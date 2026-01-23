История евреев

Сало (Шалом) Уиттмайер Барон был человеком весьма необычным. Он родился в 1895 г. в состоятельной еврейской семье в Галиции, получил хорошее образование и решил посвятить себя изучению еврейской истории. К осуществлению своей цели он подошел очень серьезно — даже по меркам того требовательного к интеллектуалам времени, когда для получения раввинского диплома нужно было представить диплом доктора наук. Закончив Венский университет, он последовательно защитил там же три докторских диссертации: по философии, политическим наукам и юриспруденции, после чего закончил Еврейскую теологическую семинарию в Вене. Упорному постижению наук способствовали незаурядные таланты—Барон обладал выдающейся памятью и владел двумя десятками языков. Барон справедливо полагал, что историю народа нельзя понять, с одной стороны, без анализа всех сфер его жизни от экономики до религиозной традиции, а с другой — в отрыве от общего исторического контекста. Поэтому невозможно делать какие-либо выводы, касающиеся евреев Нового времени, если не понять глубинных основ их существования, которые следует искать в истории Средних веков и даже библейского периода.

Возможно, такая широта познаний и замыслов и привлекла создателей первой в Америке кафедры еврейской истории в Колумбийском университете, которые в 1930 г. пригласили Барона ее возглавить. Там он и работал до выхода на пенсию в 1963 г. Там же был задуман и осуществлен главный труд его жизни — "Социальная и религиозная история евреев". Книга первоначально была основана на курсе лекций, которые Барон читал в университете, и в первом издании 1937 г. состояла из трех томов, разбитых на 12 глав. С присущей ему педантичностью Барон поровну разделил главы по периодам: три были посвящены библейским временам, три—раввинистическому иудаизму, три — Средневековью и еще три — Новому времени. Еврейская история излагалась в книге не фактографически, а концептуально. Читатель мог получить представление о глобальных процессах и явлениях, обусловивших ход событий и определивших базовые характеристики еврейской ЖИЗНИ В Новое время.

Со временем Барон решил расширить книгу до шеститомной версии, которая, по первоначальному замыслу, должна была быть организована с сохранением того же баланса между разными периодами истории. Однако этому плану не суждено было реализоваться. В процессе переработки главы удлинялись, к ним прибавлялись новые, возникала необходимость в дополнительных разъяснениях. Более того - научный процесс не замер на месте в годы, когда Барон писал свою "Историю", и автор вносил изменения, связанные с необходимостью учитывать новые источники И результаты последних исследований в тех или иных областях еврейской истории. Так, многие представления ученых о еврейской истории на рубеже тысячелетий, казавшиеся ранее незыблемыми, самым коренным образом изменились в результате обнаружения и изучения рукописей Мертвого моря. В первом томе, вышедшем в 1952 г., видно, что Барон добавлял новые сведения и корректировал свои прежние концепции под влиянием изучения источников из Кумрана.

Работа над книгой растянулась на многие годы. Барон говорил, что заключил договор с Создателем — он не может умереть, пока не будет завершен труд его жизни. Однако ему так и не удалось довести книгу до конца и целиком выполнить свою задачу - показать, как заложенные в древности и Средневековье предпосылки определили историю евреев Нового времени. Полное издание "Социальной и религиозной истории евреев" включает в себя восемнадцать томов, последний из которых вышел в свет в 1983 г., когда автору было восемьдесят восемь лет.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том I - Древний мир - Часть I: до зарождения христианства

Первое издание на русском языке. Перевод с английского Виктора Гопмана

ISBN 978-5-9953-0219-3 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1127-9 ("Текст")

Том 1 — 2012.—496 с.

Издание на русском языке. "Книжники". 2012

Издание на русском языке. Фонд Ави Хай. 2012

ISBN 978-5-9953-0220-9 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1128-6 ("Текст")

Salo Wittmayer Baron

Social and Religious History of the Jews

volume I

AncientTime:Tothe Beginning of the Christian Era

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том I - Древний мир - Часть I: до зарождения христианства - Содержание

От редакции

Предисловие автора к английскому изданию 1952 г

Глава 1. Еврейское общество и религия

Евреи и иудаизм - Исторический монотеизм - Этика избранного народа - Возможность существования без государства и территории... - Историческая литература - Угроза нового раскола - Национализм и универсализм

Глава 2. Израиль: истоки

В окружении развитых цивилизаций - Переселение в Египет и египетское рабство - Этническое единство - Монотеистическое прошлое - Деяния Моше - Влияние Палестины - Разрешение противоречий

Глава 3. Цари и пророки

Монархическая власть и ее недостатки - Экономический упадок и социальные беспорядки - Взаимозависимость властных структур - Религия и закон - Пророчество и социальная революция - Антимонархические тенденции - Национальность и государство - Религиозный универсализм и партикуляризм - Идеализация прошлого - Божественный инструмент

Глава 4. Решающее испытание

Историческое значение шестого века - Рассеяние - Экономический прогресс - Повышение статуса женщины - Законодательство - Ассимиляция или сохранение идентичности - Община в диаспоре - Имперская политика Персии - Новое в общине диаспоры

Глава 5. Переосмысление фундаментальных принципов

Новые тенденции - Влияние Закона - Иерархия - Этническая исключительность и человеколюбие - Возвращение на родину - Вопреки природе

Глава 6. Распространение иудаизма

Распространение иудаизма: количественный и географический аспект - Естественный прирост и обращение в иудаизм - Изменение мироощущения - Культурный обмен - Античный "антисемитизм" - Еврейские апологии - Филон Иудейский - Эсхатологический раскол - Недостатки процесса распространения иудаизма

Глава 7. Палестинский центр

Еврейская столица - Политические и культурные связи, - Теократическое правление - Политика и мученичество - Политические конфликты - Имперский статус - Переплетение судеб

Глава 8. Социальные беспорядки

Сельское хозяйство - Торговля и ремесла - Экономика в диаспоре - Богатые и бедные - Рабы и свободные труженики - Социальное расслоение общества - Народные волнения - Слабость от разлада

Примечания

Список сокращений

Указатель имен