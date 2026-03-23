Барон - Российское лютеранство

Самой большой по численности в России христианской конфессии – православию – обычно ставят как бы в противовес католицизм и протестантство. Часто люди, говоря о Христианстве, подразумевают именно и только православие. Но это большая ошибка: католики и протестанты тоже крещены и верят во Иисуса Христа. Они также являются христианами! Среди протестантов именно лютеранство теснее всего связано с ре формацией и является самой старой и первой формой всей протестантской Церкви. Наиболее точное наименование его – Евангелическо-лютеранская церковь. Именно так полным именем называется одна из христи анских конфессий, духовной родиной которой является Германия XVI века. Век XVI был временем больших бурь и волнений не только в Германии, но и во всей Западной Европе. События в церковной истории этого времени обычно называют реформацией (от латинского reformare – преобразовать, обновлять). В наши дни реформация, как явление прошлого, со своими многочисленными событиями, оценивается неоднозначно. Одно обстоятельство, однако, необходимо принять во внимание и сегодня: пред посылки реформации в Западной Христианской Церкви появились еще задолго до XVI столетия. Здесь можно выделить как духовные, так и светские причины, которые мы кратко рассмотрим.
Архиепископ Барон Йозеф - Российское лютеранство: история, теология, актуальность
СПб. : Алетейя, 2011. 432 с.
ISBN 978-5-91419-413-7
Архиепископ Барон Йозеф - Российское лютеранство: история, теология, актуальность - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
Часть первая. ОБЩЕЕ О ЛЮТЕРАНСТВЕ
Глава I. Вводные замечания
Глава II. Жизнь и деятельность Мартина Лютера
Глава III. Евангелие Христово как источник и основа учения
Глава IV. Из истории Лютеранства в России
Часть вторая. «АКЦЕНТЫ» И ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ
Глава V. Христианство и Реформация
Глава VI. Мотивы Реформации
Глава VII. Разные течения и основная проблематика
Глава VIII. Некоторые определения сущности Реформации
Глава IX. Общие основы и вероисповедные «Акценты»
Глава X. Понимание Церкви
Глава XI. Атрибуты и Единство Церкви
Глава XII. Богословское и историческое значение Реформации
Часть третья. НЕКОТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
Глава XIII. Необходимость контекстуального подхода
Глава XIV. Диалектика личного и Соборного
Глава XV. Суверенитет Бога-Творца и статус человека
Глава XVI. Реформация: Церковь, мир и секуляризация
Глава XVII. Оправдание. Что это такое?
Глава XVIII. Св. Писание и Предание в Церкви
Глава XIX. Крест – закон парадокса и редукции
Глава XX. Вопросы Единства
Часть четвертая. НАШЕ ОБЩЕНИЕ В ВЕРЕ – ЕЩЕ В СТАНОВЛЕНИИ
Глава XXI. Идея единой Церкви
Глава XXII. Церковь остается надэтнической
Глава XXIII. «Поминайти наставников ваших»
ИТОГИ
«Post Scriptum» – Это и «Аnte Scriptum»Архимандрит Августин (Никитин) ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЫ
Пастор-викарий Йозеф Барон «ОБРАТИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ НА ПУТИ ВАШИ!»
Александр Фитц РЕЛИГИЯ
Владимир Шевель РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
Валентина Коробова ПОРТРЕТ
Архиепископ Янис Матулис МЕДИТАЦИЯ
Архиепископ Эрик Местерс БЫТЬ ОБРАЩЕННЫМ К ПАСТЫРЮ И ХРАНИТЕЛЮ СВОЕЙ ДУШИ
Епископ Харальд Калниньш «НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ». Лк. 19:9
Пастор-викарий Игорь Князев «…БУДУТ ПОСЛЕДНИЕ ПЕРВЫМИ, И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДНИМИ…»
«СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, В КОТОРОМ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (Мф. 3:17б)
ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА В НОВОЙ РОССИИ
Евангелист-викарий Михаил Куденко ИСТОРИЧНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕФОРМАЦИИ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
No comments yet. Be the first!