Барг - До сего места помог нам Господь

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services

Книга Андрея Барга «До сего места помог нам Господь» представляет собой масштабное историческое исследование, посвященное возникновению и развитию евангельско-баптистского движения на территории современного Кыргызстана. Автор ставит перед собой задачу реконструировать сложный путь братства, начиная с первых переселенцев-немцев и меннонитов в конце XIX века до формирования многонационального объединения церквей в постсоветский период. Основная идея произведения, вынесенная в заглавие (библейская цитата «Эвен-Эзер»), подчеркивает признание Божьего провидения в судьбе общин, выживших вопреки политическим катаклизмам, депортациям и идеологическому давлению.

Содержательная часть книги охватывает более чем вековую историю, детально описывая этапы становления первых общин в Пишпеке (ныне Бишкек) и других регионах республики. Барг уделяет значительное внимание периоду «великого пробуждения» 1920-х годов, трагедии сталинских репрессий 1930-х и специфике существования церквей в условиях Киргизской ССР, когда верующие разных национальностей — русские, немцы, украинцы, киргизы — объединялись в едином молитвенном порыве. Автор использует богатый архивный материал, включая уникальные фотографии, протоколы собраний и личные свидетельства узников совести, что делает книгу ценным источником не только для верующих, но и для профессиональных историков-религиоведов, изучающих Среднюю Азию.

Текст написан в строгом документальном стиле, который, однако, пронизан глубоким уважением к героям повествования — пасторам, дьяконам и простым прихожанам, сохранившим верность Евангелию в исламском и атеистическом окружении. Андрей Барг мастерски показывает, как малые «горчичные зерна» веры превратились в разветвленное братство, активно занимающееся сегодня социальной работой и миссионерством. Труд служит важным связующим звеном между прошлым и будущим, напоминая современному поколению о цене свободы вероисповедания. Это чтение, которое позволяет по-новому взглянуть на культурное многообразие Кыргызстана и осознать значительный вклад протестантских общин в духовную историю региона.

Андрей Барг – До сего места помог нам Господь - История евангельско-баптистского братства Кыргызстана

Бишкек: Союз церквей евангельских христиан-баптистов Кыргызстана. - Steinhagen, Samenkorn, 2013. – 454 с.

ISBN: 978-9967-456-03-7 (Союз церквей ЕХБ Кыргызстана)

ISBN: 978-3-86203-084-2 (Samenkorn)

Андрей Барг – До сего места помог нам Господь – Содержание

Слово к читателю

Предисловие автора

Часть 1. Кыргызстан - народ, история, евангельское движение

  • 1. История кыргызского народа

  • 2. Я пошлю тебя далеко к язычникам (Деян. 22:21)

  • 3. Евангельско-баптистское братство в Кыргызстане: вехи истории

    • Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает (1882-1917)

    • Господи! Что повелишь мне делать? (1905-1924)

    • Что день грядущий нам готовит? (1917-1929)

    • Остался я один, но и моей души ищут (1929-1941)

    • Господи, доколе? (1941-1965)

    • Мы гонимы, но не оставлены (1965-1988)

    • Отпустить измученных на свободу (1988-2012)

    • Новое начало работы среди местного населения в конце XX века

  • 4. Братство Кыргызстана сегодня

    • Союзная работа церквей Кыргызстана

    • Миссия «Луч Надежды»

    • Переводы и издательство

    • Бишкекская Библейская школа

    • Детские заочные Библейские курсы

Часть 2. Поместные церкви

  • 1. Братство в Бишкеке

    • Совместная история двух церквей (1907-1946)

    • История церкви на улице Киргизской (1945-1962)

    • История церкви на улице Красноармейской (1946-1962)

    • Совместная история двух церквей (1962-1992)

    • История церкви на улице Орозбекова/Киргизской (1992-2012)

    • История церкви на улице Серпуховской/Красноармейской (1992-2012)

    • История церкви на улице Кызылкийской

    • Кыргызская церковь

    • Церковь на Учкуне

  • 2. Братство в окрестностях Бишкека

    • Церковь в селе Нижняя Алаарча

    • Церковь в селе Воронцовка

    • Церковь в селе Нижнечуйское

    • Церковь в селе Джаны-Пахта (Жаны-Пахта)

  • 3. Братство на востоке Чуйской долины

    • Церковь в городе Кант

    • Церковь в селе Новопокровка

    • Церковь в селе Красная Речка

    • Церковь на станции Ивановка

    • Церковь в поселке Ивановка

    • Церковь в городе Токмак

    • Церковь в селе Рот-Фронт

  • 4. Братство на западе Чуйской долины

    • Церковь в селе Новопавловка

    • Церкви в селе Военно-Антоновка и совхозе имени Фрунзе

    • Церковь в селе Сокулук

    • Церковь в селе Романовка

    • Церковь в селе Беловодском

    • Церковь в городе Кара-Балта

    • Церковь в селе Панфиловка

  • 5. Братство в Иссык-Кульской области

    • Церковь в городе Каракол (Пржевальск)

    • Церковь в сёлах Григорьевке, Чолпон-Ате, Бостери

    • Церковь в поселке Каджи-Сай

  • 6. Братство в Таласской области

    • Церковь в городе Талас

    • Церковь в селе Ленинполь (Бакай-Ата)

    • Церковь в селе Орловка

    • Церковь в селе Кировка (Кызыл-Адыр)

  • 7. Братство в Нарыне и Казармане

    • Церковь в городе Нарын

    • Церковь в селе Казарман

    • Братство на юге Кыргызстана

    • Церковь в городе Ош

    • Церковь в городе Жалалабад

    • Церковь в городе Таш-Кумыр

    • Церковь в поселке Майлуу-Суу

    • Церковь в поселке Кадамжай

Часть 3. Биографии

  • Мартин Тильман

  • Григорий Филиппович Тищенко

  • Франц Петрович Паульс

  • Яков Давидович Ремпель

  • Василий Тимофеевич Лосников

  • Франц Иванович Фот

  • Даниил Адольфович Реймер

  • Абрам Иванович Дик

  • Григорий Максимович Слисенко

  • Фёдор Харитонович Ведьмедь

  • Семён Леонтьевич Гончаренко

  • Иван Адамович Пунк

  • Николай Гаврилович Небогин

  • Эрнст Петрович Регер

Приложения

Опубликованные источники

Источники опубликованных фотографий и иллюстраций

Именной указатель

Географический указатель

Added 11.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books