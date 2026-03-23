Барон - Христианство - Католичество - Реформация

В 1501 году Лютер начинает учебу в Эрфуртском университете. В те времена каждый студент должен был обучаться четыре года на так называемом «факультете свободных искусств», чтобы позже продолжить обучение уже в области теологии, медицины или юриспруденции. В 1505 году будущий реформатор получает степень магистра и, следуя совету своего отца, начинает изучать право. Разумеется, отец хотел посредством почетной профессии юриста и выгодной женитьбы обеспечить сыну хорошую, благополучную жизнь.
В том же году 2-го июля Лютер возвращался после посещения родителей в Эрфурт. У Штоттергейма, километрах в шести к северу от Эрфурта, его застигла сильная гроза. В нескольких шагах от Мартина ударила молния, прогремел страшный по своей силе гром. Все увиденное и услышанное повергло юного Лютера в сильный страх внезапно умереть в греховном состоянии. В тот момент он призвал на помощь св. Анну — защитницу от непогоды и обещал ей в случае спасения от смерти поступить в монастырь:
«помоги, святая Анна, я хочу стать монахом!»
Через две недели, не известив отца, Лютер был принят в Эрфуртский августинский монастырь в качестве новициата, т. е. послушника — кандидата в монахи. После годичного испытания он принимает торжественный святой обет и становится полноправным монахом — братом августинского ордена. Весной 1507 года его рукополагают во священника.
Совершая свою первую святую Мессу, Лютер почувствовал себя глубоко недостойным прикоснуться к алтарным дарам — к Хлебу и Вину, чтобы освятить их. Старшие священники едва уговорили его продолжать богослужение. Это еще раз показывает нам серьезное отношение Лютера к своему духовному призванию.
В 1510-1511 годах Лютер в качестве сопровождающего одного старшего монаха по поручению духовного руководства своего ордена совершает паломничество в Рим. Истинной причиной этого были некоторые местные разногласия ордена. Весь путь туда и обратно оба монаха прошли пешком. Лютер в Вечном Граде совершает генеральную исповедь, т. е. исповедь за всю жизнь, и посещает гроб св. апостола Петра.
В сане священника и монаха Лютер продолжал изучение теологии, которое увенчалось в 1512 году присуждением ему степени доктора богословия. В это же время начинается его деятельность в г. Виттенберге. В университете Виттенберга он провел в качестве профессора существеннейшую часть своей последующей жизни. Скоро этот город стал местом, откуда распространялись по всей Европе новые неожиданные идеи. Они принадлежали сердцу, устам и перу Лютера, в последующие годы формируются его духовные и теологические взгляды.
архиепископ Йозеф Барон - Христианство - Католичество - Реформация
СПб.: Алетейя, 2017. - 380 с: ил.
Богословская и церковно-историческая библиотека
ISBN 978-5-906910-77-6
Вместо предисловия
Часть первая. ОСОБАЯ ИСТОРИЯ ВО ВСЕЙ ИСТОРИИ
Глава I. Один монах среди многих
Глава II. Последователи Реформации в России
Часть вторая. О ЗНАЧЕНИИ РЕФОРМАЦИИ
Глава III. Христианство и Реформация
Глава IV. Мотивы и причины Реформации
Глава V. Разные течения и основная проблематика
Глава VI. Некоторые определения сущности Реформации
Часть третья. К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОСНОВАТЕЛЯ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ
Глава VII. Апостол Павел и Реформация
Глава VIII. Оправдание — «сердцевина» теологии апостола?
Глава IX. Вопрос о женосвященстве
Часть четвертая. БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКАЯ ОЦЕНКА
Глава X. Реформация как новая эпоха
Глава XI. Характеристики, вызванные Реформацией
Глава XII. Дальнейшие искания и выводы
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Попытка богословско-философского осмысления Реформации
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM VESTRORUM
Requiem aetemam. Архиепископ д-р Ян Матулис (1911-1985)
In memoriam. Архиепископ Эрик Местерс (1926-2009)
Светлой памяти суперинтендента-епископа Харальда Калниньша (1911-1997)
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ
ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ
ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
