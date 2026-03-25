Откуда берется интерес современного человека к магическим снадобьям и ритуалам? Чего мы лишились, обретя благо современной цивилизации, какую утрату пытаемся восполнить, перебирая (руками или мысленно) пучки сушеных трав?

У нас есть достижения современной медицины, благодаря которым продолжительность жизни заметно увеличилась, а старение замедлилось. Несмотря на это, тема травничества становится все более популярной, а сайты о лечебных и магических свойствах растений множатся как сорняки, заглушая своим обилием научную информацию. Автор этой книги лично находила рассказ о целебных свойствах аконита без упоминания о том, что растение крайне ядовито, — и было бы страшно представить последствия подобного «лечебного» зельеварения. Остается лишь уповать на то, что интерес к целебным свойствам трав у большинства читателей таких статей останется теоретическим.

Причин же этого интереса можно выделить две.

Первая — это всеохватная тоска цивилизованного человека по природе. Как только уровень жизни горожан становится достаточно высок, они немедленно начинают воспевать природу, и в первую очередь — дикую, лишенную следов воздействия человека.

Александра Баркова - Зельеварение на Руси - От ведьм и заговоров до оберегов и Лукоморья

(Страшно интересная Россия)

Москва : МИФ, 2024. — 304 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-243-9

Александра Баркова - Зельеварение на Руси - От ведьм и заговоров до оберегов и Лукоморья - Содержание

Введение. «...Он узнаёт наследье родовое»

Глава 1. Ведьмы, колдуны и знахари

Глава 2. Нелюдь и нечисть. И где она обитает

Глава 3. Травология: магия растений

Глава 4. Заклинания: магия слова

Глава 5. Защита от темных искусств и болезней: магия предмета

Глава 6. Защита от темных искусств и болезней: магия действия

Вместо заключения

Источники иллюстраций