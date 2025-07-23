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Баркер - Подолання травми

Пол А. Баркер - Подолання травми - глобальні, біблійні та пастирські перспективи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Наш світ травматичний. Стихійні лиха, цунамі, геноциди, війни, тероризм, переслідування, жорстоке поводження, трагедії, втрати, несправедливість, засмучення. Люди страждають; християни страждають. Для декого трагічність нашого світу ставить під питання віру, кидає виклик уявленням про люблячого і милосердного Бога. Дехто відмовляється від віри, тоді як інші й далі довіряють Богові. Як можна зрозуміти травматичний світ? Як любити і дарувати надію в травматичному світі?
Ця книга є збірником різноманітних есеїв, які досліджують біблійні та богословські підходи до травми, а також надають пастирські рекомендації. Нариси ґрунтуються як на Святому Письмі, так і на практиці й особистому досвіді. Автори цих есеїв працювали в різних країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Східної Європи. Тексти відрізняються за стилем і підходом, але ми вважаємо їх компліментарними, глибокодумними, гідними роздумів і обговорень. І всі вони призначені принести користь людям у всьому цьому стражденному світі. Цей збірник праць має справді планетарне охоплення. Автори збірника походять із різних контекстів, але подібно до того, як християни читають Псалми у своїх специфічних ситуаціях і знаходять допомогу та розраду, хоча їхні обставини відрізняються від оригінального контексту життя псалмоспівця, ці статті будуть доречними для різних життєвих обставин.
Деякі автори писали про геноцид у Руанді, бідність і стихійне лихо на Філіппінах, війну в Україні та численні інші серйозні травми. Одні есеї мають більш пастирський характер, інші більш богословські. Нам потрібні різноманітні інструменти для боротьби з травмою нашого світу. Але в усіх текстах між рядків проглядається мудрість і доброзичливість авторів. Ця книга адресована пасторам у всьому світі. Ми сподіваємося, що бодай декотрі з цих есеїв допоможуть, підбадьорять і налаштують пасторів, які проповідують, навчають і піклуються про потерпілих чи тих, кому загрожує травматизація.

Гол. ред. Пол А. Баркер - Подолання травми - глобальні, біблійні та пастирські перспективи

Пер. з англ. Д. Морозова
Рівне: ПП “Формат-А”, 2023, 382 с.
І8ВМ 978-617-515-385-7

Гол. ред. Пол А. Баркер - Подолання травми - глобальні, біблійні та пастирські перспективи - Зміст

Передмова
  • 1. Йосип і зцілення від травми - Джон Стюард
  • 2. Молитва за книгою псалмів. Від травми до стійкості - Семюел Б. Тільмен
  • 3. Зіткнення з травмою в Приповістях 13-22: як плекати етику чеснот серед зла і нечестя - Ширлі С. Го
  • 4. Спостереження за власного травмою. Біблійні роздуми про безпеку, контроль і фрагментацію - Їда Ґлейзер
  • 5. Прислухаючись до голосу ап. Матвія серед конфліктів та громадянськіх війн у демократичній республіці Конго - Доктор Ісаак К. Мбабазі
  • 6. Вразливість і бачення надії. Тайфун у філіппінах і стогін створіння із 8 розділу Послання до Римлян 8 - Преп. Ролекс М. Кейлінг
  • 7. Прощення у зіпсованому світі. Дослідження в контексті драми Святого Письма - Кетозер Аню Кевичуса
  • 8. Християнське учнівство в травмованому суспільстві - Рейчел С. Мутаї
  • 9. Поганий, гірший, найгірший. Роздум про християнське прощення тих, хто нас травмує - Амос Вінарто Оей
  • 10. Пасторська і духовна реакція на травму і трагедію - Наджі Абі-Гашем
  • 11. Допомога травмованим після трагедії у таклобані. Духовні, психологічні та культурні виміри - Мельба Паділья Маіїей
  • 12. Зміцнення стійкості людей, які пережили катастрофу. Запровадження духовно-психологічної допомоги в охороні психічного здоров'я та психосоціальній підтримці - Аннабель Манзанілья-Манало
  • 13. Страждання і місія. Дослідження наративів із Камбоджі - Юдзо Імамура
  • 14. Родина як джерело психологічної травматизації у воєнному конфлікті в Україні - Світлана Кравчук і В'ячеслав Халанський
  • 15. Ранами його я зцілений для любові. Навчаємось у руандійців - Джон Стюард
  • 16. Громадянська війна в дрк і травматизація - Єпископ Міхундо Ісесомо
  • 17. Зцілення травм і примирення в Африці на південь від Сахари. Роль церкви - Ґледіс К. Мвіті
  • 18. Зцілення травми у чоловіків - Вільям Фут
  • 19. Лікування травми за допомогою візуального мистецтва та драми - Лоррейн Фут
  • 20. Зцілення навколо Хресної Літургії - Джон і Сенді Стюард
Відомості про авторів
Views 231
Rating 4.8 / 5
Added 23.07.2025
Author brat Andron
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4.8/5 (2)

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