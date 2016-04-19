Этот превосходный междисциплинарный учебник содержит в себе поистине энциклопедические сведения по герменевтике, отражая сорокалетний опыт исследований и преподавания дисциплины ведущим специалистом в этой области - Энтони Тисельтоном.

После исторического обзора различных герменевтических методов автор переходит к анализу современных научных подходов XX века, включая герменевтику богословия освобождения и феминизма, теорию читательского отклика и герменевтику постмодернизма. Нет таких подходов в герменевтике или значимых авторов в этой области, которые не были бы рассмотрены в настоящем труде.



Учебник рекомендован студентам, преподавателям, священнослужителям и полезен всем, кто хочет познакомиться с древними и современными герменевтическими подходами.

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2011. - 430 стр.

ISBN 978-966-8957-28-4

Глава 1. Предмет и задачи дисциплины

Глава 2. Герменевтика в контексте философии, библеистики, литературной теории и социального «я»

Глава 3. Пример использования герменевтических методов. Притчи Иисуса

Глава 4. Герменевтическое наследие древности. Иудаизм и древнегреческая философия

Глава 5. Новый Завет и второй век нашей эры

Глава 6. III-XIII века

Глава 7. Реформация. Просвещение. Зарождение библейской критики

Глава 8. Шлейермахер и Дильтей

Глава 9. Рудольф Бультман и демифологизация Нового Завета

Глава 10. Научные подходы середины XX века. Барт, новая герменевтика, структурализм, постструктурализм, семантика Барта

Глава 11. Герменевтика Ганса Георга Гадамера. Второй поворотный момент

Глава 12. Герменевтика Поля Рикера

Глава 13. Герменевтика освобождения и постколониаяьная герменевтика

Глава 14. Герменевтика феминизма и вуманизма

Глава 15. Теория читательского отклика и восприятия

Глава 16. Постмодернизм и герменевтика

Глава 17. Заключительные комментарии

Энтони Тисельтон - Герменевтика - Американский постмодернизм - Ричард Рорти и поздний Стэнли Фиш

Ричард Рорти (1931–2007) родился в Нью-Йорке, был женат на дочери проповедника богословия «социального евангелия» Вальтера Раушенбуша и изучал философию в Чикагском и Йельском университетах. В 1961 г. в возрасте всего тридцати лет он стал профессором философии в Принстоне, а в 1982 г. – профессором Виргинского университета. В Америке он завоевал популярность не только грубоватым стилем, в котором написаны его произведения, но и своей поддержкой американской прагматической традиции. Его первая книга, «Лингвистический поворот» (1967), представляет собой авторитетное исследование в области лингвистической философии. Но уже в работе «Философия и зеркало природы» (1979) он переходит к неопрагматизму и постмодернизму, заявив о необходимости замены традиционных теорий познания в философии. [1045]

Я уже писал в нескольких книгах о своих сомнениях и настороженном отношении к этому сочетанию оптимистичного прагматизма и постмодернизма. Они пересекаются с идеями европейского постмодернизма, но если французские мыслители создают пессимистичный настрой подозрения и критики, то Рорти пишет с радостным воодушевлением, развивая свое собственное неопрагматическое течение в постмодернизме. В то время как французы выражали солидарность с угнетенными и отверженными, Рорти вернулся к теме социальной справедливости в своей последней работе «Философия и надежда на социальную справедливость» (2000). Она написана уже после того, как Рорти успел многое разрушить (хотя его вера в либеральный прогрессивизм дает о себе знать в книге «Случайность, ирония и солидарность»). [1046] Мне не хотелось бы повторять сказанное ранее. [1047] Достаточно сказать, что многие ученые проводят четкую границу между европейским и американским постмодерном, причем большинство полагают, что левые политические взгляды и подозрительность французских мыслителей-постмодернистов более враждебны по отношению к христианству, чем довольно оптимистичный американский постмодернизм Ричарда Рорти и Стэнли Фиша. Я придерживаюсь противоположного мнения. Европейские постмодернисты, по крайней мере, выступают со справедливой критикой лживой религии. Но прагматичные американцы уверяют нас, что все в порядке, независимо от наших убеждений и поступков, если только они не противоречат интересам местного сообщества; успех риторических умельцев вместо истины, которая вполне может оказаться неудобной. Именно это беспокоило Павла в отношении некоторых членов коринфской церкви. Такая позиция не оставляет места для самокритики .

В книге «Философия и зеркало природы» Рорти излагает историю философии преимущественно в повествовательном стиле. Зеркало используется в качестве метафоры репрезентативной теории смысла и теории соответствия истины, которые Рорти подвергает резкой критике. Он опирается на идеи У. В. О. Квайна, Уилфрида Селларса и Дональда Дэвидсона, отводя особое место раннему описанию парадигм Томаса Куна. [1048] Многие с готовностью отождествляют науку с изжившим себя материалистическим позитивизмом. Рорти даже высказывает предположение, что при отказе от традиционных теорий познания (эпистемологии) герменевтика предлагает решение проблемы, заполняющее возникший пробел. Рациональным считается только то, о чем позволяет нам говорить местное сообщество. [1049] Как и следовало ожидать, Рорти дает излишне плюралистичную трактовку позднего Витгенштейна, о чем уже говорили Джейн Хил и ваш покорный слуга. Ни друг Витгенштейна Норман Малькольм, ни Джордж Питчер, ни многие другие ученые не склонны толковать его идеи столь радикально.

Следующей значительной работой Рорти была «Случайность, ирония и солидарность» (1989). [1050] В первой ее части говорится о случайностях в языке. Так же как Фридрих Ницше, Дональд Дэвидсон и Людвиг Витгенштейн, Рорти понимает, что язык не исключает возможности использования маскировки. Поэтому процесс образования понятий происходит не сам по себе, а лишь в соответствии с нашими намерениями. Эту идею нельзя считать чисто постмодернистской. Но затем Рорти заявляет о случайном характере личности, вновь ссылаясь на Ницше, Витгенштейна и Хайдеггера (вопрос о том, насколько оправдано его обращение к Витгенштейну, остается открытым). Из этого следует случайный характер всего сообщества. Здесь он уходит в область политики и отрицает (или пытается отрицать) обвинение в нравственном релятивизме. Он рассуждает об этике жестокости и выражает веру в прогресс на пути к более либеральному обществу. Поневоле напрашивается сравнение с отношением Фуко к бюрократии, пыткам, режимам тюрем, больниц и вооруженных сил и отношением Лиотара к мифу либерального прогрессивизма и дарвинизма.