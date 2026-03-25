Баркова - Зельеварение на Руси
Откуда берется интерес современного человека к магическим снадобьям и ритуалам? Чего мы лишились, обретя благо современной цивилизации, какую утрату пытаемся восполнить, перебирая (руками или мысленно) пучки сушеных трав?
У нас есть достижения современной медицины, благодаря которым продолжительность жизни заметно увеличилась, а старение замедлилось. Несмотря на это, тема травничества становится все более популярной, а сайты о лечебных и магических свойствах растений множатся как сорняки, заглушая своим обилием научную информацию. Автор этой книги лично находила рассказ о целебных свойствах аконита без упоминания о том, что растение крайне ядовито, — и было бы страшно представить последствия подобного «лечебного» зельеварения. Остается лишь уповать на то, что интерес к целебным свойствам трав у большинства читателей таких статей останется теоретическим.
Причин же этого интереса можно выделить две.
Первая — это всеохватная тоска цивилизованного человека по природе. Как только уровень жизни горожан становится достаточно высок, они немедленно начинают воспевать природу, и в первую очередь — дикую, лишенную следов воздействия человека.
Александра Баркова - Зельеварение на Руси - От ведьм и заговоров до оберегов и Лукоморья
(Страшно интересная Россия)
Москва : МИФ, 2024. — 304 с. : ил.
ISBN 978-5-00214-243-9
Александра Баркова - Зельеварение на Руси - От ведьм и заговоров до оберегов и Лукоморья - Содержание
Введение. «...Он узнаёт наследье родовое»
Глава 1. Ведьмы, колдуны и знахари
Глава 2. Нелюдь и нечисть. И где она обитает
Глава 3. Травология: магия растений
Глава 4. Заклинания: магия слова
Глава 5. Защита от темных искусств и болезней: магия предмета
Глава 6. Защита от темных искусств и болезней: магия действия
Вместо заключения
Источники иллюстраций
