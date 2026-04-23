Барин-Гульда Сабин - Героиня веры
Эта книга переносит читателя в Галлию III века, в город Немавс, где переплетаются античные традиции и зарождающееся христианство. Повествование строится вокруг трагического столкновения двух миров: жестокого языческого культа, требующего человеческих жертвоприношений ради благосклонности богов, и новой веры, проповедующей любовь и стойкость перед лицом смерти. В центре сюжета — юная мученица Перпетуя и бывший язычник Эмилий, чей путь к истине пролегает через суровые испытания, тюремное заключение и арену.
Автор мастерски воссоздает атмосферу римской провинции, детально описывая быт, архитектуру и религиозные обряды того времени. Книга наглядно демонстрирует духовную пропасть между идолопоклонством и христианским учением, подчеркивая мужество тех, кто ради «истинного света» был готов пойти на величайшую жертву. Это драматическая история о преображении человеческой души, верности убеждениям и победе духа над страхом смерти.
С. Барин-Гульда — Героиня веры
Издательство «Руфь», 2010 г. — 312 стр.
ISBN 966-8434-04-8
С. Барин-Гульда — Героиня веры — Содержание
Жертва есть
Эмилий
Диакон Баудилла
У трикуляры
На разливе
Переход к жизни
Приношения
Полуночный голос
Звезды на воде
«Сам изрек!»
Паланкины
Под арестом
На вилле Адфины
В преисподней
«Открыто младенцам»
Сомнения и затруднения
Верный раб
В лимонной теплице
Маркиан
В базилике
Отпущение на волю
Арена
Геройство мученицы
Верую
