Давид Барон – Раб Господень

Я искренне, с неподдельной робостью могу сказать, что я отправляю этот небольшой труд выполнить его миссию, поскольку я глубоко осознаю всё величие и монументальность темы и то, насколько я не способен её раскрыть. Что-то изнутри побуждало меня писать эту книгу, и я с радостью посвятил этому все дни и часы, какие я только мог себе позволить в этом напряжённом и жёстком ритме жизни, с учётом других моих задач и обязанностей.

Осознавая всю неадекватность и несовершенство моих усилий, я, тем не менее, имею сердечную уверенность, что в этой работе есть благословение, и если читатель получит хотя бы чуточку духовной помощи и наслаждения, которые автор получил в процессе размышлений и истолкования этого воистину чудесного текста Священного Писания, то автор будет вполне вознаграждён.

Это подтвердило его веру в сверхъестественную природу пророчества и заставило его почувствовать как никогда раньше, что Священные Писания несут на себе «печать их Божественного Автора - небесный знак - оттиск вечности». Это место Священного Писания, если угодно, выковало в его сердце ещё более глубокую убеждённость, что Иисус из Назарета это действительно Христос, обетованный Мессия Израиля, - Тот «о Ком писал в Законе Моисей и пророки».

В это практически невозможно поверить, настолько это кажется невероятным, что совпадения в каждой особенности и в малейшей детали между этой пророческой картиной, написанной за века до Его пришествия и историей Его жизни, смерти и славного воскресения, о которых повествуют Евангелия, могут быть просто волей случая или невероятным стечением обстоятельств.

Это также укрепило мою надежду на будущее благословение для народа, от которого я произошёл и о котором не перестаёт болеть душа моя болью Того, Который плакал об Иерусалиме и даже на кресте молился о них: «Отец, прости им, ибо не знают, что делают». По словам Франца Делича «Мы не должны упустить тот факт, что этот бесценный мартиролог является также одним из величайших пророчеств относительно будущего обращения народа, который отверг Раба Господня и позволил язычникам быть первыми, кто признал Его.

Давид Барон – Раб Господень

Все права печати принадлежат – Керен Ахва Мешихит – 153 с.

Иерусалим – 2013 г.

ISBN 978-965-447-376-7

Давид Барон – Раб Господень – Содержание

Часть 1. Критическое исследование не мессианских истолкований 53 главы Исаии

Глава 1. Драгоценный камень пророчества и его оправа

Глава 2. Древнее еврейское истолкование 53 главы Исаии

Глава 3. Современное Еврейское и Рационалистическое христианское истолкование 53 главы Исаии

Глава 4. Несостоятельность современного истолкования

Часть 2

Глава 1. Господь представляет читателю Своего Раба и даёт краткое изложение Его искупительного труда

Покаянное признание Израиля: подробное изложение истории Раба Господня

Ранние годы и непримечательный образ Раба Господня Презрен и умалён пред людьми Заместительный характер Его страданий Моральная необходимость страданий Мессии Добровольный характер Его страданий Казнь и смерть Раба Господня Особое вмешательство Бога в погребение Своего Раба

Глава 3. Воскресение и грядущая слава Раба Господня

Глава 4. Заключительные слова Господа в отношении Его раба:

Славная награда за Его страдания

Приложение

Страдающий Мессия Синагоги

Давид Барон – Раб Господень – Драгоценный камень пророчества и его оправа

Великий текст Священного Писания, который нам предстоит рассмотреть, иногда называют «пятым Евангелием». «Мне думается», сказал Августин, «Исаия пишет не пророчество, но Евангелие». Это он сказал обо всей книге Исаии, но это особенно верно в отношении 53 главы. Поликарп, ученик Иоанна, назвал эту главу «золотым мартирологом Ветхого Завета», а один великий немецкий учёный пишет: «Создаётся впечатление как будто эта глава была написана у подножия Голгофского креста и освещалась Небесным светом шев лимини «сядь одесную Меня».

Это помогает понять Псалом 21 и Псалом 109. Этот текст формирует самую сердцевину чудесной книги утешений (так раввины называют вторую половину книги Исаии) и является наиболее центральным, глубоким и возвышенным местом, которого Ветхозаветное пророчество, превзойдя само себя, когда-либо достигало». Лютер сказал, что каждый христианин обязан знать этот текст наизусть. «Это прелюдия к тому, что является наиболее выдающимся в Новозаветном учении, а также корень, который дал рост немалому количеству идей во всей истории Христианства.

Фразеология этого текста мощно вошла в речь Христиан и дала больше пищи для проповедников Евангелия, чем любое другое место из Ветхого Завета. В этом тексте есть отдельные фразы, напоминающие горные пики, с которых мы с трудом распознаём широкие области истины, которые нам пока не под силу исследовать, но которые сияют таинственным светом, источником которого является Божественное. Вне всякого сомнения, эта глава является сердцем Еврейских пророческих Писаний. Она охватывает и приводит к общей гармонии идеи, содержащиеся в таких, на первый взгляд, несогласующихся между собой пророчеств, как Псалом 2й, 21й, 71 й и 109й; в ракурсе этого текста мы способны увидеть согласованность Мессианского пророчества на всём протяжении Писаний».

«В других местах Писаний мы, безусловно, находим большее великолепие языка, силу страсти, богатство образов и взлёт воображения, но нигде мы не находим такое полное, подробное и ясное явление Божьей цели. Истины, которые в других местах Писаний видны в сумеречном свете и в эпизодических очертаниях, в этом тексте Писаний стоят выпукло для спокойного исследования в полном свете дня. В других местах Писаний мы обнаруживаем строку или касаемся какого-либо момента, связанного с содержанием этой главы, но нигде мы не находим такой полноты изображения. Такое впечатление, что пророк оттенил и наполнил красками то, что в других местах Писаний было лишь очертаниями.