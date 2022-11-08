Христиане не располагают цельной основанной на Библии философией материальных ценностей, о чем свидетельствуют разнообразные и зачастую противоречивые концепции отношения к деньгам, которые мы предлагаем миру. Мы изучили точку зрения Писаний на многие другие вопросы, но не на этот.

Может быть, причина кроется в нашем ощущении, что все материальное лежит в сфере мирского, духовное же - выше материального, а мы прежде всего стремимся к духовности. Однако невозможно избежать столкновения с физическим миром, и поэтому каждый из нас независимо от того, осознает ли он это и отдает ли себе в этом отчет, руководствуется определенными взглядами на финансовую сторону жизни. Отсутствие точного понимания того, что Писание говорит о материальном мире, является причиной, по которой конкретный человек или группа людей часто упрощает эту проблему.

Каждый выбирает из Писания какие-то отдельные идеи и с их помощью вырабатывает свою очень упрощенную философию, которая в итоге чаще всего представляет собой не более чем лозунг. Развиваясь и обрастая аргументами, эти идеи впоследствии вытесняют истину, заключенную в Библии. Многие библейские истины можно чудовищно исказить, если доводить их до предполагаемого логического конца, пренебрегая при этом другими истинами. Это наглядно демонстрируется на примере трактовки материальных ценностей.

Джейк Барнетт - Богатство начинается с Бога

СПб.: «Мирт», 1997. - 336 с.

ISBN: 5-88869-027-9

Джейк Барнетт - Богатство начинается с Бога - Содержание

Вступление

ЧАСТЬ I: Экономический порядок, данный Богом

Глава 1 . Материальные ценности и духовная зрелость

Глава 2. Наши представления

Глава 3. Принципы Божьего экономического порядка

Глава 4. Израиль: модель, соответствующая Божьему экономическому порядку

Глава 5. Учение Иисуса и послания Нового Завета соответствуют Божьему экономическому порядку

Глава 6. Образец жизни, соответствующей Божьему экономическому порядку

ЧАСТЬ II: Член общины и его собственность

Глава 7. Деньги и богатство

Глава 8. Особая честь давать и принимать

Глава 9. Даяние: его характерные черты, результаты и вознаграждение за него

Глава 10. Кому следует давать

ЧАСТЬ III: Начало практического применения

Глава 11. Творческий подход к даянию

Глава 12. Принципы распоряжения деньгами

Глава 13. Оценка современных экономических систем

Заключение

Предметный указатель