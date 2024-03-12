Барон Давид – История «потерянных колен»

Этой небольшой книге необходимо краткое предисловие с некоторыми пояснениями. Более двадцати лет назад, вследствие многократных обращений друзей, желавших узнать мое мнение об «англо-израилизме», а также для того, чтобы ответить на вопросы, которые мне задавали по этой теме, я, ознакомившись с утверждениями и аргументами в поддержку данной теории, наконец описал свою позицию в виде «Письма к вопрошателю». Это «Письмо» в несколько расширенном виде увидело свет в качестве приложения в моей книге «Древние Писания для современного еврея», откуда по специальной просьбе позднее было перепечатано в отельную брошюру под названием «Англо-израилизм и подлинная история десяти потерянных колен». Дополнительное издание этой брошюры вышло также в Америке. Она, однако, больше не печатается, и, в ответ на просьбы моих известных друзей-христиан о новом издании, я, прежде чем взяться за него, посчитал своим долгом заново изучить данную тему, причем более основательно, чем прежде. Для этого я перечитал (и, должен признать, с болью в сердце) определенное количество более свежих публикаций сторонников англо- (или «британского») израилизма, которые в большинстве своем лишь вторят друг другу. Результатом моих исследований и является труд, который читатель ныне держит в своих руках и который, как он обнаружит, состоит из трех частей.

В первой части я рассматриваю утверждения и притязания англо-израилизма, а также аргументы, которыми они подкрепляются. Во второй (конструктивной по своему характеру и содержащей большую часть моего первого «Письма к вопрошателю») я попытался в общих чертах обрисовать подлинную историю так называемых «потерянных» колен. В третьей же части, совершенно новой, я дополнительно проанализировал некоторые «доказательства» из Писания, якобы свидетельствующие о том, что судьба десяти израильских колен отличается от той, что постигла Иудею, а также добавил заметки и пояснения к одним из наиболее правдоподобных аргументов, предлагаемых сторонниками англо-израилизма.

Эпистолярный жанр, которого я придерживаюсь в первой и второй части, объясняется непосредственным отношением данной книги к первоначальному «Письму к вопрошателю», текст которого я в них и использую.

Да отнесется читатель с христианским терпением к тем выражениям в этом небольшом труде, которые можно воспринять как слишком жесткие. В свое оправдание скажу лишь следующее. Если бы непредвзятому исследователю пришлось осилить то количество «англо-израильской» литературы со всеми ее жуткими искажениями истории и Священных Писаний, которое пришлось прочитать автору этой книги, готовясь к ее написанию, то, скорее всего, он ощутил бы то же самое, что и я: что ему тяжело удержаться от использования еще более сильных выражений. К людям, которые пропагандируют англо-израилизм, я испытываю, надеюсь, лишь искренние христианские чувства, но саму теорию, после досконального изучения ее принципов, не могу не считать извращением истины и одним из опасных заблуждений наших дней.

Давид Барон – История «потерянных колен» - Исследование теории «англо-израилизма»

Jerusalem: Keren Ahvah Meshihit, 2019. – 106 с.

ISBN 978-965-447-489-4

Давид Барон – История «потерянных колен» - Содержание

ЧАСТЬ I. Исследование теории «англо-израилизма»

I. Утверждения и притязания «англо-израильтян»

II. Как англо-израильские авторы толкуют Писания

III. Вымышленная история израильских колен

ЧАСТЬ II. Истинная история десяти «потерянных» колен

IV. Потеряны ли колена?

V. Ситуация во время Христа

VI. Свидетельство Нового Завета об «иудеях» как о представителях «всего Израиля»

VII. Ранние заблуждения и путаница, касающиеся вопроса о десяти коленах

VIII. Свидетельство пророчества в свете истории

IX. Серьезное предупреждение

ЧАСТЬ III. Примечания и пояснения

X. «Доказательства», которые приводят англо- израильтяне в поддержку своего утверждения, что судьба «Израиля» отлична от судьбы «Иудеи»

XI. Пророчества Нового Завета

XII. Обетования о многочисленных потомках и о том, что Израиль станет великой и сильной нацией

XIII. Непоколебимость престола Давида

XIV. Так называемые «исторические» доказательства англо- израилизма

XV. «.. .И овладеет семя твое вратами врагов своих...»

ПРИЛОЖЕНИЕ