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Маккрекен - Давид Барон – Князь в Израиле

Маккрекен - Давид Барон – Князь в Израиле
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Перед вами история жизни, которая кажется захватывающим романом. Давид Барон, выходец из традиционной еврейской семьи, прошел путь от строгого талмудического воспитания до признания Иешуа (Иисуса) Мессией. Его жизнь — это пример непоколебимой веры, интеллектуального мужества и безграничной любви к своему народу.

Ронни Маккрекен – Давид Барон – Князь в Израиле

Перевод Марк Левин. – Б.в.д., 145 с.

Ронни Маккрекен – Давид Барон - Содержание

  • Глава 1 ЖИЗНЬ В РОССИИ XIX ВЕКА

  • Глава 2 РАННИЕ ДНИ В РОССИИ

  • Глава 3 БЛУЖДАЮЩИЙ ЕВРЕЙ

  • Глава 4 ЖИЗНЬ В АНГЛИИ

  • Глава 5 ПРИШЛО СПОКОЙСТВИЕ

  • Глава 6 СЛУГА ГОСПОДА

  • Глава 7 МИССИОНЕРСКИЕ ПОЕЗДКИ

  • Глава 8 ЕВРЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЮ

  • Глава 9 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ

  • Глава 10 КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЭПИЛОГ

Views 219
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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