более чем вековую историю, детально описывая этапы становления первых общин в Пишпеке (ныне Бишкек) и других регионах республики. Барг уделяет значительное внимание периоду «великого пробуждения» 1920-х годов, трагедии сталинских репрессий 1930-х и специфике существования церквей в условиях Киргизской ССР, когда верующие разных национальностей — русские, немцы, украинцы, киргизы — объединялись в едином молитвенном порыве. Автор использует богатый архивный материал, включая уникальные фотографии, протоколы собраний и личные свидетельства узников совести, что делает книгу ценным источником не только для верующих, но и для профессиональных историков-религиоведов, изучающих Среднюю Азию.

Текст написан в строгом документальном стиле, который, однако, пронизан глубоким уважением к героям повествования — пасторам, дьяконам и простым прихожанам, сохранившим верность Евангелию в исламском и атеистическом окружении. Андрей Барг мастерски показывает, как малые «горчичные зерна» веры превратились в разветвленное братство, активно занимающееся сегодня социальной работой и миссионерством. Труд служит важным связующим звеном между прошлым и будущим, напоминая современному поколению о цене свободы вероисповедания. Это чтение, которое позволяет по-новому взглянуть на культурное многообразие Кыргызстана и осознать значительный вклад протестантских общин в духовную историю региона.

Андрей Барг – До сего места помог нам Господь - История евангельско-баптистского братства Кыргызстана

Бишкек: Союз церквей евангельских христиан-баптистов Кыргызстана. - Steinhagen, Samenkorn, 2013. – 454 с.

ISBN: 978-9967-456-03-7 (Союз церквей ЕХБ Кыргызстана)

ISBN: 978-3-86203-084-2 (Samenkorn)

Андрей Барг – До сего места помог нам Господь – Содержание

Слово к читателю

Предисловие автора

Часть 1. Кыргызстан - народ, история, евангельское движение

1. История кыргызского народа

2. Я пошлю тебя далеко к язычникам (Деян. 22:21)

3. Евангельско-баптистское братство в Кыргызстане: вехи истории Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает (1882-1917) Господи! Что повелишь мне делать? (1905-1924) Что день грядущий нам готовит? (1917-1929) Остался я один, но и моей души ищут (1929-1941) Господи, доколе? (1941-1965) Мы гонимы, но не оставлены (1965-1988) Отпустить измученных на свободу (1988-2012) Новое начало работы среди местного населения в конце XX века

4. Братство Кыргызстана сегодня Союзная работа церквей Кыргызстана Миссия «Луч Надежды» Переводы и издательство Бишкекская Библейская школа Детские заочные Библейские курсы



Часть 2. Поместные церкви

1. Братство в Бишкеке Совместная история двух церквей (1907-1946) История церкви на улице Киргизской (1945-1962) История церкви на улице Красноармейской (1946-1962) Совместная история двух церквей (1962-1992) История церкви на улице Орозбекова/Киргизской (1992-2012) История церкви на улице Серпуховской/Красноармейской (1992-2012) История церкви на улице Кызылкийской Кыргызская церковь Церковь на Учкуне

2. Братство в окрестностях Бишкека Церковь в селе Нижняя Алаарча Церковь в селе Воронцовка Церковь в селе Нижнечуйское Церковь в селе Джаны-Пахта (Жаны-Пахта)

3. Братство на востоке Чуйской долины Церковь в городе Кант Церковь в селе Новопокровка Церковь в селе Красная Речка Церковь на станции Ивановка Церковь в поселке Ивановка Церковь в городе Токмак Церковь в селе Рот-Фронт

4. Братство на западе Чуйской долины Церковь в селе Новопавловка Церкви в селе Военно-Антоновка и совхозе имени Фрунзе Церковь в селе Сокулук Церковь в селе Романовка Церковь в селе Беловодском Церковь в городе Кара-Балта Церковь в селе Панфиловка

5. Братство в Иссык-Кульской области Церковь в городе Каракол (Пржевальск) Церковь в сёлах Григорьевке, Чолпон-Ате, Бостери Церковь в поселке Каджи-Сай

6. Братство в Таласской области Церковь в городе Талас Церковь в селе Ленинполь (Бакай-Ата) Церковь в селе Орловка Церковь в селе Кировка (Кызыл-Адыр)

7. Братство в Нарыне и Казармане Церковь в городе Нарын Церковь в селе Казарман Братство на юге Кыргызстана Церковь в городе Ош Церковь в городе Жалалабад Церковь в городе Таш-Кумыр Церковь в поселке Майлуу-Суу Церковь в поселке Кадамжай



Часть 3. Биографии

Мартин Тильман

Григорий Филиппович Тищенко

Франц Петрович Паульс

Яков Давидович Ремпель

Василий Тимофеевич Лосников

Франц Иванович Фот

Даниил Адольфович Реймер

Абрам Иванович Дик

Григорий Максимович Слисенко

Фёдор Харитонович Ведьмедь

Семён Леонтьевич Гончаренко

Иван Адамович Пунк

Николай Гаврилович Небогин

Эрнст Петрович Регер

Приложения

Опубликованные источники

Источники опубликованных фотографий и иллюстраций

Именной указатель

Географический указатель