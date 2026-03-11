Barnett - Revelation
Книга Рея Барнетта «Откровение: простое, мощное послание надежды» предлагает свежий и ободряющий взгляд на одну из самых загадочных книг Библии. Автор ставит перед собой задачу освободить последнюю книгу Нового Завета от наслоений страха, сложных эсхатологических схем и запутанных интерпретаций, которые часто отпугивают читателей. Основная идея произведения заключается в том, что Откровение Иоанна Богослова — это не зашифрованный справочник грядущих катастроф, а прежде всего величественный гимн победе Христа, призванный принести утешение и уверенность верующим во времена испытаний.
Содержательная часть книги шаг за шагом ведет читателя через ключевые видения апостола Иоанна, фокусируясь на центральной фигуре — Агнце Победившем. Рей Барнетт подробно разбирает символику семи церквей, печатей и труб, но делает это не с целью установить точные даты или угадать имена современных политиков, а чтобы раскрыть неизменные духовные принципы Божьего правления. Автор акцентирует внимание на темах верности, выносливости и окончательного торжества правды над злом, показывая, что Новый Иерусалим — это реальность, которая должна определять наше отношение к нынешним трудностям. Книга наполнена практическими иллюстрациями и призывами к глубокому доверию Богу, который держит историю в Своих руках.
Текст написан в доступном, пастырском и чрезвычайно искреннем стиле, что делает сложные библейские образы понятными для каждого. Рей Барнетт пишет как человек, глубоко любящий Божье Слово и стремящийся поделиться той радостью, которую он обрел при изучении Откровения. Труд служит прекрасным ресурсом для личного изучения Библии, малых групп или для тех, кто ранее боялся подступиться к этой книге из-за её сложности. Это вдохновляющее чтение, которое превращает тревогу перед неизвестным будущим в радостное ожидание встречи с Господом, напоминая, что последнее слово в истории человечества принадлежит любви и надежде.
Revelation: a simple, powerful message of hope – Ray Barnett
Littleman Publishing interpretation, etc
ISBN: 978-0-9807440-5-7
Revelation: a simple, powerful message of hope – Ray Barnett – Contents
Chapter 1: Keys to understanding Revelation
Chapter 2: An exercise in apocalyptic thinking
Chapter 3: Keys to understanding Revelation continued
Chapter 4: A story told in opposites
Chapter 5: Revelation chapter
Chapter 6: “I know your deeds . . .”
Chapter 7: The glory of the Lamb
Chapter 8: The scroll and its seals
Chapter 9: The Gospel at work
Chapter 10: Let the earth be warned! Part 1
Chapter 11: Let the earth be warned! Part 2
Chapter 12: The Son, the serpent and the saints
Chapter 13: The dragon’s war
Chapter 14: The end of the rival kingdoms
Chapter 15: The seven last plagues
Chapter 16: The fall of Babylon
Chapter 17: The King rides to victory
Chapter 18: The end of the serpent
Chapter 19: Back to the beginning
