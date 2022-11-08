Барнетт - Богатство начинается с Бога
Христиане не располагают цельной основанной на Библии философией материальных ценностей, о чем свидетельствуют разнообразные и зачастую противоречивые концепции отношения к деньгам, которые мы предлагаем миру. Мы изучили точку зрения Писаний на многие другие вопросы, но не на этот.
Может быть, причина кроется в нашем ощущении, что все материальное лежит в сфере мирского, духовное же - выше материального, а мы прежде всего стремимся к духовности. Однако невозможно избежать столкновения с физическим миром, и поэтому каждый из нас независимо от того, осознает ли он это и отдает ли себе в этом отчет, руководствуется определенными взглядами на финансовую сторону жизни. Отсутствие точного понимания того, что Писание говорит о материальном мире, является причиной, по которой конкретный человек или группа людей часто упрощает эту проблему.
Каждый выбирает из Писания какие-то отдельные идеи и с их помощью вырабатывает свою очень упрощенную философию, которая в итоге чаще всего представляет собой не более чем лозунг. Развиваясь и обрастая аргументами, эти идеи впоследствии вытесняют истину, заключенную в Библии. Многие библейские истины можно чудовищно исказить, если доводить их до предполагаемого логического конца, пренебрегая при этом другими истинами. Это наглядно демонстрируется на примере трактовки материальных ценностей.
Джейк Барнетт - Богатство начинается с Бога
СПб.: «Мирт», 1997. - 336 с.
ISBN: 5-88869-027-9
Джейк Барнетт - Богатство начинается с Бога - Содержание
Вступление
ЧАСТЬ I: Экономический порядок, данный Богом
Глава 1 . Материальные ценности и духовная зрелость
Глава 2. Наши представления
Глава 3. Принципы Божьего экономического порядка
Глава 4. Израиль: модель, соответствующая Божьему экономическому порядку
Глава 5. Учение Иисуса и послания Нового Завета соответствуют Божьему экономическому порядку
Глава 6. Образец жизни, соответствующей Божьему экономическому порядку
ЧАСТЬ II: Член общины и его собственность
Глава 7. Деньги и богатство
Глава 8. Особая честь давать и принимать
Глава 9. Даяние: его характерные черты, результаты и вознаграждение за него
Глава 10. Кому следует давать
ЧАСТЬ III: Начало практического применения
Глава 11. Творческий подход к даянию
Глава 12. Принципы распоряжения деньгами
Глава 13. Оценка современных экономических систем
Заключение
Предметный указатель
Спасибо!