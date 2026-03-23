Барон - Российское лютеранство

Самой большой по численности в России христианской конфессии – православию – обычно ставят как бы в противовес католицизм и протестантство. Часто люди, говоря о Христианстве, подразумевают именно и только православие. Но это большая ошибка: католики и протестанты тоже крещены и верят во Иисуса Христа. Они также являются христианами! Среди протестантов именно лютеранство теснее всего связано с ре формацией и является самой старой и первой формой всей протестантской Церкви. Наиболее точное наименование его – Евангелическо-лютеранская церковь. Именно так полным именем называется одна из христи анских конфессий, духовной родиной которой является Германия XVI века. Век XVI был временем больших бурь и волнений не только в Германии, но и во всей Западной Европе. События в церковной истории этого времени обычно называют реформацией (от латинского reformare – преобразовать, обновлять). В наши дни реформация, как явление прошлого, со своими многочисленными событиями, оценивается неоднозначно. Одно обстоятельство, однако, необходимо принять во внимание и сегодня: пред посылки реформации в Западной Христианской Церкви появились еще задолго до XVI столетия. Здесь можно выделить как духовные, так и светские причины, которые мы кратко рассмотрим.

Архиепископ Барон Йозеф - Российское лютеранство: история, теология, актуальность

СПб. : Алетейя, 2011. 432 с.

ISBN 978-5-91419-413-7

Архиепископ Барон Йозеф - Российское лютеранство: история, теология, актуальность - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРА

Часть первая. ОБЩЕЕ О ЛЮТЕРАНСТВЕ

Глава I. Вводные замечания

Глава II. Жизнь и деятельность Мартина Лютера

Глава III. Евангелие Христово как источник и основа учения

Глава IV. Из истории Лютеранства в России

Часть вторая. «АКЦЕНТЫ» И ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ

Глава V. Христианство и Реформация

Глава VI. Мотивы Реформации

Глава VII. Разные течения и основная проблематика

Глава VIII. Некоторые определения сущности Реформации

Глава IX. Общие основы и вероисповедные «Акценты»

Глава X. Понимание Церкви

Глава XI. Атрибуты и Единство Церкви

Глава XII. Богословское и историческое значение Реформации

Часть третья. НЕКОТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

Глава XIII. Необходимость контекстуального подхода

Глава XIV. Диалектика личного и Соборного

Глава XV. Суверенитет Бога-Творца и статус человека

Глава XVI. Реформация: Церковь, мир и секуляризация

Глава XVII. Оправдание. Что это такое?

Глава XVIII. Св. Писание и Предание в Церкви

Глава XIX. Крест – закон парадокса и редукции

Глава XX. Вопросы Единства

Часть четвертая. НАШЕ ОБЩЕНИЕ В ВЕРЕ – ЕЩЕ В СТАНОВЛЕНИИ

Глава XXI. Идея единой Церкви

Глава XXII. Церковь остается надэтнической

Глава XXIII. «Поминайти наставников ваших»

ИТОГИ

«Post Scriptum» – Это и «Аnte Scriptum»Архимандрит Августин (Никитин) ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Пастор-викарий Йозеф Барон «ОБРАТИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ НА ПУТИ ВАШИ!»

Александр Фитц РЕЛИГИЯ

Владимир Шевель РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Валентина Коробова ПОРТРЕТ

Архиепископ Янис Матулис МЕДИТАЦИЯ

Архиепископ Эрик Местерс БЫТЬ ОБРАЩЕННЫМ К ПАСТЫРЮ И ХРАНИТЕЛЮ СВОЕЙ ДУШИ

Епископ Харальд Калниньш «НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ». Лк. 19:9

Пастор-викарий Игорь Князев «…БУДУТ ПОСЛЕДНИЕ ПЕРВЫМИ, И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДНИМИ…»

«СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, В КОТОРОМ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (Мф. 3:17б)

ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА В НОВОЙ РОССИИ

Евангелист-викарий Михаил Куденко ИСТОРИЧНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕФОРМАЦИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ