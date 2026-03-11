Barnett - Revelation

Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Eschatology

Книга Рея Барнетта «Откровение: простое, мощное послание надежды» предлагает свежий и ободряющий взгляд на одну из самых загадочных книг Библии. Автор ставит перед собой задачу освободить последнюю книгу Нового Завета от наслоений страха, сложных эсхатологических схем и запутанных интерпретаций, которые часто отпугивают читателей. Основная идея произведения заключается в том, что Откровение Иоанна Богослова — это не зашифрованный справочник грядущих катастроф, а прежде всего величественный гимн победе Христа, призванный принести утешение и уверенность верующим во времена испытаний.

Содержательная часть книги шаг за шагом ведет читателя через ключевые видения апостола Иоанна, фокусируясь на центральной фигуре — Агнце Победившем. Рей Барнетт подробно разбирает символику семи церквей, печатей и труб, но делает это не с целью установить точные даты или угадать имена современных политиков, а чтобы раскрыть неизменные духовные принципы Божьего правления. Автор акцентирует внимание на темах верности, выносливости и окончательного торжества правды над злом, показывая, что Новый Иерусалим — это реальность, которая должна определять наше отношение к нынешним трудностям. Книга наполнена практическими иллюстрациями и призывами к глубокому доверию Богу, который держит историю в Своих руках.

Текст написан в доступном, пастырском и чрезвычайно искреннем стиле, что делает сложные библейские образы понятными для каждого. Рей Барнетт пишет как человек, глубоко любящий Божье Слово и стремящийся поделиться той радостью, которую он обрел при изучении Откровения. Труд служит прекрасным ресурсом для личного изучения Библии, малых групп или для тех, кто ранее боялся подступиться к этой книге из-за её сложности. Это вдохновляющее чтение, которое превращает тревогу перед неизвестным будущим в радостное ожидание встречи с Господом, напоминая, что последнее слово в истории человечества принадлежит любви и надежде.

Revelation: a simple, powerful message of hope – Ray Barnett

Littleman Publishing interpretation, etc

ISBN: 978-0-9807440-5-7

Revelation: a simple, powerful message of hope – Ray Barnett – Contents

  • Chapter 1: Keys to understanding Revelation

  • Chapter 2: An exercise in apocalyptic thinking

  • Chapter 3: Keys to understanding Revelation continued

  • Chapter 4: A story told in opposites

  • Chapter 5: Revelation chapter

  • Chapter 6: “I know your deeds . . .”

  • Chapter 7: The glory of the Lamb

  • Chapter 8: The scroll and its seals

  • Chapter 9: The Gospel at work

  • Chapter 10: Let the earth be warned! Part 1

  • Chapter 11: Let the earth be warned! Part 2

  • Chapter 12: The Son, the serpent and the saints

  • Chapter 13: The dragon’s war

  • Chapter 14: The end of the rival kingdoms

  • Chapter 15: The seven last plagues

  • Chapter 16: The fall of Babylon

  • Chapter 17: The King rides to victory

  • Chapter 18: The end of the serpent

  • Chapter 19: Back to the beginning

Added 11.03.2026
Author brat christifid
