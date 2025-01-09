Перед вами история жизни, которая кажется захватывающим романом. Давид Барон, выходец из традиционной еврейской семьи, прошел путь от строгого талмудического воспитания до признания Иешуа (Иисуса) Мессией. Его жизнь — это пример непоколебимой веры, интеллектуального мужества и безграничной любви к своему народу.

Ронни Маккрекен – Давид Барон – Князь в Израиле

Перевод Марк Левин. – Б.в.д., 145 с.

Ронни Маккрекен – Давид Барон - Содержание

Глава 1 ЖИЗНЬ В РОССИИ XIX ВЕКА

Глава 2 РАННИЕ ДНИ В РОССИИ

Глава 3 БЛУЖДАЮЩИЙ ЕВРЕЙ

Глава 4 ЖИЗНЬ В АНГЛИИ

Глава 5 ПРИШЛО СПОКОЙСТВИЕ

Глава 6 СЛУГА ГОСПОДА

Глава 7 МИССИОНЕРСКИЕ ПОЕЗДКИ

Глава 8 ЕВРЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЮ

Глава 9 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ

Глава 10 КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЭПИЛОГ