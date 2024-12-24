Баркли – Хождение с Богом
Эдемский сад был идеальным местом для прогулок с Богом. Вся атмосфера и распорядок дня отлично подходили для этого. Обрабатывать сад и следить за ним, как Бог и обещал, было легко.
Каждый день Адам и Ева могли ходить с Богом и общаться с Ним в прохладе дня.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Гос- пода Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
Бытие 3:8-10
ЕНОХ ХОДИЛ С БОГОМ
Мне нравится история о Енохе в версии Короля Иакова. Она достаточно проста и звучит примерно так: Был Енох. Енох ходил с Богом. Не стало Еноха. Поскольку Бог забрал его.
Я люблю использовать эту же идею к церкви. И выглядит это так: Была церковь. Церковь ходила с Богом. И не стало церкви. Так как Бог забрал нас! Аллилуйя!
Вот что такое ходить с Богом. Мы не просто хотим знать о Боге, мы хотим знать Бога. Под хождением с Богом подразумевается образ жизни и хождение Его путями. Ходить с Богом — это открыть Ему доступ во все сферы своей жизни. Ходить с Богом — это иметь постаянный диалог с Ним (не монолог). Ходить с Богом — это жить в соответствии с Его Словом и строить свою жизнь согласно Его пути.
Я хочу обратить ваше внимание на переселение Еноха. Люди, Енох вознесся. Какой уход!
Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо преж- де переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.
Евреям 11:5
Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала:
И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, три- ста лет и родил сынов и дочерей.
Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.
И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
Бытие 5:21-24
Марк Т. Баркли – Хождение с Богом
Киев: Маранафа, 2006. – 168 с.
ISBN 966-8773-14-4 (рус.)
ISBN 0-944802-33-8 (англ.)
Марк Т. Баркли – Хождение с Богом – Содержание
- 1 Хождение с Богом
- 2 Служение Святого Духа
- 3 Дух Святой в действии
- 4 Не простой человек
- 5 Крещение Святым Духом
- 6 Помазание
- 7 Водимые Духом
- 8 Как проверить свои начинания
- 9 Глаза вашего Духа
- 10 Всеоружие Божье
- И Плоды Ду ха
- 12 Божьи Дары
- 13 Как развиваться в дарах
- 14 Гореть для Бога
- 15 Сделайте Святого Духа Вашим лучшим другом!
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