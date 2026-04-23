Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Барин-Гульда Сабин - Героиня веры

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services, Philology Literature, *Biographies Memoirs

Эта книга переносит читателя в Галлию III века, в город Немавс, где переплетаются античные традиции и зарождающееся христианство. Повествование строится вокруг трагического столкновения двух миров: жестокого языческого культа, требующего человеческих жертвоприношений ради благосклонности богов, и новой веры, проповедующей любовь и стойкость перед лицом смерти. В центре сюжета — юная мученица Перпетуя и бывший язычник Эмилий, чей путь к истине пролегает через суровые испытания, тюремное заключение и арену.

Автор мастерски воссоздает атмосферу римской провинции, детально описывая быт, архитектуру и религиозные обряды того времени. Книга наглядно демонстрирует духовную пропасть между идолопоклонством и христианским учением, подчеркивая мужество тех, кто ради «истинного света» был готов пойти на величайшую жертву. Это драматическая история о преображении человеческой души, верности убеждениям и победе духа над страхом смерти.

С. Барин-Гульда — Героиня веры

Издательство «Руфь», 2010 г. — 312 стр.
ISBN 966-8434-04-8

С. Барин-Гульда — Героиня веры — Содержание

  1. Жертва есть

  1. Эмилий

  1. Диакон Баудилла

  1. У трикуляры

  1. На разливе

  1. Переход к жизни

  1. Приношения

  1. Полуночный голос

  1. Звезды на воде

  1. «Сам изрек!»

  1. Паланкины

  1. Под арестом

  1. На вилле Адфины

  1. В преисподней

  1. «Открыто младенцам»

  1. Сомнения и затруднения

  1. Верный раб

  1. В лимонной теплице

  1. Маркиан

  1. В базилике

  1. Отпущение на волю

  1. Арена

  1. Геройство мученицы

  1. Верую

Views 21
Rating 5.0 / 5
Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю

