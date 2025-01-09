Маккрекен - Давид Барон – Князь в Израиле
Перед вами история жизни, которая кажется захватывающим романом. Давид Барон, выходец из традиционной еврейской семьи, прошел путь от строгого талмудического воспитания до признания Иешуа (Иисуса) Мессией. Его жизнь — это пример непоколебимой веры, интеллектуального мужества и безграничной любви к своему народу.
Ронни Маккрекен – Давид Барон – Князь в Израиле
Перевод Марк Левин. – Б.в.д., 145 с.
Ронни Маккрекен – Давид Барон - Содержание
Глава 1 ЖИЗНЬ В РОССИИ XIX ВЕКА
Глава 2 РАННИЕ ДНИ В РОССИИ
Глава 3 БЛУЖДАЮЩИЙ ЕВРЕЙ
Глава 4 ЖИЗНЬ В АНГЛИИ
Глава 5 ПРИШЛО СПОКОЙСТВИЕ
Глава 6 СЛУГА ГОСПОДА
Глава 7 МИССИОНЕРСКИЕ ПОЕЗДКИ
Глава 8 ЕВРЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЮ
Глава 9 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
Глава 10 КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭПИЛОГ
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