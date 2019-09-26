Религия — явление историческое. На ранней стадии развития человечество не знало религии. Ее не будет в будущем, хотя идеологи эксплуататорских классов тщетно пытаются доказать ее вечность. Однако если возникновение религии было стихийным процессом, то ее исчезновение предполагает активную сознательную деятельность людей.

Убежденность в исторической обреченности религии, в ее ограниченности утверждалась постепенно, по мере накопления научных знаний о природе и обществе. С развитием науки, ростом культуры религиозные представления о происхождении природы и человека все больше подвергались критике, ставились под сомнение, доказывалась их несостоятельность.

Алексей Иванович Барменков - Свобода совести в СССР

Издательство Мысль, 1986 — 224 с.

Алексей Иванович Барменков - Свобода совести в СССР - Содержание

Введение

Глава I. Научные основы политики Коммунистической партии в отношении религии и церкви Глава II. Ленинский декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и его историческое значение Законодательство о религиозных культах в отношении детей и подростков

Конкретизация положений ленинского Декрета о свободе совести в документах КПСС, конституциях СССР и союзных республик, в законодательстве о религиозных культах Основные положения советского законодательства о религиозных культах Глава III. Конституционные гарантии свободы совести в СССР Глава IV. Эволюция религии и церкви в социалистическом обществе Церковная контрреволюция после победы Великого Октября

Нормализация отношений между церковью и государством

Динамика роста атеизма и падения религиозности населения СССР Глава V. Торжество свободы совести в СССР Ссылки на источники

Алексей Иванович Барменков - Свобода совести в СССР - Введение

За годы Советской власти в СССР создана высокоразвитая экономика, выросла культура народа, достигнут высокий материальный и духовный уровень жизни людей, подавляющее большинство населения страны порвало с религиозными предрассудками.

В СССР впервые в истории человечества осуществлена самая широкая свобода совести.

Свобода совести — один из важнейших принципов ленинской политики Коммунистической партии и Советского государства. Конституция СССР рассматривает свободу совести как неотъемлемое право каждого гражданина СССР, как проявление свободы личности. Советское государство твердо и последовательно проводит в жизнь эти принципы. «Коммунисты, — говорится в документах июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, — последовательные атеисты, но свое мировоззрение они никому не навязывают. Наш метод — просвещение, убеждение, пропаганда».

Враги социализма, не имея в своём идеологическом арсенале социальных доктрин, способных противостоять притягательным идеям коммунизма, прибегают к фальсификации советской действительности, политики Коммунистической партии и Советского государства, в том числе и по отношению к религии, церкви и верующим. Конституция СССР, опыт Страны Советов и других братских стран социалистического содружества опровергают всю лживость реакционной буржуазной пропаганды. Правда о реальном социализме является могучим оружием в борьбе против идеологических диверсий.

Как и в прошлом, в современном капиталистическом государстве всеми свободами пользуются лишь эксплуататорские классы. «Демократия для ничтожного меньшинства, демократия для богатых — вот каков демократизм капиталистического общества», — писал В. И. Ленин. В буржуазном обществе свобода совести, как и многие другие формально провозглашенные свободы, является обманом трудящихся. Вожди буржуазной революции, указывал В. И. Ленин, еще «полтораста и двести пятьдесят лет тому назад обещали народам... освободить человечество от средневековых привилегий, от неравенства женщины, от государственных преимуществ той или иной религии (или «идеи религии», «религиозности» вообще)... Обещали — и не выполнили».

Только с ликвидацией эксплуататорских классов и победой социализма трудящиеся нашей страны обрели реальные свободы, в том числе и право на свободу совести. Уже сразу после победы Великой Октябрьской социалистической революции, указывал В. И. Ленин, Советская власть дала трудовому народу такую возможность пользоваться демократическими правами и свободами, которой никогда не было даже в самых демократических буржуазных республиках.

В новой редакции Программы КПСС, в материалах съездов КПСС, партийных документах указывается на необходимость еще активнее вести пропаганду научно-материалистических взглядов, больше внимания уделять атеистическому воспитанию трудящихся, строго соблюдая конституционные принципы свободы совести.

Важнейшим событием в жизни партии и всего советского народа является XXVII съезд КПСС. В Политическом докладе Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, в новой редакции Программы партии, принятой съездом, ярко и убедительно обрисована картина дальнейшего развития и углубления социалистической демократии. В документах съезда содержатся конкретные указания относительно необходимости - строжайшего соблюдения законов, упрочения гарантий прав и свобод советских людей; усиления борьбы против чуждой нам идеологии, против пережитков прошлого, все еще бытующих в сознании некоторой части тружеников социалистического общества. На съезде подчеркивалось, что в современных условиях первостепенное значение приобретает деятельность идеологических учреждений и средств массовой информации по формированию у всех советских людей высокой политической сознательности, коммунистического отношения к труду и социалистической собственности, воспитанию трудящихся в духе советского патриотизма, пролетарского интернационализма, непримиримости к буржуазной идеологии.