Барон Давид – История «потерянных колен»
Этой небольшой книге необходимо краткое предисловие с некоторыми пояснениями. Более двадцати лет назад, вследствие многократных обращений друзей, желавших узнать мое мнение об «англо-израилизме», а также для того, чтобы ответить на вопросы, которые мне задавали по этой теме, я, ознакомившись с утверждениями и аргументами в поддержку данной теории, наконец описал свою позицию в виде «Письма к вопрошателю». Это «Письмо» в несколько расширенном виде увидело свет в качестве приложения в моей книге «Древние Писания для современного еврея», откуда по специальной просьбе позднее было перепечатано в отельную брошюру под названием «Англо-израилизм и подлинная история десяти потерянных колен». Дополнительное издание этой брошюры вышло также в Америке. Она, однако, больше не печатается, и, в ответ на просьбы моих известных друзей-христиан о новом издании, я, прежде чем взяться за него, посчитал своим долгом заново изучить данную тему, причем более основательно, чем прежде. Для этого я перечитал (и, должен признать, с болью в сердце) определенное количество более свежих публикаций сторонников англо- (или «британского») израилизма, которые в большинстве своем лишь вторят друг другу. Результатом моих исследований и является труд, который читатель ныне держит в своих руках и который, как он обнаружит, состоит из трех частей.
В первой части я рассматриваю утверждения и притязания англо-израилизма, а также аргументы, которыми они подкрепляются. Во второй (конструктивной по своему характеру и содержащей большую часть моего первого «Письма к вопрошателю») я попытался в общих чертах обрисовать подлинную историю так называемых «потерянных» колен. В третьей же части, совершенно новой, я дополнительно проанализировал некоторые «доказательства» из Писания, якобы свидетельствующие о том, что судьба десяти израильских колен отличается от той, что постигла Иудею, а также добавил заметки и пояснения к одним из наиболее правдоподобных аргументов, предлагаемых сторонниками англо-израилизма.
Эпистолярный жанр, которого я придерживаюсь в первой и второй части, объясняется непосредственным отношением данной книги к первоначальному «Письму к вопрошателю», текст которого я в них и использую.
Да отнесется читатель с христианским терпением к тем выражениям в этом небольшом труде, которые можно воспринять как слишком жесткие. В свое оправдание скажу лишь следующее. Если бы непредвзятому исследователю пришлось осилить то количество «англо-израильской» литературы со всеми ее жуткими искажениями истории и Священных Писаний, которое пришлось прочитать автору этой книги, готовясь к ее написанию, то, скорее всего, он ощутил бы то же самое, что и я: что ему тяжело удержаться от использования еще более сильных выражений. К людям, которые пропагандируют англо-израилизм, я испытываю, надеюсь, лишь искренние христианские чувства, но саму теорию, после досконального изучения ее принципов, не могу не считать извращением истины и одним из опасных заблуждений наших дней.
Давид Барон – История «потерянных колен» - Исследование теории «англо-израилизма»
Jerusalem: Keren Ahvah Meshihit, 2019. – 106 с.
ISBN 978-965-447-489-4
Давид Барон – История «потерянных колен» - Содержание
ЧАСТЬ I. Исследование теории «англо-израилизма»
- I. Утверждения и притязания «англо-израильтян»
- II. Как англо-израильские авторы толкуют Писания
- III. Вымышленная история израильских колен
ЧАСТЬ II. Истинная история десяти «потерянных» колен
- IV. Потеряны ли колена?
- V. Ситуация во время Христа
- VI. Свидетельство Нового Завета об «иудеях» как о представителях «всего Израиля»
- VII. Ранние заблуждения и путаница, касающиеся вопроса о десяти коленах
- VIII. Свидетельство пророчества в свете истории
- IX. Серьезное предупреждение
ЧАСТЬ III. Примечания и пояснения
- X. «Доказательства», которые приводят англо- израильтяне в поддержку своего утверждения, что судьба «Израиля» отлична от судьбы «Иудеи»
- XI. Пророчества Нового Завета
- XII. Обетования о многочисленных потомках и о том, что Израиль станет великой и сильной нацией
- XIII. Непоколебимость престола Давида
- XIV. Так называемые «исторические» доказательства англо- израилизма
- XV. «.. .И овладеет семя твое вратами врагов своих...»
ПРИЛОЖЕНИЕ
- XVI. Мы - десять колен? Автор: покойный Гораций Бонар, доктор богословия
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