Барин-Гульда Сабин - Героиня веры

Эта книга переносит читателя в Галлию III века, в город Немавс, где переплетаются античные традиции и зарождающееся христианство. Повествование строится вокруг трагического столкновения двух миров: жестокого языческого культа, требующего человеческих жертвоприношений ради благосклонности богов, и новой веры, проповедующей любовь и стойкость перед лицом смерти. В центре сюжета — юная мученица Перпетуя и бывший язычник Эмилий, чей путь к истине пролегает через суровые испытания, тюремное заключение и арену.

Автор мастерски воссоздает атмосферу римской провинции, детально описывая быт, архитектуру и религиозные обряды того времени. Книга наглядно демонстрирует духовную пропасть между идолопоклонством и христианским учением, подчеркивая мужество тех, кто ради «истинного света» был готов пойти на величайшую жертву. Это драматическая история о преображении человеческой души, верности убеждениям и победе духа над страхом смерти.

С. Барин-Гульда — Героиня веры

Издательство «Руфь», 2010 г. — 312 стр.

ISBN 966-8434-04-8

С. Барин-Гульда — Героиня веры — Содержание

Жертва есть

Эмилий

Диакон Баудилла

У трикуляры

На разливе

Переход к жизни

Приношения

Полуночный голос

Звезды на воде

«Сам изрек!»

Паланкины

Под арестом

На вилле Адфины

В преисподней

«Открыто младенцам»

Сомнения и затруднения

Верный раб

В лимонной теплице

Маркиан

В базилике

Отпущение на волю

Арена

Геройство мученицы